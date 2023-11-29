القاهرة :أقيم بدمياط الحفل الختامي للدورة الثانية من مسابقة "رواد دمياط" برعاية شركة ميثانكس مصر بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع محافظة دمياط. تأهل للمرحلة النهائية للمسابقة 26 فكرة ومشروع لريادة الأعمال بدمياط وفاز تسعة منهم في ثلاث فئات مختلفة هي فئة أفضل فكرة وأفضل شركة ناشئة وأفضل شركة قائمة. في فئة أفضل فكرة فاز مشروع PVT ومشروع الاختلاف بينا مش بالشكل ومشروع LAZ. كما فاز مشروع El Serafy Magic Wood ومشروع Noxed ومشروع Zan Company في فئة أفضل شركة ناشئة وأخيراً وكالة مارلي الأدبية للنشر والتوزيعومشروع Kitzoom ومشروع Nabolia في فئة أفضل شركة قائمة.

حضر الحفل معالي الدكتورة/ منال عوض، محافظ دمياط، والسيد/ إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والسيد/ محمد شندي، العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات والسلطات المحلية الرئيسية ولجنة تحكيم مكونة من خبراء واستشاريين ذوي خبرة في مجال ريادة الأعمال.

تم إطلاق الدورة الثانية من المسابقة في أغسطس 2023 في إطار مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر: معًا لمواجهة التحدي في دمياط" وقد تقدم للمشاركة في المسابقة حوالي 300 شاب وفتاة من دمياط من أصحاب الأفكار أو المشروعات والذين تم تصفيتهم على أربعة مراحل. ومن خلال هذه المراحل، أتيحت للمرشحين فرصة حضور ورش تدريبية مكثفة في مجال ريادة الأعمال وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعروض التقديمية بما يساعدهم على المنافسة في مراحل المسابقة المختلفة بشكل فعال وصولا للمرحلة النهائية. وقد ضمنت تلك المراحل وجود عدة عوامل في المشاريع المتأهلة مثل الابتكار وإمكانية التنافس في السوق والجدوى والأثر الاجتماعي والاستدامة.

وتعليقًا على هذا الحدث، قال محمد شندي، العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر: "سعداء بالإحتفال بالسنة الثانية على التوالي لمسابقة رواد دمياط برعاية ميثانكس حيث تعتبر هذه المسابقة امتداداً لشراكتنا الطويلة مع منظمة العمل الدولية التي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال الشباب في دمياط. تهانينا لجميع الفائزين، فنحن نري اليوم ثمرة ابتكارهم وعملهم الجاد."

هذا وقد علق إيريك أوشلان أيضًا قائلاً: "في منظمة العمل الدولية نعمل على تعزيز العمل الحر وتمكين الشباب بمهارات إدارية لريادة الأعمال من خلال بناء القدرات والتدريب الذي يعزز خبراتهم لبدء مشاريع جديدة. مسابقة رواد دمياط هي الوسيلة لدعم الشباب والنساء والرجال الذين لديهم طموحات لتوسيع أعمالهم القائمة أو بدء مشاريع جديدة."

تبني مسابقة رواد دمياط 2023 على نجاح الدورة الافتتاحية للمسابقة التي تم إطلاقها في عام 2022 ضمن الاتفاقية الموقعة بين ميثانكس مصر ومنظمة العمل الدولية عام 2019 لخلق فرص عمل لائقة للشباب بدمياط. وتأتي تلك الاتفاقية ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لشركة ميثانكس التي تركز على دعم المجتمع من خلال مناهج التنمية المستدامة التي تدعم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. وقد أدت هذه الشراكة التي استمرت أربع سنوات إلى توفير أكثر من 2300 فرصة تدريب وخلق 725 فرصة عمل. هذا وقد وقع الشريكان مؤخرًا اتفاقية جديدة مدتها خمس سنوات لدعم برنامج "وظائف لائقة لشباب مصر"، والتي تهدف إلى دعم وتعزيز ريادة الأعمال، وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل من خلال تنمية مهاراتهم وبناء قدرات الشركاء المحليين على الأرض لتحسين الخدمات المقدمة لدعم الشباب في دمياط بما يضمن اتساق أعمال ميثانكس مصر المستمر مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

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ملاحظات للمحررين:

نبذة عن شركة ميثانكس مصر لإنتاج الميثانول:

إن شركة ميثانكس مصر لإنتاج الميثانول، شركة مساهمة مصرية، وهى مشروع مصري مشترك مع شركة ميثانكس، الشركة الرائدة عالميا في مجال توريد صناعة الميثانول وتوزيعه وتسويقه. تمتلك شركة ميثانكس العالمية حصة تبلغ 50% في المشروع المشترك، مع شركاء تابعين للحكومة المصرية كالآتي: الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ECHEM) بنسبة 12%؛ والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (EGAS) بنسبة 12%؛ والشركة المصرية للغاز الطبيعي(GASCO) بنسبة 9%؛ والشركة العربية للاستثمارات البترولية (APICORP) بنسبة 17%.

يقع مصنع ميثانكس مصر لإنتاج الميثانول في محافظة دمياط، مصر، المطلة على البحر المتوسط، وهو مصنع على أعلى مستوى ويُعد من بين المصانع الأكثر ترشيدًا في استهلاك الطاقة في العالم. وتبلغ سعة الإنتاج السنوية 1.3 مليون طن من الميثانول، الذي يتم توريده للأسواق المحلية والأوروبية.

نبذة عن مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة:

يجمع الهيكل الثلاثي المتميز لمنظمة العمل الدولية الحكومات وممثلي منظمات العمال و أصحاب العمل من الدول الأعضاء بالمنظمة وعددها 187 دولة. ومصر عضو بمنظمة العمل الدولية منذ عام 1936، وتأسس المكتب القُطري في القاهرة في عام 1959. تدعم منظمة العمل الدولية في مصر شركائها الثلاثة في مصر في تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.