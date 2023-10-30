أماكن محدودة ضمن برنامج الأكاديميات على مدى ثلاثة أيام متاحة للطلبة الجامعيين والمتخصصين في مجال قطاع التسويق الإبداعي من مختلف أنحاء المملكة الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة

الرياض، المملكة العربية السعودية: تنطلق النسخة الافتتاحية من المهرجان السعودي للإبداع "أثر"، أكبر تجمعٍ من نوعه في مجال التسويق الإبداعي يحتفي بالمبدعين في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل في فندق كراون بلازا الرياض آر دي سي. ويهدف المهرجان إلى تمكين الجيل القادم من المبتكرين السعوديين الشباب ليكونوا قوة دافعة لاستشراف مستقبل الاقتصاد.

ويحمل المهرجان في طياته برنامج أكاديميات "أثر" للمواهب الشابة، والذي سيقام على مدى ثلاثة أيام من 13 إلى 15 نوفمبر. وسيضم البرنامج الهادف 6 أكاديميات للمواهب الشابة، تتناول كل منها موضوعات تسويقية إبداعية مختلفة تتيح للطلبة والمهنيين الصاعدين فرصة التعرف على أحدث التطورات في هذا المجال. كما يشتمل البرنامج على محاضرات مختارة بعناية يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في القطاع، بالإضافة إلى ورش عمل وجلسات تفاعلية مصممة لتمكين المشاركين وتأهيلهم للمرحلة التالية من مسيرتهم المهنية في مجال التسويق الإبداعي. وهناك عدة مجالات من ضمن موضوعات الأكاديميات، مثل كتابة الإعلانات، وبناء العلامات التجارية والتصميم، والابتكار، والتي يسعى البرنامج من خلالها إلى الارتقاء بالمواهب الشابة ليصبحوا قادة المستقبل.

ومع محدودية الأماكن المتاحة لكل أكاديمية، يقدم برنامج الأكاديميات فرصة تواصل قيمة للمبدعين الشباب لتحقيق أقصى قدر من التأثير والقيمة وتعزيز مسيرتهم المهنية جنباً إلى جنب مع أقرانهم من ذوي التفكير المماثل. وتستقبل الأكاديميات كلاً من المهنيين العاملين في مجال التسويق الإبداعي في المملكة العربية السعودية، وكذلك الطلبة الجامعيين الذين يسعون إلى الحصول على شهادة جامعية في هذه المجالات، والذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً. وسيُختتم البرنامج بـ "تحدي الـ 24 ساعة"، حيث ستُكرَّم الفرق الفائزة خلال حفل عشاء خاص لتوزيع جوائز "أثر".

وتعليقاً على برنامج أكاديميات المواهب الشابة، قال رئيس مهرجان "أثر" والشريك الإداري ورئيس تحرير مجموعة موتيفيت الإعلامية إيان فيرسيرفيس: "مع دخولنا حقبة غير مسبوقة من التطور والنظرة الثاقبة في ظل رؤية السعودية 2030 التي وضعت المملكة تحت الأضواء الدولية، تهدف هذه المبادرة إلى تقريب المواهب السعودية التي ستتألق وتتفوق في المستقبل من قادة هذه الصناعة الإبداعية من جميع أنحاء العالم".

من جانبه، قال نائب رئيس مهرجان "أثر" والرئيس التنفيذي لشركة "تراكس" محمد بن عايد العايد: "ستساعد هذه الأكاديميات المواهب الشابة على اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للتفوق في مجالاتهم وإبراز إمكاناتهم الإبداعية، وذلك ليتمكنوا من إيجاد حلول مبتكرة لتحديات المستقبل. ويبقى طموحنا في نهاية المطاف إلهام المشاركين وخلق ثقافة مستدامة للابتكار التعاوني. كما نأمل أن نرى المشاركين في الأكاديميات يعودون للمشاركة كقادة ومرشدين ومتحدثين في النسخ المقبلة من المهرجان".

وسيقود برنامج أكاديميات المواهب الشابة فريق من مهرجان "أثر" يتألف من عدد من الخبراء والقادة المتخصصين في هذا المجال، والذين سيزودون المشاركين بالأدوات والمهارات المطلوبة للتفوق في تخصصاتهم. وستُدار الأكاديميات بالتعاون مع الشركاء "تراكس"، و"سعودي آد سكول"، و"جيتي إيميجز".

ومن ضمن القادة الذين سيشرفون على أكاديميات المواهب الشابة المدرب والمستشار والكاتب ويل أودري؛ والرئيس التنفيذي لشركة "ثينك ديجيتال فيرست" وارن نايت؛ والمؤسِّسة والمستشارة في "سوشيال أسترونوتس" جيسيكا أفيديكيان؛ والمؤسس والمدير الإبداعي لشركة "ميمارك" وليد الشيشيني؛ ومدير الإستراتيجية والتطوير في تراكس رامي عباس؛ ومدير أول خدمات الاتصال في تراكس سامر اللوزي؛ ورئيس قسم الإبداع في "كيك أدز" ياز غون.

التسجيل في الأكاديميات مفتوح والمقاعد محدودة. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي للمزيد من المعلومات: https://www.atharfestival.com/the-young-talent-academy.

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نبذة عن المهرجان السعودي للإبداع "أثر":

المهرجان السعودي للإبداع "أثر" هو التجمع الأكبر من نوعه في مجال التسويق الإبداعي على مستوى المملكة، ويهدف للاحتفاء بالمواهب السعودية. من المقرر أن تقام النسخة الافتتاحية من المهرجان خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2023، وستستمر لمدة أربعة أيام، وتتضمن مهرجاناً لمدة يومين، وبرامج لتدريب المواهب الشابة لمدة يومين، بالإضافة إلى حفل توزيع الجوائز.

يعتبر مهرجان "أثر" الذي تنظمه مجموعة موتيفيت الإعلامية وشركة تراكس نقطة التقاء تلهم التبادل الثقافي، والابتكار المشترك، والتعلم، والتدريب، والتطوير. ويتوقع أن يشارك في المهرجان أكثر من 100 متحدثاً إقليمياً ودولياً وشخصيةً مشهورةً، وأكثر من 1500 من المختصين في التسويق، والمواهب الشابة للاحتفاء بالإبداع كأداةٍ لتطوير الأعمال وصناعة التغيير، وترك أثرٍ إيجابيٍ في المجتمع.