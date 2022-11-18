الامارات العربية المتحدة - دبي :احتفالاً بإسبوع صناع المحتوى على انستغرام ، نظمت "ميتا" التي تعد واحدة من أكبر خمس شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية، ورشة عمل الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي تحت اسم “Reels Masters” في "ثينك سمارت هب" المنصة الرائدة لدعم واحتضان الموهوبين وصناع المحتوى، من تقديم الإعلامي وصانع المحتوى الموهوب خالد العامري Khalid Al Ameri ، حيث تناول فيها أهم الطرق والأساليب الصحيحة لإنشاء محتوى صحيح يناسب شخصية كل صانع محتوى خاصةً بعد جائحة كورونا.

بيَن خالد لصناع المحتوى الحضور الذين بلغ عددهم أكثر من 70 مبدعة ومبدعة أهمية وضرورة الانتباه لطريقة إنشاء المحتوى على صفحاتهم في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بـ ميتا باستخدام أحدث الأدوات، وتقنيات الإنتاج والإبداع. كما ركَز في عرضه التقديمي على الجوانب الفنية مثل والنقل عن بعد ، و Greenscreen لمساعدة المؤثرين على ابتكار محتوى بأدوات انتاجية جديدة.

وفي هذا الصدد قال خالد العامري: "يجمع محتواي الذي أشاركه مع الجمهور بين الفكاهة والمرح مع أسلوب خاص لسرد القصة أو للترويج لمنتج أو خدمة ما. على مر السنين، وفرت ميتا أدوات ممتازة تساعد للوصول إلى الهدف المطلوب مع الحرص طبعاً على تحديد نوع المحتوى والتركيز عليه“.

وأشارت مون باز رئيس شراكات منشئي المحتوى في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا في ميتا إلى أهمية هذا النوع من الورشات قائلة:"مع عودة الشركات إلى العمل بعد الجائحة، لاحظنا أن كل علامة تجارية تتبنى طرقاً جديدة للتغير والتحسين لتكون أقرب إلى العميل بدءاً من وسائل التواصل الاجتماعي"

وأضافت:" نحن فخورون جداً برؤية خالد العامري الذي تحدث عن الطرق الصحيحة للتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدة المبدعين في البقاء على صلة بالموضوع ويكونوا من الأوائل على منصاتنا، خاصةً أن المحتوى الذي يقدمه خالد معروف، مضمون، وثيق الصلة بالثقافة ومصمم لمجتمع عالمي ".

أما بالنسبة لهذا الحدث فقد علقت لينة حصري المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ثينك سمارت هب:"يشرفنا ويسعدنا استضافة هذا النوع من الورشات التدريبية فهي تجربة مميزة مع ميتا لأن نستضيفهم في حدث أول من نوعه في مركزنا الذي يضم عدة زوايا بديكورات وألوان مختلفة ليطلق العنان لكل منشئي المحتوى بتفجير طاقاتهم الإبداعية واستلهام الأفكار لصنع محتوى خاص بهم، وبحضور خالد العامري الموهوب نشعر بأننا نقترب خطوة من رؤيتنا المتمثلة في أن نكون شريك الموقع المفضل لصناع المحتوى والموهوبين في الإمارات العربية المتحدة. هذه الدورة لم تكن ذات أهمية للمشاركين وحسب، ولكن لنا أيضاً لأنه ساعدنا بشكل أكبر على فهم الاحتياجات الفنية لمنشئي المحتوى وتسليط الضوء على ما الذي يجب التركيز عليه".

مع الإقبال الهائل من نوعه على هذا النوع من الأنشطة استفتاحاً مع ورشة عمل ميتا ريلز ماسترز يهدف مركز ثينك سمارت هب لاستضافة المزيد من جلسات شراكة العلامات التجارية لإعادة تعريف إنشاء المحتوى في الميتافيرس.

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