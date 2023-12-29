أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - ضمن مشاركتهم في برنامج المراقب البيئي للشباب "مرشد" الذي أطلقته هيئة البيئة - أبوظبي، تولى 20 شاباً تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً دور "المراقب البيئي" ضمن الدفعة الثانية من البرنامج، حيث أمضوا أربعة أيام في جمع البيانات ومراقبة البيئة الطبيعية لمنتزه قرم الجبيل، تأكيداً منهم على الالتزام التام تجاه حماية النظم البيئية وتحقيق الريادة البيئية في عملهم.

إذ يقدم برنامج المراقب البيئي للشباب "مرشد"، خلال دورته الحالية، تدريباً عملياً مكثفاً للمبتدئين لمدة خمسة أيام، يعزز من معرفة الشباب في مجال التنوع البيولوجي البحري، ويساعدهم على المساهمة بفاعلية في الحفاظ على النظم البيئية، ويكسبهم المزيد من الخبرات والمهارات الأساسية، ويساعدهم على المساهمة بفاعلية في الحفاظ على النظم البيئية. كما يضمن البرنامج المكثف تدريب المشاركين على الأدوار والمسؤوليات المتعددة للمراقب البيئي، ومن ضمنها المرشد البيئي، ومساعد الزوار، والمفتش، والمراقب، والباحث، ومعد التقارير من خلال أنشطة متنوعة تشمل مراقبة الطيور، والمشاركة في الدوريات، وعمليات البحث، واكتساب الخبرات من الدروس التي يقدمها الخبراء في هذا المجال.

#بياناتحكومية

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نبذة حول منصة ناها للمشاركة البيئية

تمثل ناها نظاماً رقمياً ودليلاً لتنبي أسلوب حياة صديق للبيئة، والذي يساعد على تحويل الأفكار والنوايا المتعلقة بالمناخ إلى أفعال هادفة. تم تطوير المنصة الرقمية بالتعاون مع دو، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بهدف تعزيز الاستدامة ورفع مستوى الوعي البيئي وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة في جميع أنحاء أبوظبي وخارجها، مع توفير مسار واضح للمستخدمين للمشاركة وإحداث التغيير الإيجابي.

تعمل ناها كنقطة اتصال رئيسية تربط المستخدمين بمبادرات وحملات هيئة البيئة - أبوظبي، كما توفر تجربة شخصية لهم من خلال حساب "ناها الخاص بي"، المساحة المخصصة لخوض تجربة مميزة تضمن تبنّي أسلوب حياة صديق للبيئة، والذي يبقي المستخدمين على اطلاع دائم وتفاعل متواصل مع التقويم التفاعلي وآخر الأخبار لهيئة البيئة – أبوظبي.

نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تلتزم هيئة البيئة – أبوظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية.