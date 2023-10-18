الرياض – المملكة العربية السعودية: كشف المهرجان السعودي للإبداع "أثر"، أكبر تجمعٍ من نوعه في مجال التسويق الإبداعي في المملكة العربية السعودية، عن برنامجه لتمكين المرأة الذي أطلق عليه اسم "مهيرة"، والذي سيتم إطلاقه خلال النسخة الافتتاحية للمهرجان المرتقب.

ويقام برنامج "مهيرة" بالشراكة مع بوبليسيس جروب الشرق الأوسط، الشركة الرائدة في المنطقة في مجال التسويق والاتصال والتحول الرقمي لقطاع الأعمال، في مبادرة موجّهة لتسريع تمكين المرأة التي تتميز بإمكانات عالية في قطاع الاتصال والتسويق الإبداعي في المملكة وتتطلع لتحقيق التقدم المهني في هذا المجال. ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على دور المرأة البارز، في وقت نشهد فيه تولي السيدات مناصب مرموقة ضمن القوة العاملة في المملكة.

ويهدف البرنامج إلى استقطاب السيدات من ذوات الخبرات المتوسطة إلى العالية في مجال التسويق الإبداعي، إذ سيتيح الفرصة لـ 10 سيدات للمشاركة في سلسلة من جلسات التدريب المتخصّصة، وورش العمل الفردية، بإشراف من رواد مرموقين في هذا المجال من مختلف أنحاء العالم، كما ستتاح لهن فرص حصرية لتعزيز علاقاتهن العملية والاستفادة من المزيد من المزايا الأخرى، التي تشمل الدعوة لحضور فعاليات المهرجان المختلفة، ومن ضمنها حفل جوائز "أثر".

وستقوم ألاء خشيم، رئيسة قسم التسويق والتواصل في ماكدونالدز السعودية للمنطقتين الغربية والجنوبية، باعتبارها سفيراً رسمياً لبرنامج "مهيرة"، بدور محوري في كافة مراحل البرنامج، بدءا من اختيار القائمة الأولية للمرشحات، وتوجيههن وبث الإلهام بينهن. وعبرت ألاء عن سعادتها بهذه الفرصة وأثرها على مستقبل المشاركات، قائلة، "عندما تعرفت على برنامج مهيرة للمرة الأولى، أدركت أنها فرصة مثالية لأكون جزءا من مبادرة ستترك بصمة على المستقبل المهني لعشر شابات سعوديات، وستسهم في تمكينهن وتزويدهن بالمعرفة والمهارات الضرورية لتحقيق أهداف رائعة في مجال التسويق الإبداعي، وأنا أتطلع لأشارك معهن خبراتي وتجاربي الشخصية، وأن أتعلم منهن كذلك. وتماشياً مع أحد الأهداف الأساسية لمهرجان أثر، فإن هذا البرنامج سيكون ملتقى لمجتمع التسويق والإبداع، ليمكنهم من إحداث أثر إيجابي مستدام."

من جانبه، قال رئيس مهرجان "أثر"، والشريك الإداري ورئيس تحرير مجموعة موتيفيت الإعلامية، إيان فيرسيرفيس، "نسعد حقا بتقديم هذه المبادرة ضمن فعاليات مهرجان أثر، فهناك ثروة من المواهب الشابات في المملكة، وهذا البرنامج يمثّل فرصة فريدة لبناء شبكة داعمة من السيدات المتمكّنات القادرات على تحقيق كافة طموحاتهن ونقل خبراتهن إلى الآخرين."

وبدوره، قال باسل قاقيش، الرئيس التنفيذي لـ بوبليسيس جروب لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا، "ستظل الكوادر البشرية على الدوام أبرز وأهم أصول هذه الصناعة. ومن منطلق الاهتمام بهذه الكوادر، تؤمن بوبليسيس جروب الشرق الأوسط بأهمية الاستثمار في جيل المستقبل من القادة وتمكينهم، وهذا ما جعلنا ندرك أهمية برنامج مهيرة وضرورة دعمه. ولأن صناعة الاتصال تشهد تحولاً لافتا في المملكة، فإننا نظل ملتزمين بتعزيز الحياة المهنية للمرأة في هذا المجال."

ويعد المهرجان السعودي للإبداع "أثر" أكبر فعالية تحتفي بالإبداع والثقافة والموهبة والابتكار في المملكة العربية السعودية، ويقام على مدى أربعة أيام. ويضم المهرجان منصتين ومجموعة متنوعة من البرامج التدريبية، وحفل توزيع الجوائز والعديد من الفعاليات الأخرى، وسيكون منصة لجميع المهتمين بالانخراط في مجتمع ملهم من قادة التسويق الإبداعي من المملكة وخارجها.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن المهرجان السعودي للإبداع "أثر":

المهرجان السعودي للإبداع "أثر" هو التجمع الأكبر من نوعه في مجال التسويق الإبداعي على مستوى المملكة، ويهدف للاحتفاء بالمواهب السعودية. من المقرر أن تقام النسخة الافتتاحية من المهرجان خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2023، وستستمر لمدة أربعة أيام، وتتضمن مهرجاناً لمدة يومين، وبرامج لتدريب المواهب الشابة لمدة يومين، بالإضافة إلى حفل توزيع الجوائز.

يعتبر مهرجان "أثر" الذي تنظمه مجموعة موتيفيت الإعلامية وشركة تراكس نقطة التقاء تلهم التبادل الثقافي، والابتكار المشترك، والتعلم، والتدريب والتطوير. ويتوقع أن يشارك في المهرجان أكثر من 100 متحدثاً إقليمياً ودولياً وشخصيةً مشهورةً، وأكثر من 1,500 من المختصين في التسويق، والمواهب الشابة للاحتفاء بالإبداع كأداةٍ لتطوير الأعمال وصناعة التغيير، وترك أثرٍ إيجابيٍ في المجتمع.

نبذة عن بوبليسيس جروب الشرق الأوسط:

تعد بوبليسيس جروب الشرق الأوسط شركة رائدة في المنطقة في مجال التسويق والاتصال والتحول الرقمي لقطاع الأعمال. ومن خلال علاماتها التجارية العالمية وقدرتها على تصميم وبناء الحلول الشاملة، تتمتع الشركة بمكانة فريدة تمكنها من مساعدة العملاء على النمو من خلال الاستفادة من البيانات والإبداع والإعلام والتكنولوجيا معاً. يقع المقر الرئيسي لبوبليسيس جروب الشرق الأوسط في دبي بالإمارات العربية المتحدة، كما تتواجد في سبعة أسواق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتضم فريقاً يتكون من 3,600 عضواً من ذوي الخبرة في مجال البيانات والتكنولوجيا والإعلام والاستراتيجية والإبداع وتطوير الأعمال.

لمزيدٍ من المعلومات، يمكنكم زيارة: www.publicisgroupe.com