تذاكر حضور الفعالية الرامية إلى تحويل عالم الميتافيرس إلى واقع حقيقي متوفرة للبيع بصيغة الرموز غير القابلة للاستبدال عبر الموقع الإلكتروني metaconglobal.com بدءاً من 100 درهم إماراتي.

المعرض الفريد والمتخصص بالثقافة الشعبية يحتفي بأحدث الحلول التكنولوجية في مجالات تكنولوجيا وألعاب البلوك تشين والرياضات الإلكترونية والرموز غير القابلة للاستبدال وتقنية Web3 والفنون والترفيه وغيرها الكثير.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فعالية ميتاكون (Metacon) برعاية غالا، المعرض الفريد والمتخصص بالثقافة الشعبية والذي يهدف لتحويل عالم الميتافيرس إلى واقع حقيقي، والمقرر أن يُقام في قاعة أرينا في مركز دبي التجاري العالمي خلال يومي 28 و29 مايو الجاري، عن طرح الدفعة الأولى من تذاكر حضور الفعالية بصيغة الرموز غير القابلة للاستبدال للبيع أمام الجمهور. وتأتي كلّ تذكرة مزودة برمز Metacon One NFT Token، الذي يمنح الزوار فرصة دائمة للوصول إلى الفعاليات الحصرية لطرح مشاريع الرموز غير القابلة للاستبدال وغيرها من الأحداث البارزة خلال العام، وجلسات التعارف التي تنعقد على هامش فعاليات معرض ميتاكون وخارجها على حدٍّ سواء. تتوفر التذاكر للبيع الآن عبر الموقع الإلكتروني metaconglobal.com اعتباراً من 100 درهم إماراتي للتذكرة الواحدة.

ويحتفي المعرض بأحدث التقنيات المتخصصة في مجالات تكنولوجيا وألعاب البلوك تشين، والرياضات الإلكترونية، والرموز غير القابلة للاستبدال، وتقنية Web3 والفنون، والموسيقى، والترفيه وغيرها. وإلى جانب ذلك، يضم المعرض مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الغنية التي تتوزع على أربعة محاور رئيسية: ميتاستيج (MetaStage)، وميتاكونيكت

(MetaConnect)، وميتارينا (MetaArena)، وميتاسبيس (MetaSpaces). ومن المقرر أن تستضيف فعالية ميتاستيج سلسلة من الجلسات والحوارات المُحفزة للفكر والتي تتناول مجموعة من أكثر المواضيع رواجاً في مجال تقنية الميتافيرس؛ بينما تحتضن أجندة ميتاكونيكت مجموعة من ورش العمل التفاعلية التي تُركز على تقديم النصائح العملية المفيدة حول سُبل بدء الرحلة في عالم البلوك تشين. ويحظى الراغبون بالتواصل مباشرة مع المؤسسات والشخصيات الرائدة بفرصة مثالية للتعرف عليهم عن قُرب في منطقة مخصصة على أرض المعرض ضمن فعاليات ميتاسبيس، بينما ستُخصص فعالية ميتارينا لأفضل العروض في عالم الرياضات الإلكترونية وألعاب البلوك تشين.

وتقام فعالية ميتاستيج بمشاركة نخبة من أبرز المتحدثين، بما في ذلك الدكتور مروان الزرعوني، عضو مجلس مستقبل العملات المشفرة العالمي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي والرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين؛ وجيسون برينك، رئيس قسم البلوك تشين في شركة غالا غيمز (Gala Games). كما تشمل الفعالية جلسات أعمق حول مواضيع أخرى تتضمن: القطاع العقاري في عالم الميتافيرس مقابل القطاع العقاري التقليدي، من تقدمة داماك العقارية وإيثيريوم تاورز (Etherium Towers) وماستر فينتشرز (esMaster Ventur)؛ والميتافيرس ودوره في إنقاذ أزمتنا المناخية؛ والعب لتكسب: مستقبل الألعاب الإلكترونية؛ وتطور الرموز غير القابلة للاستبدال؛ والرسوم المتحركة والأفلام في تقنية Web3؛ ومستقبل الموسيقى، وغيرها.

ومن جانب آخر، يُعتبر تحدي ميتافاتور أحد أبرز الفعاليات على أجندة المعرض، وهو مسابقة متفردة لاستعراض الأفكار الرائدة والمنصة الأولى من نوعها للمبتكرين في مجال الميتافيرس والرموز غير القابلة للاستبدال والألعاب الإلكترونية وتقنية Web3. وتولى مسؤولية تنظيم تحدي ميتافاتور شركة ون آند أونلي بدعم من مجلس دبي للشباب، علماً أن جوائزه تشمل 75 ألف درهم إماراتي نقداً ومجموعة من الرموز غير القابلة للاستبدال وخدمات الدعم والتوجيه والتواصل مع المستثمرين وغيرها. ويُمكن للشركات التكنولوجية الناشئة وطلاب الجامعات وغيرهم من المهتمين التسجيل للمشاركة في التحدي من خلال الرابط: . metaconglobal.com

ويُمثل معرض ميتاكون أيضاً المنصة المثالية لجميع المبتدئين في عالم البلوك تشين؛ إذ يُقدم من خلال ميتاكونيكت سلسلة من ورشات العمل مثل أساسيات الميتافيرس: مُقدمة في عالم الميتافيرس؛ وأهمية التعارض؛ وإنشاء وتعدين الرموز غير القابلة للاستبدال؛ وكيفية نقل الأعمال نحو عالم الميتافيرس؛ وكيفية تداول الرموز غير القابلة للاستبدال على المنصات الرئيسية وسبل نقل شركتكم نحو عالم الميتافيرس. وتزود هذه الأنشطة زوار المعرض بقدر كبير من الثقة والمهارات اللازمة لبدء رحلتهم الخاصة في عالم الميتافيرس.

