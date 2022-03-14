استضافة أربع من أبرز الشخصيات الناجحة والملهمة لدعم وتحفيز المرأة على القيادة والنجاح

الدوحة، قطر:- احتفل فندق موندريان الدوحة، الوجهة المميَّزة والرائدة في الدوحة والتي تحتفل بالفنون والأنشطة الثقافية، باليوم العالمي للمرأة من خلال حلقة نقاشية مشتركة مع مجلة هاربرز بازار - قطر يوم 8 مارس في تراس مطعم "كت" الدوحة.

ضمن إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، نظم موندريان الدوحة حلقة نقاشية تفاعلية قامت بإدارتها بيانكا بريجيت بونومي، محررة مجلة هاربرز بازار - قطر، حيث استضافت أربع سيدات بارزات وملهمات في مجالات مختلفة وهن:

- الشيخة أسماء آل ثاني، أول امرأة قطرية تتسلق قمة جبل ماناسلو ثامن أعلى قمة في العالم، وجبل أما دابلام.

- دانا الفردان، أول ملحنة وكاتبة أغاني ومغنية قطرية معاصرة باللغة الإنجليزية، والسفيرة الثقافية لأوركسترا قطر الفلهارمونية.

- ندى خميس السليطي، مُصمّمة المجوهرات القطرية، ومؤسسة دار هيرات للمجوهرات

- وينوناه دي جونغ، المصممة والمديرة الإبداعية لعلامة الملابس النسائية الراقية وينوناه.

خلال المناقشة، تناولت المتحدثات الملهمات مع الحضور رسائل هامة حول تمكين المرأة وسلطت الضوء على تجاربهن الناجحة وإنجازاتهن المؤثرة، وكيف تمكنِ من التغلب على كل من التحديات الشخصية والمهنية كخطوة نحو إلهام المرأة ومساندتها لتحقيق أعلى النجاحات.

وتعليقًا على هذه المناسبة، قال ميكيل إبراهيم، المدير العام لموندريان الدوحة: "نلتزم في موندريان الدوحة بتوفير بيئة عمل شاملة تشعر المرأة بالتقدير والإحترام. لدينا العديد من النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية مختلفة في جميع الإدارات ويساهمن باستمرار في توفير تجارب فريدة في قطر. في هذه المناسبة، يسعدنا أن نتعاون مع مجلة هاربرز بازار قطر ونشعر بالامتنان لهم لتنظيم هذه الحلقة النقاشية المميزة ".

وأضافت غدي أحمد، نائب مدير إدارة التسويق، موندريان الدوحة: " اليوم العالمي للمرأة هو يوم خاص نعترف فيه بدور المرأة الفعال ونحتفل بمساهماتها المستمرة وإنجازاتها الناجحة في مسيرة التنمية. لطالما كان تمكين المرأة هو إحدى أولويات موندريان الدوحة على مدى السنوات الخمس الماضية، كنا نحتفل بهذه المناسبة من خلال الحملات التي تعزز من مكانة المرأة وتحفزها على الازدهار والقيادة والتألق باستمرار ".

علقت بيانكا بريجيت بونومي، محررة مجلة هاربرز بازار قطر: " كمجلة عالميّة رائدة في مجال الأزياء الراقية في قطر، سررنا باستضافة أربع سيدات رائدات في فندق موندريان الدوحة. نحن في هاربرز بازار نؤمن بإبراز الإنجازات الناجحة للسيدات الرائدات والملهمات في شتى المجالات كالثقافية والرياضية والإقتصادية من خلال توفير منصة تفاعلية لمشاركة قصصهم مع نساء أخريات. خلال المناقشة، شدّدت المتحدثات على أهمية البحث في داخلنا للعثور على حافز ذاتي يمكّننا من الشروع في خوض التجربة وتحقيق انجازات لم نتوقع تحقيقها وكذلك البحث عن مصدر الهام من محيطنا الخارجي".

شهدت الفعالية حضور عدد من مؤثرات التواصل الاجتماعي اللواتي تفاعلن مع الحضور والشخصيات الرئيسية الأخرى أثناء الاستمتاع بوجبات مطعم "كت" اللذيذة وأجواء شرفته المميزة.

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نبذة عن فنادق ومنتجعات موندريان:

موندريان هو أكثر من مجرد فندق: إنه أسلوب حياة بحد ذاته. يشتهر موندريان بتصميمه الفريد وإبداعه العصري الاستباقي، وهو وجهة "أساسية” للسكان المحليين أو المسافرين. تتواجد فنادق موندريان عادة في قلب المواقع الثقافية الأبرز في العالم، لتقديم الابتكار والإبداع للضيوف. يوفّر موندريان الأجواء المميزة بحيث يتمكّن الضيوف والسكان المحليون من الانغماس في ثقافة كل مدينة تتواجد فيها الفنادق. التصميم هو في قلب تجربة موندريان حيث تحمل تصاميم الفنادق توقيع بعض أشهر المهندسين المعماريين والمصممين في العالم، ومن ضمنهم فيليب ستارك ومارسيل واندرز. تتواجد العلامة في ستة مواقع في العالم في لوس أنجلوس، وميامي، ونيويورك، ولندن، والدوحة وسيول، وهي تسعى لمضاعفة انتشارها بحلول العام 2023، حيث ستفتتح عقارات جديدة في بوردو، وكان، ومنطقة غولد كوست الأسترالية وغيرها. المزيد من المعلومات على الموقع MondrianHotels.com.

فنادق ومساكن موندريان هي جزء من "إينيسمور"Ennismore ، وهي شركة ضيافة إبداعية متجذرة في الثقافة والمجتمع، وتتضمن مشاريعها مجموعة عالمية من العلامات التجارية والمؤسسين الرواد في الصناعة. إينيسمور هو مشروع مشترك مع أكور Accor، تم تأسيسه في عام 2021. ennismore.com

هاربرز بازار:

تم إطلاق مجلة هاربرز بازار في عام 1867، وتمثل المجلة مزيجًا مثاليًا من الموضة والخيال والمرأة الرائعة. أصبحت مجلة بازارا الذي تم اعتبارها "ثقافة الموضة"، مصدرً رئيسيًا للنساء اللواتي يعشقن عالم الموضة والأزياء. أصبحت مجلة هاربرز بازار العربية أكثر مجلات الموضة النسائية شهرة واحترامًا في المنطقة، حيث تمزج بين اللمسة المحلية والأسلوب العالمي، مع نظرة تقدمية، ليظل عنوان الموضة الأكثر أناقة وتأثيراً في الشرق الأوسط.

تم إطلاق هاربرز بازار قطر في عام 2012، وهي مكرسة لإبراز المشهد الثقافي بالدوحة. تواصل العلامة التجارية الرائدة في الشرق الأوسط تسليط الضوء على عالم الموضة والجمال.