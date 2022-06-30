· الشركة الرائدة في مجال إنتاج الطاقة والكيميائيات مستمرة في دعم قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة

· ستكون أرامكو السعودية الشريك الرسمي لمنطقة سباقات المحاكاة خلال موسم الجيمرز الذي ينطلق بتاريخ 14 يوليو المقبل

الرياض، المملكة العربية السعودية: ستحمل منطقة سباقات المحاكاة في موسم الجيمرز اسم أرامكو السعودية حين ينطلق الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم في منتصف الشهر المقبل بمدينة الرياض.

ومن خلال شراكة استراتيجية بين الشركة الرائدة في مجال إنتاج الطاقة والكيميائيات مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الجهة المنظمة للحدث، سيتمكن عشّاق السرعة والتحدّي من اختبار قدراتهم في المنافسات المجتمعية التي ستقام بشكل يومي في منطقة أرامكو السعودية لسباقات المحاكاة في بوليفارد رياض سيتي.

وتعكس الشراكة استمرار أرامكو السعودية في دعم مسيرة قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة الذي يُعد أحد أهم القطاعات الواعدة في رؤية 2030، حيث كانت الشركة العالمية قد انضمت كشريك رسمي للنسخة الثالثة من لاعبون بلا حدود -أكبر حدث خيري في عالم الرياضات الإلكترونية- والذي اختُتم مطلع شهر يونيو الحالي.

وسيتم اختيار أفضل المواهب في منافسات القيادة على أجهزة المحاكاة وسيحصلون على تدريب خاص في المملكة المتحدة على يد أفضل الخبراء العالميين من سائقين ومدربين كجزء من برنامج أرامكو السعودية لسباقات أجهزة المحاكاة والذي تم إطلاقه خلال "لاعبون بلا حدود". وسيقوم فريق من البرنامج بمتابعة تطور الأفراد الذين سيقع الاختيار عليهم وتوثيق رحلتهم في فيلم وثائقي يُعرض في وقتٍ لاحق.

ورحّب الرئيس التنفيذي للعمليات في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأستاذ أحمد البشري بانضمام أرامكو السعودية لقائمة الشركاء الاستراتيجيين لموسم الجيمرز وعبّر عن شكره للشركة الرائدة لدعمها المستمر لقطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة. وأضاف: "وجود أرامكو السعودية كشريك استراتيجي لموسم الجيمرز يمنح المزيد من التميز للحدث العالمي الذي سيمنح جميع الزوار بلا استثناء تجربة خاصة تُقرّب المسافة بين الواقع والعالم الافتراضي. ونتطلع لاكتشاف مواهب واعدة تُعزز من حضور ونجاح المملكة في الساحة العالمية للرياضات الإلكترونية".

موسم الجيمرز سيكون تحت شعار "بوابتك إلى العالم القادم"، ويقام في الفترة من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر 2022، ويرتكز على 4 محاور رئيسية؛ منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في "منافسات النخبة" بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي، والعروض والأنشطة الترفيهية التي تصل إلى أكثر من ألف نشاط، والحفلات الموسيقية التي يقدمها ثمانية نجوم عالميين إلى جانب عدد من نجوم الموسيقى المحليين، و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.

وتم بناء موقع ضخم مخصص للحدث العالمي مزود بأحدث التقنيات لتقديم أفضل تجربة للفرق واللاعبين بالإضافة إلى الجماهير والزوار ولاحتضان منافسات بطولات النخبة البالغ عددها 5 بطولات والتي ستكون في مجموعة من أشهر الألعاب الإلكترونية

وتُنقل مجريات بطولات موسم الجيمرز مباشرة على قنوات الموسم في مختلف المنصات من خلال أكثر من 8 لغات مختلفة. كما سيتم الإعلان لاحقاً عن المزيد من التفاصيل حول أسماء النجوم المشاركين والفعاليات، وبالإمكان متابعة آخر المستجدات حول موسم الجيمرز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

#بياناتشركات

- انتهى -