وبدعم من اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، ستشهد منصة ميتارينا مشاركة ثماني رابطات عالمية للتنافس في أول بطولة للرياضات الإلكترونية متعددة الألعاب والقائمة على البلوك تشين على الإطلاق، وذلك بمشاركة ألعاب مثل أكسي إنفينيتي وثيتان أرينا وسبايدر تانكس، مع تخصيص جوائز نقدية إجمالية بقيمة 50 ألف دولار أمريكي. وتشمل قائمة الألعاب الأخرى علامات مثل فايت ليجيندز وميدابوتس وسويفت بلو آوت، والتي ستشهد تنظيم بطولات مصغرة ومجتمعية تجري على هامش فعالية ميتارينا.

وأخيراً، تتيح فعالية ميتاسبيس أيضاً فرصة استكشاف مناطق مخصصة لعرض عدد من أشهر الألعاب القائمة على تقنية بلوك تشين مثل فايت أوف ذي إيجز (FOTA) وميدابوتس وتاون ستار وسبايدر تانكس وغيرها؛ بالإضافة إلى رواق فناني الرموز غير القابلة للاستبدال برعاية سوق راكوزا (Rakuza) للرموز غير القابلة للاستبدال والتي ستقدم أول مشروع لرسوم المانجا والرسوم المتحركة القائمة على الرموز غير القابلة للاستبدال، ويُتاح بشكل حصري خلال فعاليات معرض ميتاكون فرصة دخول ردهة بابيس (BAPES)، المنصة المركزية ومساحة التواصل في معرض ميتاكون، والتي تتيح لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة فرص التواصل والتعرف على سبل استخدام تقنيات بلوك تشين والاستفادة منها. وتتمثل آخر المناطق المتميزة خلال فعالية ميتاسبيس في معرض الرموز غير القابلة للاستبدال برعاية شركة إيثيكال كوليكتيف (Ethereal Collective)، والتي تقدم الأعمال والمجموعات الفنية لعدد من كبار الفنانين بما في ذلك إيثيريوم تاورز (Etherium Towers) وورلد أوف وومن (World of Women)، وهي شركة جديدة متخصصة بالرموز غير القابلة للاستبدال.

وجاءت فعالية ميتاكون، التي تُنظمها شركة وان تشين إيفنتس (OnChain Events)، ثمرة تعاون المبدعين عبدالرحمن محمد، أحد رواد الرياضات الإلكترونية وعضو اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، وكايل تشيس، الخبير المتمرس في مجال العملات المشفرة ورائد الأعمال المتخصص بالتكنولوجيا. ويتمثل هدفها في تنظيم فعالية متاحة للجميع ومصممة لتسليط الضوء على الثقافة الشعبية بأحدث أشكالها في عالم الميتافيرس، لا سيما تلك التي يُمكن للجميع الاحتفاء بها واستهلاكها بصرف النظر عن مدى خبرتهم وعُمق تجربتهم في تقنية البلوك تشين.

كما شارك في تنظيم ميتاكون شركة دومين إنترتينمت (Domain Entertainment)، المختصة في استشارات الثقافة الشعبية والتي أسسها مجموعة من مؤسسي الفعاليات المجتمعية بما فيها معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة وANI:ME وغيرها. وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سمية سورياديردجا، المديرة الإدارية لشركة دومين إنترتيمنت: "نجد أنفسنا اليوم في النقطة نفسها التي بدأنا بها أول لقاء لنا في عام 2010، عندما كانت الثقافة الشعبية مُجرد مادة استهلاكية لمجتمع صغير من الأفراد الشغوفين والمتحمسين للاستكشاف والتعلم والتطور سوية. لقد تطلب تنظيم هذه الفعاليات الرائدة في المنطقة قدراً كبيراً من الجهد والعمل المتفاني، وما زلنا نأمل أن نوجد القدر ذاته من الحب لعالم الميتافيرس من خلال معرض ميتاكون. إنّه قطاع مزدهر بلا شك، وندعوكم لتكونوا جزءاً من هذه الحركة".

وسيتم إصدار تذاكر حضور معرض ميتاكون الآن عبر metaconglobal.com، علماً أنّ كل تذكرة يتم شراؤها ستمنح حاملها فرصة تحويلها إلى رموز غير قابلة للاستبدال. وتنقسم تذاكر الفعالية إلى ثلاث فئات، وهي: WAGMI لدخول الفعالية ليوم واحد وFOMO لدخول الفعالية على مدى عطلة نهاية الأسبوع، علماً أنَّ كُلَّ تذكرة تأتي مزودة برمز Metacon One NFT Token، الذي يمنح الزوار فرصة دائمة للوصول إلى الفعاليات الحصرية لطرح مشاريع الرموز غير القابلة للاستبدال وغيرها من الأحداث البارزة خلال العام وجلسات التعارف التي تنعقد على هامش فعاليات معرض ميتاكون وخارجها على حدٍّ سواء. بينما تُباع تذاكر ALPHA، الفئة الأعلى سعراً والمخصصة لهواة الاقتناء، بكمية محدودة وتشمل الدخول إلى المعرض على مدى عطلة نهاية الأسبوع، وجميع المزايا المتوفرة في رمز Metacon One NFT Token، إلى جانب

صندوق مفاجآت مليء بالرموز غير القابلة للاستبدال ومجموعة من الرموز غير القابلة للاستبدال من شُركاء فعالية Metacon Edition One والمشاريع الشريكة.

#بياناتشركات

- انتهى -

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