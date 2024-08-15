برلين،: احتفى مهرجان أبوظبي بالشراكة مع مؤسسة دانيال بارينبويم بمرور 25 عاماً على تأسيس أوركسترا الديوان الغربي الشرقي، بحفل موسيقي أقيم ضمن فعاليات مهرجان راينغاو الموسيقي، أحد أرقى المهرجانات الموسيقية الأوروبية والعالمية.

أحيت أوركسترا الديوان الغربي الشرقي المشهورة، بقيادة قائد الأوركسترا العالمي دانييل بارينبويم، ومشاركة عازفة الكمان الشهيرة آن-صوفي موتر، الحفل الذي أقيم يوم 13 أغسطس 2024 في قاعة فريدريش فون تيرش في كورهاوس فيسبادن في ألمانيا.

كان هذا الحفل، بالشراكة مع مهرجان أبوظبي، جزءاً من جولة ملهمة شهدت بالفعل أداء الأوركسترا في دور عرض ومهرجانات عالمية مرموقة، بما في ذلك مهرجان ميوزيكفيست بريمن، ومهرجان فالدبونه برلين، ومهرجان بي بي سي برومز، ومهرجان راينغاو الموسيقي. وتستمر رحلتهم مع العروض القادمة في مهرجان سالزبورغ ومهرجان لوسيرن. إن جولة أوركسترا الديوان الغربي الشرقي، والتي تتميز بالفن الاستثنائي لآن صوفي موتر، ليست مجرد سلسلة من الحفلات الموسيقية، بل هي شهادة على القوة الدائمة للموسيقى في تعزيز التفاهم وتلاقي الثقافات والحوار.

وقالت سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: "تسهم أوركسترا الديوان الغربي الشرقي التي أسسها الموسيقي الكبير وقائد الأوركسترا العالمي دانييل بارينبويم إلى جانب المفكر الفلسطيني الأمريكي الراحل إدوارد سعيد، في ترسيخ مبادئ الانفتاح والتنوير، ونشر قيم السلام والتسامح والحوار، من خلال الموسيقى لغةً موحّدة للأمم".

وتابعت سعادتها: "وتؤدي الأوركسترا منذ تأسيسها قبل ربع قرن، دوراً عالمياً ملهماً استناداً إلى المكانة التي للموسيقى والفنون في الحوار بين الثقافات والشعوب، في إطار شراكتنا الاستراتيجية المستدامة لبناء جسور التعاون وتعزيز الحضور الإماراتي عالمياً، والاستثمار في الشباب، ترجمةً لتعاوننا المشترك مع أكاديمية سعيد – بارنبويم، لأجل مستقبل أكثر سلاماً وتسامحاً".

وتضمن برنامج الأمسية كونشيرتو الكمان دي ماجور ليوهانس برامز، والسيمفونية رقم 8 سي ماجور لفرانز شوبرت، وقدمت آن-صوفي موتر أداءً استثنائيا تحت قيادة بارنبويم، مما انتزع تصفيق الجمهور طويلاً. وقال المايسترو دانيال بارينبويم: “إن الاحتفاء بمرور 25 عاماً على أوركسترا الديوان الغربي الشرقي في مهرجان راينغاو الموسيقي، بدعم من مهرجان أبوظبي هو شهادة على رؤيتنا المشتركة للتعايش السلمي والتناغم من خلال الموسيقى. لقد كانت رحلة عميقة من الحوار والتفاهم، ونتطلع إلى المزيد من سنوات التعاون والتميز الموسيقي".

