استقبل ما يزيد عن 973 ألف زائر منذ إطلاقه

اختتم سوق الجبيل، إحدى مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، فعاليات مهرجان الرطب، في نسخته السابعة، مؤخراً، واستقبل المهرجان ما يزيد على 973 ألف زائر منذ انطلاق المهرجان في شهر يوليو الماضي حتى منتصف شهر اكتوبر الجاري، فيما بلغ حجم مبيعات الرطب حوالي 87،650 كيلوغرام (اي مايقارب 96.6 طن) خلال المهرجان.

وقال حامد الزرعوني، المدير التنفيذي – سوق الجبيل:" حقق مهرجان الرطب في نسخته السابعة نجاحاً لافتاً ومميزا من حيث عدد الزوار وحجم المبيعات، ونتيجة للإقبال الكبير وبناء على طلب زوار المهرجان قمنا بتمديد المهرجان حتى منتصف شهر أكتوبر، ليؤكد المهرجان عاماً بعد عام مكانته المرموقة على خارطة المهرجانات المتخصصة في بيع الرطب والتمور على مستوى الإمارات ومنطقة الخليج العربي، والذي أصبح محطة انتظار سنوية لدى زوار سوق الجبيل ومحبي الرطب بمختلف انواعه".

وأضاف الزرعوني: وفر مهرجان الرطب تشكيلة كبيرة ومتنوعة من مختلف أنواع الرطب على مدار الأشهر الثلاث الماضية، ومن أبرز أنواع هذه الرطب والتي حظيت بطلب كبير من المتسوقين هي رطب "خلاص" وقد احتلت المرتبة الأولى في المبيعات، وقد حل في المرتبة الثانية رطب "اللولو" ويليها في المرتبة الثالثة رطب "خنيزي" واخيرا في المرتبة الرابعة رطب "سلطانه".

وأكد الزرعوني على حرص سوق الجبيل، على تنظيم باقة مختلفة من الفعاليات التي تلبي مختلف أذواق زوار و متسوقي السوق على مدار العام، حيث أصبح السوق واحد من أهم وأبرز الوجهات التسويقية والسياحية التي تستقطب الزوار من داخل إمارة الشارقة وخارجها، نظرا لما يضمه من مرافق مختلفة وأقسام مختلفة تلبي احتياجاتهم تحت سقف واحد".

#بياناتحكومية

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نبذة تعريفية لشركة الشارقة لإدارة الأصول:

شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الإستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الإستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.