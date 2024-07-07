بعد إطلاق حملتها الصيفية "صيفك يبدأ معانا"، وكجزء من رزنامة فعالياتها الخاصة بفصل الصيف، تستعد Visit Qatar لإطلاق النسخة الثانية من مهرجان قطر للألعاب، الأضخم من نوعه، في منتصف يوليو الحالي.

وتتميز نسخة هذا العام من المهرجان بكونها الأكبر والأفضل، حيث تقدم للعائلات العديد من الفرص للاستمتاع بالأجواء الصيفية في قطر عبر باقة من العروض الترفيهية الحيّة والفعاليات الحصرية المتنوعة. كما يتيح المهرجان للأطفال مشاهدة شخصياتهم المفضلة والدخول إلى مناطق الألعاب ومشاهدة العروض التي تقدمها أشهر العلامات والشخصيات في عالم ألعاب الأطفال، مما يجعله تجربة ترفيهية لا تُنسى.

وقد شهد العام الماضي انطلاق النسخة الافتتاحية من المهرجان، حيث حقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً جعله واحداً من أنجح فعاليات الصيف في قطر.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات مهرجان قطر للألعاب بداية من 15 يوليو الجاري وحتى 14 أغسطس في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويتضمن المهرجان 10 مناطق، تمتد على مساحة قدرها 17 ألف متر مربع، منها 3 مناطق جديدة، والتي تتضمن: مرحلة ما قبل المدرسة، البنات، الأولاد، فن الأنيمي، العائلة، أرض الأفلام، المسرح، منطقة الأطعمة والمشروبات، منطقة الموضوعات، ومنطقة التسوق. وتستقطب نسخة هذا العام من المهرجان أكثر من 50 علامة تجارية من كبرى العلامات العالمية في عالم ألعاب الأطفال، مثل باربي ومارفل وأنجري بيردز وناروتو الشهيرة وغيرها. ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة علامات تجارية جديدة مثل مستر بين وبارني، فيما ستضم العروض الحية 76 شخصية من أشهر شخصيات الألعاب.

كما يتضمن برنامج المهرجان العديد من العروض الجوالة وأكثر من 19 عرضاً مسرحياً منها عروض موسيقية وحفلات غنائية وعروض علمية وعروض راقصة ومسابقات وغير ذلك من العروض التي تقدمها أشهر الشخصيات المؤثرة مثل رشا رزق، عائلة عدنان، عائلة طرفان، فوزي موزي، Blippi، و Masaka Kidz ويستضيف المهرجان أيضاً 5 متاجر للتسوق وأكثر من 200 شخصية مؤثرة.

وبهذه المناسبة، قال السيد حمد الخاجة، رئيس قسم الدعم الفني للفعاليات والمهرجانات في قطر للسياحة بالإنابة: "يسعدنا أن نعلن عن عودة مهرجان قطر للألعاب كجزء من رزنامة فعاليات قطر لهذا الصيف. لا شك أن مهرجان قطر للألعاب يمثل فرصةً رائعة للعائلات التي ترغب في الاستمتاع بالعروض الترفيهية التي تقام في أماكن داخلية في قطر. وقد رُوعي في تصميم فعاليات المهرجان وعروضه تلبية تطلعات الأطفال من جميع الأعمار، وكذلك أولياء الأمور. ولا يقتصر المهرجان على جانب التسلية فقط، بل يتميز أيضاً بجانيه التعليمي الذي يمتزج بالترفيه، حيث يتضمن مجموعة كبيرة من الوسائل الترفيهية التي تلائم جميع أفراد العائلة."

ويتيح مهرجان قطر للألعاب فرصة للأطفال للقاء شخصيات ألعابهم المفضلة وأشهر المؤثرين والتفاعل معهم، مما يجعله الوجهة المثالية للعائلة خلال هذا الصيف. يمكنكم حجز التذاكر والبطاقات العائلية من خلال هذه الروابط: https://tickets.virginmegastore.me/ أو https://events.q-tickets.com/qatar/eventdetails/5980481474/qatar-toys-festival

وتحتضن قطر مجموعة متنوعة من الفعاليات الممتعة على مدار العام. للمزيد من المعلومات حول أحدث الفعاليات ضمن رزنامة قطر الصيفية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.visitqatar.com

#بياناتحكومية

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