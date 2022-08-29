خلال الملتقى الأول " حديث الشباب العربي"

القاهرة - تقديًرا لدوره الاقتصادي والمجتمعي وإسهاماته المتراكمة في دعم قضايا الشباب، تم منح الخبير الاقتصادي الدكتور طلال أبوغزاله وسام "فارس بناء الوعي العربي"، وذلك خلال فعاليات الملتقى الأول: " حديث الشباب العربي لبناء الوعي"الذي عقد تحت شعار" أجيال تدعم قضايا الأمة"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحصين عقول الشباب العربي ضد الأفكار العنيفة، والمتطرفة، وترسيخ أهمية الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية وبناء الوعي لدى الشباب العربي، وإيلاء قضايا الشباب المزيد من الاهتمام.

وتم تنظيم الملتقى بالتعاون المشترك بين مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة ووزارة الشباب والرياضة على مدى ثلاثة أيام في القاهرة.

وألقى الدكتور طلال أبوغزاله كلمة مؤثرة للشباب العربي تحت عنوان الوصايا العشرون والتي لخص فيها عدداً كبيراً من الدروس الحياتية لتكون سبيلا حقيقيا لتقديم النصيحة والخبرة للشباب، وإيماناَ منه بأهمية التكامل والتواصل بين الأجيال للنهوض بالأوطان.

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