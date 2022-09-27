ابوظبي: تفقد سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين , جناح شركة "تسليح" الإماراتية خلال جولته في المعرض الدولي للصيد والفروسية "ابوظبي 2022 "

وقدم سالم المطروشي الرئيس التنفيذي للشركة شرحاً مفصلاً لسموه حول منصّة تسليح والتي تضم منتجات شركة فراتيلي تانفوجليو الإيطاليّة من الاسلحة الناريّة اليدويّة الأكثر انتشارًا في المجالات الدفاعيّة والرياضيّة وحتّى العسكريّة , وأسلحة البنادق الأوتوماتيكية الخاصة بشركة تانفوجليو.

كما اطلع سمو سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا على معروضات " منصّة تسليح التكتيكيّة " والتي تضمّ منتجات الشركات المصنّعة لأسلحة الخرز المعروفة بالايرسوفت والبنادق الهوائيّة المختلفة،".

وشهد جناح ( تسليح ) إقبالاً لافتاً من الزوار والمختصين والذي ابداوا اعجابهم بمنتجات شركة كارل والتر المحدودة وهي شركة ألمانيّة رائدة في مجال صناعة الأسلحة الناريّة والأسلحة الهوائيّة .

كما لفتت الأسلحة الهوائيّة التي تمّ تصنيعها من قِبَلِ شركة والتر والمعتمدة للاستخدام في بطولة كأس العالم للرماية (الاتحاد الدولي لرياضة الرماية)، أنظار الجمهور بالإضافة الي منتجات شركة أوماريكس المحدودة وهي شركة ألمانيّة أخرى متخصّصة بصناعة أسلحة الإيرسوفت،

ويتمّ عرض بنادق مرخّصة من انتاج شركة سايبرجن وهي شركة فرنسيّة أخرى متخصّصة بصناعة أسلحة الإيرسوفت وتحظى بنادقهم المرخّصة التي تحظى بشعبية واسعة، إلى جانب شركة جي آند جي أرمنتس وهي شركة تايوانيّة لتصنيع أسلحة الإيرسوفت المعروفة بتصاميمها الجذّابة وموادها عالية الجودة حيث يتم عرض أغلب

ما يقدمونه من أسلحة وإكسسوارات. في حين يشهد جناح تسليح عرض منتجات شركة نوريكا وهي شركة إسبانيّة متخصّصة بصناعة البنادق الهوائيّة في هذه المنصّة.

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