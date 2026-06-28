القاهرة، حصلت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، على جائزة "مارجريت جولدنج" (Margaret Golding Award) ، والتي تُعد أعلى تكريم دولي تمنحه منظمة الإينرويل العالمية (International Inner Wheel)، إحدى أكبر المنظمات النسائية التطوعية في العالم، وذلك تقديرًا لإسهاماتها الاستثنائية في العمل الإنساني وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة.

وجاء منح الجائزة للدكتورة هبة السويدي بناءً على ترشيح ودعم من السيدة هناء السادات، رئيسة أندية الإينرويل المنطقة 95 مصر والأردن للعام 2025-2026، والسيدة سامية أبو الفتوح، المندوبة القومية لأندية الإينرويل المنطقة 95 مصر والأردن للعام 2025-2026، والسيدة إيمان البشاري، عضو مجلس إدارة الإينرويل الدولي سابقاً، تقديرًا لمسيرتها الممتدة في دعم الرعاية الصحية والعمل المجتمعي، وما حققته من أثر ملموس ومستدام في حياة آلاف المرضى وأسرهم من خلال تأسيس مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، أول وأكبر مستشفى مجاني ومتخصص لعلاج الحروق في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت الدكتورة هبة السويدي: " يُجسّد هذا التكريم كل رحلة كفاح وأمل خضناها مع مرضى الحروق وأسرهم على مدار السنوات الماضية. والحقيقة أن هذه الجائزة لا تخصني وحدي، بل أهديها إلى فريق العمل بمؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، وإلى كل شريك وداعم ومتطوع آمن برسالتنا وساهم في تحويل الحلم إلى واقع يمنح الأمل والشفاء لآلاف المرضى وأسرهم. وما حققناه لم يكن ليتحقق إلا بالإيمان بأن لكل مريض الحق في الحصول على رعاية متخصصة وفرصة حقيقية للحياة. وأتمنى أن يكون هذا التكريم دافعًا لنا جميعًا لمواصلة العمل من أجل إحداث أثر إنساني حقيقي ومستدام في حياة من هم في أمسّ الحاجة إليه."

وتُعد الدكتورة هبة السويدي أول شخصية من خارج منظمة الإينرويل يتم منحها هذا التكريم الدولي الرفيع، في خطوة تعكس حجم التقدير العالمي للأثر الإنساني والمجتمعي الذي حققته على مدار مسيرتها، ودورها في إحداث تغيير ملموس ومستدام في حياة آلاف المرضى وأسرهم من خلال مبادراتها ومشروعاتها الإنسانية.

ويُعد تكريم مارجريت جولدنج أرفع وسام دولي تمنحه منظمة الإينرويل العالمية، ويُمنح للشخصيات التي قدمت إسهامات استثنائية ومستدامة في خدمة المجتمع والعمل الإنساني، وأحدثت أثرًا ملموسًا في حياة الأفراد والمجتمعات. وقد سبق أن حظيت السيدة سوزان مبارك بهذا التكريم الرفيع، ليواصل الوسام الاحتفاء بالنماذج التي جسدت قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية على المستويين المحلي والدولي.



وجدير بالذكر أن جائزة "مارجريت جولدنج" تُمنح منذ عام 2000 تخليدًا لاسم السيدة مارجريت "بيجي" جولدنج، مؤسسة منظمة الإينرويل العالمية، للأفراد الذين قدموا خدمات تطوعية وإنسانية استثنائية ذات أثر مستدام في مجتمعاتهم، من خلال التزام طويل الأمد وتضحيات شخصية وجهود تتجاوز نطاق المسؤوليات التقليدية.

نبذة عن مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق:

يُعد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق أول وأكبر مستشفى متخصص في علاج الحروق في أفريقيا والشرق الأوسط، افتتح عام 2024 بطاقة استيعابية 60 سريرًا، ويعتمد على نموذج متكامل يجمع بين الرعاية الطبية المتخصصة، وإعادة التأهيل، والدعم النفسي، إلى جانب دوره كمركز للتدريب والتعليم والبحث العلمي. وأسهم المستشفى في رفع نسب الشفاء لمرضى الحروق في مصر من 20% إلى 75%، معززًا جودة الرعاية الصحية وتحسين حياة المرضى.

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