رأس الخيمة: بعد الإقبال المّذهل الذي حاز عليه في إمارة الفجيرة، يحطّ مهرجان "فخر الوطن" غداً الجمعة رحاله على شاطئ المُعيرض في رأس الخيمة للاحتفاء بأبطال خط الدفاع الأول وتقدير جهودهم المبذولة لحماية المجتمع.

وسيُقدّم المهرجان الذي يُقام في إمارة رأس الخيمة على مدار 3 أيام متواصلة من 24 – 26 يناير الجاري، العديد من التجارب الرائعة والأنشطة الاحتفالية المُتميّزة التي تجذب كافة أفراد الأسرة لقضاء أمتع الأوقات في أجواء آسرة.

وسيحظى الجميع بتجارب مُمتعة من خلال المنصات التفاعلية التي تشتمل على حديقة الامتنان، واحة العافية، منصّة الأبطال، سوق المأكولات إضافة إلى منصّة أبطال المستقبل التي تمّ تخصيصها لتمنح أطفال أبطال خط الدفاع الأول أوقاتاً مُتميّزة تدمج بين المتعة والتعلّم في ذات الوقت.

ويتطلّع القائمون على المهرجان إلى أن يستمتع الجميع في هذا الحدث الاستثنائي المُتميّز الذي تمّ تخصيصه لتكريم أبطال خط الدفاع الأول، الذين يحرصون على تقديم الغالي والنفيس لحماية مجتمع الإمارات. إنها مناسبة للتعبير عن شكرهم ودعمهم وإبراز التقدير الواجب لجهودهم.

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