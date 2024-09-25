المنامة - البحرين: تحت شعار "بناء الإستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين"، يعقد "المؤتمر العربي الرابع للادخار والثقافة المالية" في تونس، بمشاركة رسمية وأهلية واسعة تشمل الجهات الرقابية ومقدمي الخدمات المالية والإختصاصيين بالإضافة إلى مؤسسات الحماية الاجتماعية ومؤسسات التمكين المالي والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية والمهنية، وذلك لمناقشة الثقافة المالية والشمول المالي والتأميني والإستثماري في الدول العربية.

يقام هذا الحدث الإقليمي في فندق موفمبيك البحيرة في العاصمة التونسية في الفترة 11 – 12 ديسمبر 2024 تحت رعاية كل من البنك المركزي التونسي، وزارة المالية، وزارة الشؤون الإجتماعية، والهيئة العامة للتأمين وهيئة السوق المالية، والديوان الوطني للبريد، ومرصد الإدماج المالي، والمجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين وإعادة التأمين.

ويتم تنظيم المؤتمر من قبل "ميناموني فورامز"، الشركة البحرينية المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والمعارض المالية للأسواق العربية. الجدير بالذكر، أن مؤتمر هذا العام يحتضن معرضًا رقميًا للحلول المالية نأمل أن يطلع المشاركين على مختلف المنصات الرقمية المستخدمة للخدمات المالية، بما في ذلك المدفوعات والاستثمار والتأمين والخدمات المالية الرقمية الأخرى.

يتحدث في هذا المؤتمر إلى جانب الرعاة الرسميين عدد من المدراء التنفيذيين من المؤسسات المالية المحلية والعالمية، والبنوك الإقليمية، وشركات التأمين، وشركات إدارة الاستثمار، ومديري الثروات والتخطيط المالي، وشركات التكنولوجيا المالية، ومعاهد التعليم المالي، ومؤسسات الحماية الإجتماعية، وقادة الموارد البشرية المعنيين بإدارة أنظمة ادخار الموظفين.

وسوف تركز المناقشات على ملامح الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتثقيف المالي والتجارب القائمة حاليا في تونس وعدد من الدول العربية، لتحسين مستوى الثقافة المالية والادخارية والإستثمارية حول العالم وسبل تعزيزها محليًا في منطقتنا العربية.

وذكر السيد إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “ميناموني” التي تنظم المؤتمر بأن هذه الفعالية ستوفر فرصة سانحة لجهات التنظيم المالي وقادة الصناعة المالية والوزارات المعنية والأكاديميين وصانعي السياسات لمناقشة احتياجات التثقيف المالي الحالية، وفجوات الثقافة المالية والأولويات في هذا الصدد. مشيرا بأن صعوبات التكلفة المعيشة التي تواجه الناس في أنحاء كثيرة من العالم تشدد على أهمية محو الأمية المالية، خاصة مع اتساع الفجوة بين شريحة "الأقوياء" ماليا و"الضعفاء" ماليًا، إذ أنه أصبح من المعروف أن المهارات المالية الضعيفة قد تركت العديد من الأسر غير مستعدة لمواجهة الأزمات الأخيرة.

وأضاف السيد إبراهيم أن الثقافة المالية أضحت ذات أهمية متزايدة في ضوء أزمات الصحة العامة، والأزمات الاقتصادية، والنمو الهائل للتقنيات الرقمية التي توفر الوصول إلى الخدمات المالية ولكنها تشكل أيضًا مخاطر على المستهلكين. لكل هذه الأسباب، فإن الثقافة المالية للفرد وللعائلة أمر لا بد منه، من أجل اتخاذ أفضل التدابير الاقتصادية في الوقت الحالي وتأمين مستقبل مالي أفضل على المدى الطويل.

وأشار إلى أن تحسين الوضع المالي للفرد والأسرة من خلال زيادة التوعية المالية يجب أن يكون أولوية وطنية في بلداننا العربية.

إن الغرض الأساسي من تنظيم هذا المؤتمر الفريد من نوعه في المنطقة هو خلق نقاش حيوي ومنصة لتبادل المعلومات حول أهمية الإدخار والشمول المالي والإستثماري لبناء المرونة المالية للأسرة.

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تنتج وتمتلك ميناموني مجموعة متميزة من المؤتمرات المالية المتخصصة والدورات التدريبية التي تشتد الحاجة إليها في الصناعة المالية والمصرفية والتأمينية وقطاع الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا).

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