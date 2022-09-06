بالشراكة مع مقر المبرمجين ومتحف المستقبل و"لينسلست"

معالي عمر سلطان العلماء: حكومة دولة الإمارات تتبنى تعزيز البيئة المحفزة لتطوير حلول التكنولوجيا المستقبلية والذكاء الاصطناعي

مشاركة نخبة من خبراء المجال الرقمي في المنطقة لمناقشة إمكانات الواقع المعزز والعالم الافتراضي

صناع محتوى الواقع المعزز في جميع أنحاء العالم قدّموا أكثر من 400 تجربة للواقع المعزز

تكريم الفائزين في تحدي "سبارك آر" أتاح للحضور فرصة التعرف على المشاريع الفائزة من خلال تجارب الواقع المعزز والواقع الافتراضي

تحدي "سبارك آر" هو فرصة متميزة للمبرمجين وصناع محتوى الواقع المعزز والعالم الافتراضي لعرض مشاريعهم في منصات دولية رائدة

دبي- اختتمت "ميتا" اليوم أولى تحديات سبارك آر Spark AR في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تقام بالتعاون مع مقر المبرمجين، أحد مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين، ومتحف المستقبل، و"لينسلست" بحضور عدد من خبراء المجال الرقمي في المنطقة لمناقشة إمكانات الواقع المعزز والعالم الافتراضي، والاحتفاء بالفائزين في تحدي "سبارك آر" الذين سيتم عرض إبداعاتهم المتميزة ومشاريعهم الرقمية في المنصات الدولية الرائدة.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، خلال كلمته الافتتاحية للتحدي أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تعزيز البيئة المحفزة لتطوير حلول التكنولوجيا المستقبلية والذكاء الاصطناعي، ما يواكب التوجهات العالمية الجديدة في توظيف الحلول المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي والميتافيرس وعلوم إنترنت الأشياء لتعزيز تقدم المجتمعات وتشجيع التحول الرقمي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمكّنت خلال السنوات الماضية من رسم معالم جديدة في هذه المجالات، ورسّخت مكانتها مركزاً عالمياً للحلول التقنية.

وقال عمر سلطان العلماء إن تعزيز التعاون البنّاء وإطلاق المبادرات والشراكات وتوفير المنصات التي تجمع الخبراء في مكان واحد لتبادل المعرفة والتجارب الناجحة، يمثل عاملاً أساسياً في تسريع جهود تطبيق تقنيات المستقبل مثل “الميتافيرس”، ويدعم جهود تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، ويعزز رحلة نجاحها في تطبيق الحلول الرقمية الهادفة لتسهيل حياة المجتمع.

وتحدث فارس عقاد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ميتا عن رؤية ميتا للعالم الافتراضي الكامل، والفرص المتاحة للشركات والمستهلكين والمطورين وصانعي السياسات. وقال: "ستكون السمة المميزة للعالم الافتراضي الكامل هي الشعور بالحضور - كما لو كنت تتواجد فعلياً مع شخص آخر أو في مكان آخر. ستشعر وكأنك داخل الإنترنت بدلاً من النظر إليه على كمبيوتر أو جهاز محمول. على الرغم من أن لا شيء يفوق تجربة التواصل على أرض الواقع، إلا أنه عندما لا يكون ذلك ممكناً، فإن العالم الافتراضي الكامل سيقربنا بشكل كبير من تلك التجربة".

وقال كريس باربور، مدير تطوير أعمال وشراكات الواقع المعزز في ميتا: "تعد Spark AR خطوة هامة على الطريق نحو منصة الحوسبة التالية. هذا هو المستقبل الذي لن يضطر فيه البشر بعد الآن إلى الاختيار ما بين الأشخاص أو الشاشات لتعزيز تجربة التواصل".

وشاركت الدكتورة سناء فريد أخصائية الصناعة ورئيسة جمعية الواقع الافتراضي والواقع المعزز في جلسة أدارها راشد السويدي، مساعد مدير المشروعات بمكتب الذكاء الاصطناعي بعنوان "كيف تشكّل التقنيات الغامرة مستقبلنا". كما شهدت الفعالية عقد حلقة نقاش حول موضوع "آفاق المستقبل" بمشاركة كل من: كنان حمزة، نائب رئيس تكنولوجيا وابتكارات المستقبل في مجموعة الإمارات، وأسماء شباب، مدير أول الابتكار في شركة أكسنتشر، ومريم المهيري، مدير مشاريع أول بمؤسسة دبي للمستقبل، وأدارت الجلسة جويل عواد رئيسة برامج السياسات والشراكات في ميتا.

واختتمت الفعالية بحفل لتكريم الفائزين في تحدي "سبارك آر"، الذي أتاح للحضور فرصة التعرف على المشاريع الفائزة من خلال تجارب الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

الجدير بالذكر أن ميتا أطلقت بداية العام الحالي أول تحد عالمي للواقع المعزز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار "المستقبل الآن- استكشاف العقد القادم". وخلال المسابقة التي استمرت ثلاثة أسابيع، قدم مطورو المحتوى في جميع أنحاء العالم أكثر من 400 تجربة للواقع المعزز، مستعرضين إبداعاتهم باستخدام أحدث قدرات "سبارك آر"، وتم تكليف المشاركين بإنشاء تأثيرات الواقع المعزز حول موضوعين مختلفين - "مستقبل التنقل" المحدد من طرف طيران الإمارات، و"مستقبل العمل" الذي حددته شركة "أكسنتشر"، ويمكن للمهتمين الاطلاع على معلومات مفصلة حول الفائزين ومشاريعهم من خلال الرابط.

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