مسقط: مواصلاً مسيرة إنجازاته الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية على مدار عقد كامل، و من خلال تصميمه بيئة عمل محفزة للإبداع و التميّز، تم تكريم اثنتين من الموظفات القياديات في بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد و الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- بجوائز مرموقة في مؤتمر و جوائز المرأة السنوي الذي يتم تنظيمه من قبل مجلة المرأة. حيث تم تكريم الفاضلة هيفاء اللواتية مساعد مدير عام الموارد البشرية، ببنك نزوى بجائزة التنوع و الشمول في القوى العاملة. بينما حصلت الفاضلة تهاني العلوية على جائزة المساهمة المثالية في المسؤولية الإجتماعية للشركات و الخدمات المصرفية الإسلامية المستدامة. و تُعد هذه الإنجازات لبنك نزوى شهادة على جهوده المُستمرة في تطوير و تعزيز مهارات موظفيه.

وينظم مؤتمر و جوائز المرأة السنوي من قبل مجلة المرأة، و التي تُعد المجلة النسائية الأبرز في سلطنة عُمان. حيث أُقيمت الفعالية تحت رعاية صاحبة السمو السيدة حجيجة بن جيفر آل سعيد. والتي جرى خلالها تكريم عدد كبير من النساء الرائدات في شتى المجالات إعترافًا و تقديرًا لجهودهن المستمرة في تنمية البلاد و نهضتها.

و في تهنئته للفائزتين، قال الفاضل خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: " سُعداء جدًا بالتفوق المُستمر لموظفات بنك نزوى عبر إنجازاتهن المتميزة في العديد من المجالات. و أُبارك لهيفاء اللواتية و تهاني العلوية هذا التكريم الذي يعكس مساهماتهن الملحوظة في قطاع الصيرفة الإسلامية، و نتمنى لهن تحقيق مزيد من النجاحات. ونحن نؤمن في البنك بأهمية تعزيز بيئة عمل شاملة و مُحفّزة للإبتكار و التميّز من أجل تمكين و إلهام قادة المستقبل من النساء، من خلال خلق بيئة عمل مثرية تدعم التطور الشخصي و المهني، تُساعد على تحقيق النمو الإجتماعي و الإقتصادي المستدام".

و في تعليقها على فوزها بالجائزة، قالت الفاضلة هيفاء اللواتية: " فخورة جدًا بهذا التكريم المُشرّف، حيث إن هذه الجائزة لا تعكس فقط إهتمامي الشخصي بتعزيز الإبتكار في قطاع الصيرفة الإسلامية، بل أيضًا يؤكد على توافق بنك نزوى مع الأهداف الوطنية في تمكين قادة من النساء من أجل ريادة التميّز و الإبداع في المشهد المصرفي في سلطنة عُمان".

و أكّدت تهاني العلوية على أهمية المسؤولية الإجتماعية للشركة قائلة: " كبنك إسلامي، فإن توافق القيم المؤسسية مع الإستدامة والمسؤولية الإجتماعية يعتبر جزء أصيل من العمليات التشغيلية لبنك نزوى، إذ تتجلى هذه القيم في موظفينا وأداء البنك المالي وروح الفريق للتطوع وخدمة المُجتمع و إشراكه . ولذا فإنني سعيدة جدًا بهذا التكريم الذي يعكس الدعم الكبير الذي يقدمه بنك نزوى لموظفيه من أجل تمكينهم و تعزيز مهاراتهم نحو التميز و فتح آفاق رحبة للإبداع".

الجدير بالذكر أن بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد و الأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- يقوم بشكل مستمر بتصميم برامج قيادية تُعنى بتمكين النساء في مختلف الأقسام بهدف تعزيز نموهم الشخصي و تقدمهم المهني. و قد حافظ البنك بإستمرار على نهجه المتمحور حول تطوير مهارات الموظفين و تشجيع قادة من النساء من تولي أدوار بارزة في مبادرات المسؤولية الإجتماعية و المشاريع المُستدامة. هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات عززت من مكانة البنك كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة، تدمج بشكل كامل مفهوم الشمولية و المساواة و تطوير القادة.



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