دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحتضن منطقة التنقل الأخضر في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) 2024، مجموعة من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في النقل والتنقل واللوجستيات الخاصة بالتنقل الأخضر. وتسلط منطقة التنقل الأخضر الضوء على أبرز الحلول والممارسات المبتكرة المعتمدة على أحدث التقنيات في قطاع النقل المستدام الفردي والجماعي، الهادفة إلى خفض تكلفة العمليات والبنى التحتية الخاصة بالمركبات الكهربائية، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد في قطاع النقل، والاعتماد على الهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات أو الخالي من الكربون.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السادسة والعشرين من "ويتيكس" من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): "يدعم "ويتيكس" السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، ويعزز المعرض تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة لدول المنطقة في اعتماد المركبات الكهربائية، حيث تعد نسبة محطات الشحن إلى السيارات في الدولة من بين الأعلى عالمياً. ويشكل المعرض منصة عالمية لاستعراض التقنيات المستقبلية في مجالات الطاقة والمياه والبيئة وجميع القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق الحياد الكربوني والحد من انبعاثات غازات الدفيئة. ونظراً إلى أن قطاع النقل يتسبب في إنتاج 8.7 جيجا طن من الانبعاثات سنوياً، وهو ما يمثل نحو 23% من الانبعاثات العالمية، وذلك وفق تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، يسهم المعرض في تحقيق الطموحات المناخية الوطنية والعالمية لخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل ودفع عجلة العمل المناخي."

وأضاف معالي الطاير: "يعزز المعرض دور هيئة كهرباء ومياه دبي في توسيع ونشر مفهوم التنقل الأخضر والمستدام وترسيخ ريادة دولة الإمارات وإمارة دبي في النقل المستدام على مستوى المنطقة. وقد وفرت الهيئة عام 2014 من خلال مبادرتها "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية أول بنية تحتية في المنطقة للمركبات الكهربائية. وتتضمن البنية التحتية المتقدمة لمحطات الشحن الكهربائية في دبي أكثر من 700 محطة شحن بمشاركة المعنيين، من بينها نحو 400 محطة "شاحن أخضر" تابعة للهيئة."

-انتهى-

#بياناتحكومية