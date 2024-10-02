تنظيم مزايدة التمور الفاخرة ومسابقة مخصصة للنساء

الشارقة، تنطلق غداً الخميس في مركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الذيد للتمور الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 3 حتى 6 أكتوبر الجاري، ويشهد الحدث الذي يعتبر من أهم الفعاليات الزراعية والتراثية على مستوى الدولة، مشاركة واسعة من المنتجين وتجار التجزئة، ومزارعي التمور وملاك النخيل من مختلف إمارات الدولة إلى جانب عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

ويأتي المهرجان في إطار حرص غرفة الشارقة على دعم المزارعين المحليين وملاك النخيل من أبناء مدينة الذيد والشارقة ودولة الإمارات عموماً، وتعزيز استدامة القطاع الزراعي وزيادة نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة، من خلال توفير منصة متخصِّصة تشجِّع على إنتاج وتصنيع التمور وعرض أجود أصنافها، وتحفز المزارعين ومنتجي التمور إلى تحسين جودة منتجاتهم، والمساهمة في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

سوق التمور

ويستهل المهرجان فعالياته، بتنظيم سوق للتمور صباح غداً الخميس يتضمن عرضاً لأفضل وأجود أنواع التمور إلى جانب إطلاق مسابقة أجمل طبق تمر محشي بالمكسرات والفواكه وغيرها من المواد الطبيعية التي تستهدف النساء فقط وخصص لها جوائز قيّمة، فيما تنطلق الفعاليات الرسمية للمهرجان مساء الخميس وتشمل برنامج حافل بالأنشطة التراثية، إلى جانب تنظيم مزايدة التمور الفاخرة والتي من المتوقع أن تشهد مشاركة واسعة من مزارعي التمور وملاك النخيل، كما يضم المهرجان أيضاً منصات للأسر المنتجة العاملة في مجال التمور.

فعاليات اقتصادية وتراثية

وتتضمن أجندة المهرجان مجموعة من الفعاليات الاقتصادية والتجارية وعروض الفرق التراثية الشعبية ومسابقات وبرامج ثقافية متنوعة تستهدف التعريف بالنخيل وأصنافه وأنواعه المختلفة وتحفيز أصحاب المزارع على الاهتمام بتحسين زراعة النخيل واتّباع أفضل الممارسات في حماية النخيل من الآفات ورفع جودة المنتج والتوسع في زراعة الأصناف التجارية للإسهام في تحقيق نقلة في التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

شروط المزايدة والمسابقة

وحدّدت اللجنة المنظمة للمهرجان مجموعة من الشروط العامة للدخول في مزاد التمور من أبرزها أن يكون التمر من الإنتاج المحلي للدولة لعام 2024، ومن النوع الفاخر وخالي من الحشرات والإصابات ولا يحمل أي رائحة أو طعم غير طبيعي، وأن يكون من مزرعة أو منزل المشارك، حيث يحق لكل فرد بالمزايدة بوزن 60 كيلو غرام في كل مزايدة بما يعادل 20 كرتون، كما حددت اللجنة شروط المشاركة في مسابقة أجمل طبق تمر محشي بالمكسرات والفواكه وغيرها من المواد الطبيعية، المخصصة لمواطنات المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة من عمر 25 سنه وما فوق، والتي من أبرزها أن يكون التمر من الإنتاج المحلي، ووزن الطبق لا يقل عن 2 كيلو ولا يزيد عن 3 كيلو.

ويوفر المهرجان الذي يفتح أبوابه للزوار من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء، منصة للباعة المحليين لتسويق منتجاتهم المحلية من التمور، والمنتجات المرتبطة بها إلى جانب تبادل الخبرات حول أساليب الزراعة الحديثة، وكيفية العناية بشجرة النخيل كما يتيح للمتسوقين والزوار مجموعة واسعة من مختلف أنواع التمور الفاخرة والتجارية.

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