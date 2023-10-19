لدورها الريادي ومساهمتها الفاعلة في دعم جهود حكومة أبوظبي في مجال حماية البيئة

أبوظبي: فازت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي بجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي عن فئة جائزة المرأة الرائدة في مؤسسات القطاع الخاص أو الحكومي في العمل البيئي، وذلك لدورها الريادي ومساهمتها الفاعلة في دعم جهود حكومة أبوظبي في مجال حماية البيئة، وفي دعم جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي، وتعزيز المكانة العالمية للإمارة في مجال المحافظة على الأنواع.

تسلمت الجائزة نيابة عن سعادة د. الظاهري، هدى المزروعي، رئيس قسم العلاقات الخارجية بهيئة البيئة – أبوظبي خلال حفل توزيع الجوائز، الذي أشرفت عليه منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) - بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، والذي أقيم يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر 2023، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي في جدة، بالمملكة العربية السعودية.

وخلال مسيرتها، ساهمت سعادة د. شيخة الظاهري، بشكل كبير بطرح مبادرات وحلول مبتكرة لحماية البيئة والحفاظ على الأنواع ومواجهة مخاطر التغيّر المناخي ، وأشرفت على تنفيذ العديد من البرامج المتعلقة بسياسات التنوع البيولوجي، والرصد والمراقبة، والمناطق المحمية والغابات، والأنواع المهددة ومصائد الأسماك، بما في ذلك برامج إعادة توطين الأنواع على المستوى الوطني والعالمي، وتطوير عدد من المبادرات والتشريعات للمحافظة على المياه الجوفية وتحسين جودة الهواء وجودة المياه البحرية والتربة في إمارة أبوظبي، ودعم الاستثمار والابتكار في المجال البيئي، والمساهمة في تخفيف آثار التغير المناخي ووضع خطة للوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050 بما في ذلك تنفيذ مشروع الكربون الأزرق الوطني وتطوير حلول مبتكرة لزراعة أشجار القرم.

كما ساهمت سعادتها بتنفيذ مبادرات تهدف إلى تغيير سلوك المجتمع نحو ممارسات أكثر استدامة من خلال الحد من استخدامات المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بإطلاق سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة للوصول إلى صفر نفايات من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، الأمر الذي عزز من الدور البيئي العالمي لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي.

وعبرّت سعادة الدكتورة شيخة الظاهري عن اعتزازها بالفوز بهذه الجائزة قائلة: "بكل اعتزاز، يعتبر هذا التكريم شهادة لإبراز الدور الريادي لجهود ودعم القيادة الرشيدة في المحافظة على بيئة صحية ومستدامة، وبالتأكيد سوف تُلهمنا هذه الجائزة إلى العمل نحو تحقيق أهداف وطموحات أكبر وإنجازات غير مسبوقة على الصعيدين الوطني والعالمي. وأضافت سعادتها بكل اعتزاز، يعتبر هذا التكريم شهادة لإبراز الدور الريادي لجهود ودعم القيادة الرشيدة في المحافظة على بيئة صحية ومستدامة، وبالتأكيد سوف تُلهمنا هذه الجائزة إلى العمل نحو تحقيق اهداف وطموحات أكبر وإنجازات غير مسبوقة على الصعيدين الوطني والعالمي، حيث أن الحصول على هذه الجائزة يأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أعلن أن عام 2023 هو "عام الاستدامة"، ليكون هذا العام بمثابة التتويج لمسيرة الدولة الزاخرة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، ونقطة الانطلاق إلى آفاق أرحب من التقدم والازدهار في مجال حماية البيئة ومواردها الطبيعية، لضمان مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة".

وأضافت أنها ما كانت لتحصل على هذه الجائزة لولا الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، والذي مكنها وساعدها على القيام بهذا الدور القيادي في مجال حماية البيئة وتعزيز شغفها ورغبتها القوية في العمل للمحافظة على الأنواع داخل دولة الإمارات وخارجها، حتى شغلت منصب الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، تحت قيادة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة الهيئة، الذي كانت رؤيته وتوجيهاته ومتابعته المستمرة أهم عوامل النجاح التي قادتها للفوز بهذه الجائزة.