ويعكس الحفل الذي قدّمته أوركسترا الديوان الغربي الشرقي إيمان القائمين على مهرجان أبوظبي، بأنّ للتعبير الثقافي والإبداعي القدرة على ترجمة الحضور الإماراتي عالمياً بجهود الدبلوماسية الثقافية"، وتسعى مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبوظبي من خلال أعمال التكليف والإنتاج المشترك في الخارج إلى تمكين الحضور الإماراتي والعربي وتقديم أعمال العرض الأول بمشاركة كبار الفنانين العرب والعالميين وبالشراكة مع أكثر من 37 شريكاً استراتيجياً من كبريات المؤسسات الثقافية والمهرجانات الدولية، إسهاماً في ترجمة الرؤية الثقافية لأبوظبي وإثرائها بالأبعاد العالمية والحضور الإنساني الذي يليق بمكانتها عاصمةً للثقافة والفنون ووجهة حاضنةً للمبدعين، بمشاركة ملهمة للفنانين الإماراتيين والعرب الذين يدعم مهرجان أبوظبي حضورهم العالمي ويعزّز الحوار الثقافي وتبادل الخبرات والأفكار بينهم وبين نظرائهم من الشرق والغرب.

لم يحتفل الحفل فقط بإرث الأوركسترا الذي يمتد لـربع قرن من الزمن، إنما أكد على مهمتها في تعزيز التعايش الإنساني والسلام من خلال الموسيقى، حيث تستمر في تقديم مثال بارز على قدرة الموسيقى في تعزيز الحوار والمساواة.

وتقدّم الأوركسترا التي تضم موسيقيين من الشرق الأوسط، من خلال عملها، أحد أهم الأمثلة على التعايش الإنساني والسلام، وتحويل الموسيقى إلى أداة تفاهم دولي. ويتفوّق موسيقيو الأوركسترا في الاستماع وقبول بعضهم البعض، بغض النظر عن الأصل أو التاريخ أو اللغة، فمنذ تأسيسها في عام 1999 على يد إدوارد سعيد ودانييل بارينبويم، كان التركيز لجميع المشاركين على الحوار، إلى جانب تأليف الموسيقى معاً.

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون

تأسست "مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون" عام 1996، وهي بذلك تعد واحدة من أقدم المؤسسات الثقافية في منطقة الخليج والعالم العربي. وتعنى المجموعة بدعم منجز الثقافة والفنون واستدامة التنمية الثقافية، عبر احتضان الإبداع والإسهام في إثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي، وتقدّم المجموعة طيفاً واسعاً من المبادرات منها مهرجان أبوظبي والعديد من المنصات الشبابية والبرامج المجتمعية التي تستقطب جماهير متنوعة، كما ترعى الإمكانات الإبداعية داخل الإمارات وخارجها بالتعاون مع كبريات المؤسسات الثقافية المحلية والعالمية.

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مهرجان أبوظبي

حظي مهرجان أبوظبي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الفترة من 2007 لغاية 2011. ويحمل المهرجان الذي تأسس عام 2004 تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الإعلام والثقافة آنذاك (وزير الخارجية حالياً)، هوية وروحية بلاد الخير، بلاد زايد، المبنية على قيم الحوار والاحترام والتسامح والسلام، والتميز في التعليم والمعرفة، بريادة الإبداع، وحرفية الإنجاز، وبناء الحضارة. يقدّم المهرجان سنوياً، ترجمةً لرؤيته في الاستثمار في الشباب وتمكين الصناعات الثقافية والإبداعية، عدداً كبيراً من الفعاليات التي تشتمل على أعمال العرض الأول وأعمال التكليف الحصري، عبر الإمارات السبع والعالم.للمزيد: www.abudhabifestival.ae

حول مؤسسة دانيال بارينبويم

تأسست عام 2008 على يد دانيال بارينبويم ومقرها في برلين، حيث تم تسجيلها كمؤسسة خيرية. تتعاون مؤسسة دانيال بارينبويم مع شبكة دولية من المؤسسات والشركاء. كانت حكومة الأندلس والحكومة الإسبانية من الداعمين المخلصين من خلال مؤسسة بارنبويم-سعيد في إشبيلية. ويتم توفير دعم إضافي من خلال مؤسسة بارينبويم-سعيد في الولايات المتحدة، وصندوق الديوان الغربي الشرقي في المملكة المتحدة.

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