أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : نظمت "ميرال"، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، جلسات تعليم لغة الإشارة لموظفيها كجزء من التزامها ببناء مجتمع أكثر شمولية.

أقيمت الجلسات في سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم؛ حيث جمعت بين الحضور الشخصي والإلكتروني، وشملت دروس لغة الإشارة الأساسية والمتقدمة باللغتين الإنجليزية والعربية، بهدف تطوير المهارات المهنية لـ 90 موظفاً. وإذ تساهم هذه المبادرة في تعزيز شمولية الأفراد أصحاب الهمم من فئة الصم، عبر تشجيع التواصل معهم وفهم احتياجاتهم؛ كما تؤكد في الوقت ذاته على جهود "ميرال" لضمان توفير تجارب لا تُنسى لجميع زوار وجهاتها.

وتماشياً مع اليوم الدولي للغات الإشارة، الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 سبتمبر من كل عام، تعكس جلسات تعلم لغة الإشارة استراتيجية المسؤولية الاجتماعية طويلة الأمد التي تنتهجها "ميرال" لضمان الارتقاء بالمجتمع. وتهدف المبادرة إلى ضمان تمكين الموظفين من خلال تطوير مهاراتهم المهنية، فضلاً عن تعزيز ثقافة الشمولية في مختلف وجهاتها.

لمزيد من المعلومات ومشاهدة أبرز الجلسات، يرجى زيارة @TheMiralGroup على وسائل التواصل الاجتماعي.

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