وتتعلق الجائزة التي فازت بها سعادة د. شيخة الظاهري بتميز الأداء في مجال العمل البيئي وتعميم الممارسات البيئية الناجحة في المؤسسات، بالإضافة إلى عمل المرأة وأنشطتها في حماية البيئة وإدارتها للقطاع البيئي بمختلف أشكاله سواءً في البحث العلمي، أو المجتمع المدني في التربية البيئية والعمل الميداني للجمعيات الأهلية، أو في مؤسسات القطاع الخاص أو الحكومي.

وتُعدّ الجائزة مصدر تشجيع على المبادرة والرّيادة في مجال البيئة، وإطاراً تحفيزياً لتعزيز الاهتمام بالعمل البيئي المشترك في العالم الإسلامي، ودعم انفتاحه على التجارب العالمية في مجال البيئة وحمايتها، وفقاً للمنظور الإسلامي القائم على مفهوم الاستخلاف الرشيد والإعمار المستديم للأرض، وفي توافق شاملٍ مع عناية المجتمع الدولي المعاصر بقضايا التنمية المستدامة بصفة عامة. كما تُعبّر الجائزة عن تقدير علميّ وموضوعيّ لجهود الأفراد والمؤسسات المعنية بإدارة الموارد الطبيعية، لتحقيق الأمن البيئي الإنساني، ورعاية حقوق الأجيال الحاضرة والقادمة على السواء في بيئة نظيفة وسليمة.

يشمل نطاق الجائزة كل نشاط علمي أو عملي يصدر عن مختلف الفاعلين في مجال الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على البعد العملي الميداني للنشاط المقترح للجائزة في الحفاظ على التنوع البيئي وتوازناته، وتحقيق التنمية البشرية بمؤشراتها المعروفة، مع استحضار عدد من الأهداف، التي تتضمن ترسيخ وتبني المفهوم الواسع للبيئة والتنمية المستدامة في العالم الإسلامي، والقاضي بحسن استغلال الموارد الطبيعية وتنميتها والحفاظ عليها من الاستنزاف أو التلوث أو الانقراض، تأصيل مبادئ وأساليب الحوكمة البيئية السليمة في مؤسسات وأجهزة القطاعات التنموية العامة والخاصة والأهلية في العالم الإسلامي. كما تتضمن الأهداف تحفيز الدول الإسلامية للاهتمام والمساهمة في تحسين مستوى تدبير العلاقة الجدلية بين البيئة والتنمية في الواقع المعيش، وتعزيز الانفتاح والتفاعل العلمي والقانوني المطلوبين على المستوى العالمي في تناول قضايا البيئة والتنمية المستدامة وتنفيذها في واقع العالم الإسلامي.

وللجائزة أربعة فروع تشمل فرع أفضل البحوث والإنجازات والممارسات، وفرع جمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية، وفرع الأنشطة الريادية للمرأة في العمل البيئي. والفرع الرابع من الجائزة هو جائزة التميز للمدينة الخضراء الإسلامية.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة شيخة تتمتع بمعرفة مهنية متعمقة، فهي أول إماراتية حاصلة على درجة الدكتوراه في صون وحماية الحياة الفطرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي حصلت عليها من جامعة أبردين في بريطانيا، وهي أيضاً حاصلة على ماجستير بدرجة امتياز في علوم البيئة من جامعة الإمارات، وماجستير في الصون البيولوجي من جامعة كنت ببريطانيا، كما حصلت على بكالوريوس الأنواع البيئية من جامعة الإمارات.

التحقت سعادة د. الظاهري بالعمل بالهيئة في عام 2000 كمساعد باحث بقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري وتدرجت في السلم الوظيفي لتتولى في عام 2012 منصب المدير التنفيذي للقطاع، ومنذ عام 2018 تتولى منصب الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي. وسعادة د. شيخة الظاهري، حاصلة على وسام رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز في عام 2015. وتعتبر سعادتها عضو نشط وفاعل في العديد من المنظمات الدولية ففي عام 2021 أعيد انتخابها للمرة الثانية على التوالي لمنصب مستشار إقليمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة لمنطقة غرب آسيا، وهي عضو في المجلس الاستشاري للأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي.

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نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.