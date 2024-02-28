صُحار- وسط حضور دولي بارز، شارك ميناء صحار والمنطقة الحرة في دعم فعاليات منتدى صحار للاستثمار في محافظة شمال الباطنة، وذلك لتعزيز الفرص الاستثمارية في المحافظة. وقد ساهم ميناء صحار والمنطقة الحرة كشريك إستراتيجي في الحدث الذي شهد مشاركة أكثر من 20 دولة وما يزيد عن 600 مشارك، بما في ذلك الوزراء ووكلاء الوزارات وقادة الأعمال والمستثمرين الدوليين.

وجاء تنظيم المنتدى تماشيًا مع رؤية عُمان 2040، وفي إطار الجهود المبذولة لإبراز ما تزخر به محافظة شمال الباطنة من مقومات اقتصادية لافتة وبنية أساسية متطورة وبيئة استثمارية خصبة وجاذبة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن خلال الحوارات المستفيضة وحلقات النقاش والاجتماعات الفعالة، سلط الحدث الضوء على تغيرات المشهد الاقتصادي العالمي ومعايير الاستثمار الأجنبي الجديدة، فضلًا عن الدور الاستراتيجي لميناء صحار والمنطقة الحرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وعلى هامش المنتدى، شارك عمر بن محمود المحرزي، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار، في جلسة نقاشية بعنوان “صحار.. الحوافز والفرص”، والتي تناولت جهود حكومة سلطنة عمان في جذب الاستثمارات الأجنبية وتفاصيل حول الخدمات الشاملة المقدمة للمستثمرين والاستخدام الاستراتيجي للعلاقات الدولية للتسويق لسلطنة عُمان كوجهة استثمارية جذابة. وقد صرّح المحرزي بقوله: "نحن ملتزمون بتعزيز التنمية المستدامة من خلال مشاركتنا الفعالة ودعمنا الاستراتيجي لمنتدى صحار للاستثمار، الذي يعد حدثًا دوليًا مهمًا في محافظة شمال الباطنة بتنظيم غرفة تجارة وصناعة عُمان. وقد ساهم المنتدى في تأكيد الأهمية المحورية لميناء صحار والمنطقة الحرة كنقطة جذب للاستثمارات مع التركيز على مساعينا المستمرة لتحفيز ودعم المستثمرين، الأمر الذي يعكس التزامنا الراسخ للنهوض بالمشهد الاقتصادي في السلطنة ودعم النمو والتطور الدائم على الصعيدين المحلي والعالمي."

سلط المنتدى الضوء بشكل فعّال على الموقع الاستراتيجي للميناء والاتصال متعدد الوسائط والبنية الأساسية الحديثة والمتطورة، مما يؤكد بشكل أكبر أن منطقة صحار وجهة رئيسية للمستثمرين العالميين.

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