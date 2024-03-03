بغداد، العراق – تقوم هاله شيخ روحو، نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان، بزيارتها الأولى إلى العراق هذا الأسبوع لدعم دور القطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وخلال مهمتها التي تستغرق ثلاث أيام، ستلتقي السيدة شيخ روحو بمعالي رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني وستشارك أيضا في مناقشات رفيعة المستوى مع مسؤولين وممثلين حكوميين. وستعقد أيضًا اجتماعات مع ممثلين عن القطاع الخاص ورائدات الأعمال.

وتؤكد هذه الزيارة التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق واستمرارها في تقديم مبادراتها التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي. وقد كانت ولاتزال مؤسسة التمويل الدولية شريك للعراق في رحلة التنمية، حيث استثمرت وحشدت أكثر من 1.9 مليار دولار منذ عام 2005 لدعم القطاع الخاص في البلاد.

وتشمل المشاريع التي قامت مؤسسة التمويل الدولية بدعمها خلال الأعوام الماضية:

في مجال تعزيز الصناعة: قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار ما يصل الى 130 مليون دولار في شركة الدوح العراقية للصناعات الأسمنتية بهدف النهوض بالتقنيات الموفرة للطاقة والصديقة للمناخ، وتعزيز الإنتاج المستدام للكلنكر الإسمنتي، وبما يخلق 2700 فرصة عمل جديدة.

في مجال دعم الأمن الغذائي: قادت مؤسسة التمويل الدولية حزمة تمويل بقيمة 112.5 مليون دولار لشركة "تركي أجرو" لتطوير مجمع صناعات زراعية حديث في ميناء أم قصر بالعراق بهدف تعزيز الإنتاج المحلي من دقيق فول الصويا وزيت فول الصويا والذي يقدر بأن يساهم في جعل إنتاج شركة سما المنار، التابعة لشركة تركي أجرو، بالعراق من أكبر الصادرات السلعية غير النفطية.

في مجال تعزيز التجارة: قادت مؤسسة التمويل الدولية حزمة تمويل رائدة بقيمة 125 مليون دولار لإنشاء محطة شحن متعددة الأغراض في ميناء أم قصر بالبصرة. ومن المتوقع أن يعزز المشروع التجارة، ويحسن الاتصال بالأسواق العالمية، ويحفز النمو الاقتصادي.

تحديث مطار بغداد الدولي: وقعت مؤسسة التمويل الدولية اتفاقية لتقديم المشورة للحكومة بشأن هيكلة مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص لإعادة تأهيل وتوسيع وتمويل وتشغيل وصيانة مطار بغداد الدولي وجعل مرافقه وسلامته وخدماته متوافقة مع المعايير الدولية والذي سيكون أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في مطار في العراق.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية

مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة. وتعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلد حول العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وإيجاد الفرص في البلدان النامية. وفي السنة المالية 2023، ارتبطت المؤسسة بتقديم مستوى قياسي من التمويل يبلغ 43.7 مليار دولار إلى شركات ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية، مُعوِّلة على قوة القطاع الخاص في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، في وقت تصارع فيه اقتصادات هذه البلدان تداعياتِ الأزمات العالمية المتفاقمة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ifc.org