عمّان: ينطلق مهرجان الأردن العالمي للطعام لهذا العام في الفترة ما بين 7 و11 آب 2024؛ واعدًا باحتفالٍ رائع بأطباق الأردن وثقافته ومجتمعه ضمن أجواءٍ عالمية. ومن موقعه المميز في مجمع الملك الحسين للأعمال في العاصمة عمّان، يدعو المهرجان بنسخته الأولى الزوار للاستمتاع بعالمٍ من التميّز في الطهي والغنى الثقافي؛ إذ يضم المهرجان مجموعة رائعة من موهوبي الطهي المحليين والإقليميين والعالميين، مما يجعله وُجهةً جاذبة لعُشّاق الطعام ومستكشفي الثقافات، ويلبي مختلف الأذواق والاهتمامات والفئات العمرية.

خلال أيامه الخمس، سيُقدّم مهرجان الأردن العالمي للطعام 2024 سلسلة من التجارب المصممة لتجذب الزوّار وتحمّسهم؛ لا سيما أنّها ستجمعهم بنخبة من الطهاة العالميين والكُتّاب في مجال الطعام وخبراء الطهي، الذين يجلب كلٌ منهم خبراته الفريدة وشغفه المميز لهذا الحدث. وستتنوع فعاليات المهرجان ما بين تجارب تذوّق مختارة على أيدي طهاة حائزين على نجمة ميشلان وعروض طبخ مباشرة وورشات طهي، وسيُسلّط الضوء على القصص المتنوعة التي تُعرّف الأطباق الأردنية التراثية وتلك للدول المجاورة. وستتاح الفرصة للزوار أيضًا لاستكشاف أسواق المنتجات المحلية والاستمتاع بوسائل الترفيه العائلي، تزيّنها جميعًا النكهة الأصيلة لحسن الضيافة الأردنية.

يتميّز المهرجان أيضًا بضمّه برنامج أستوديو الطهي، وهو مساحة مخصصة للتعليم والتواصل والتشبيك، يتعاون ضمنها الطهاة الأردنيون مع المواهب العالمية، مما يسهّل تبادل الأفكار وعرض مهارات الطهي، فضلًا عن التركيز على الشخصيات العربية في عالم الطعام. وإضافةً إلى ذلك، يُقدّم المهرجان أيضًا برنامج التعاون بين الطّهاة، والذي يتيح فرصة استثنائية للطهاة من مختلف أنحاء العالم للتعاون، وتبادل المعرفة، وتقديم أطباق مميزة تجسّد تقاليد الطهي العالمية. وستُشكّل هذه الفعاليات الخاصة تفاعلات مباشرة بين المحترفين في مجال الطهي، وتوجِد روابط دائمة فيما بينهم.

وإضافة إلى تجارب الطهي، سيستضيف المهرجان عروضًا فنية مباشرة لفنانات وفنانين عرب وفرق موسيقية شهيرة، مما يعزّز الأجواء الحيوية والمشوّقة للمهرجان. وفيما يتجاوز الترويج للمملكة بوصفها وجهة رائدة في مجال الطهي، ينشئ مهرجان الأردن العالمي للطعام رحلة ثقافية تجمع المجتمع على التعلّم والنموّ والتواصل وتقدير تنوّع الأطباق.

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