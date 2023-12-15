من خلال "عيادة برجيل الذكية" على مدار الساعة وطيلة أيام المهرجان

توفير خدمة الإسعاف في جميع الأوقات لحالات الطوارئ

مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية تشمل جدولة مواعيد برنامج "إفحص"

أبوظبي: يشهد مهرجان الشيخ زايد، المقام حالياً بمنطقة الوثبة في أبوظبي، إقبال كبير ومتواصل من الجمهور من المواطنين والمقيمين والسائحين من شتى أنحاء العالم، للمشاركة في الفعاليات والأنشطة المختلفة، والاستمتاع بالعروض المتنوعة التي تناسب كافة أفراد العائلة لعيش أجواء ثقافية ترفيهية عالمية، ويعزز المهرجان خدماته المقدمة للزوار من خلال توفير خدمات طبية متكاملة ورعاية صحية على أعلى مستوى تقدمها "برجيل القابضة" الشريك الصحي للمهرجان.

وتقدم "برجيل" تماشياً مع التزامها بدعم المشاركة المجتمعية وتزويد المجتمع بخدمات الرعاية الصحية بأعلى جودة، خدماتها الطبية لزوار مهرجان الشيخ زايد من خلال "عيادة برجيل الذكية"، حيث تحتوي العيادة على مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الإسعاف في حالات الطوارئ، والتي يديرها مستشفى برجيل أبوظبي.

وتقدم العيادة الطبية التي تقع بالقرب من البوابة رقم 1، مجموعة متنوعة من خدمات الرعاية الصحية لزوار المهرجان طوال اليوم، بالإضافة إلى الخدمات الطبية الروتينية للأشخاص الذين قد تكون لديهم احتياجات صحية خاصة، وتقبل العيادة أيضًا أي شخص يحتاج إلى الإسعافات الأولية أو أشكال أخرى من المساعدة الطبية في حالات الطوارئ.

وتعد مشاركة برجيل القابضة، إحدى أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كمزود للرعاية الصحية للمهرجان، بمثابة تسليط الضوء على تنوع الداعمين والمشاركين الرئيسيين لهذا العام، وإدراج مقدمي الرعاية الصحية في قائمة الرعاة للنسخة الحالية.

ويقدم مركز اتصال برجيل في المهرجان للعملاء مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك القدرة على جدولة المواعيد في أي من مرافق برجيل القابضة ومواعيد برنامج "إفحص"، والذي يقدم فحوصات صحية كاملة مجانية لحاملي بطاقة "ثقة"، ويتمتع موظفو مركز الاتصال في برجيل القابضة بمؤهلات عالية ومدربين للتعامل مع احتياجات الجمهور والإجابة على جميع استفساراتهم، مما يعزز التواصل الفعال بين المستشفى وجميع أفراد المجتمع.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، "يسعدنا أن نكون جزءًا من مهرجان الشيخ زايد وأن نقدم خدمات الرعاية الصحية لزواره، وإن مشاركتنا في هذا المهرجان هي تأكيد على التزامنا بدعم مبادرات المشاركة المجتمعية، ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع منظمي المهرجان وجميع أصحاب المصلحة لضمان نجاح هذا الحدث.

وأضاف: "نحن فخورون بقدرتنا على المساهمة في هذا المهرجان الغني بالثقافة الإماراتية والمساعدة في ضمان رفاهية جميع الحضور".

يذكر أن مهرجان الشيخ زايد، يستقبل زواره يومياً وحتى تاريخ 9 مارس 2024، ابتداء من الساعة الرابعة عصراً وحتى 12 منتصف الليل خلال أيام الأسبوع وحتى 1 صباحا خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، ليمنحهم فرصة لقضاء أوقات قيمة مع العائلة والأصدقاء في الهواء الطلق مع باقة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات المختلفة التي تناسب كافة الفئات العمرية.

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