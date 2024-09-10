الشارقة، يواصل سوق الجبيل في مدينة الشارقة، فعاليات مهرجان سوق الجبيل السنوي التاسع للرطب، الذي يستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري، وسط إقبال جماهيري واسع من مقيمين وزوار إمارة الشارقة، إذ يعد المهرجان فرصة مثالية أمام زوار السوق للتعرف على أنواع الرطب المتنوعة التي تشتهر بها الإمارات، بالإضافة إلى دعم المزارعين المحليين وتعزيز الصناعات الزراعية المرتبطة بإنتاج الرطب.

ويقدم المهرجان تجربة فريدة للزوار، في تقديم منتجات الرطب وأشكالها وأنواعها المختلفة، بما يتيح لهم فرصة تذوق وشراء أجود أنواع الرطب، مما يجعله وجهة مفضلة للعائلات والزوار من داخل وخارج الدولة.

وقال المهندس عبدالله الشامسي، مدير أسواق مدينة الشارقة: "نحن سعداء بالنجاح الكبير الذي حققه مهرجان الرطب للعام التاسع على التوالي، الذي يعكس أهمية الرطب في ثقافتنا وتراثنا، ودور سوق الجبيل في دعم المزارعين المحليين، وتشجيع ودعم الاقتصاد المحلي، بما ينشط الحركة الاقتصادية في إمارة الشارقة، ونتطلع إلى تقديم المزيد من الفعاليات والمهرجانات التي تلبي توقعات الزوار وتساهم في إثراء تجربتهم لسوق الجبيل".

وأكد الشامسي، على ضرورة زيارة المهرجان الذي يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، والتعرف على أنواع الرطب والتمور الإماراتية وفوائدها الصحية والغذائية وطرق إنتاجها والأنواع الغذائية العديدة التي تدخل في صناعتها.

ويعرض المهرجان مختلف أنواع الرطب والتي تجدد بشكل دوري من حيث الأنواع، بما يلبي مختلف رغبات الزوار ومنها اللؤلؤ خلاص وبمعان جبري هلالي وغيرها الكثير من مختلف أنواع الرطب.

والجدير بالذكر أن سوق الجبيل، هو إحدى المشاريع التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

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