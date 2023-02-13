- بنك البحرين الإسلامي شريكا رئيسيا للمنتدى

- الإعلان عن أعضاء اللجنة الاستشارية للمنتدى

المنامة: أعلن منتدى يوم الابتكار العالمي السنوي في التمويل الإسلامي IFID، بإدارة وتنظيم شركة فن مارك كوميونيكيشنس، عن النسخة الرابعة من المنتدى والتي سيتم تنظيمها بتاريخ 30 مايو 2023 في فندق الخليج بمملكة البحرين. وسيركز المنتدى على "تبني الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للابتكار والنمو". وسيقام المنتدى بدعم من الشريك الرئيسي بنك البحرين الإسلامي (BisB).

وسيشارك في المنتدى الذي سيقام لمدة يوم واحد نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين في مجال العمل المصرفي الاسلامي والتمويل والتأمين، حيث سيتطرق المشاركون الى تدارس الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات واعتماد التكنولوجيا ضمن مناقشات رفيعة المستوى والنظر في مدى امكانية المؤسسات والشركات الاستفادة من مبادئ ومفاهيم الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات واستكشاف قوة التكنولوجيا المالية في تسريع خطى تطور القطاع وريادة الابتكار وتحقيق نمو مستدام طويل الأمد.

وسيتألف المنتدى من كلمة رئيسية ومناقشات جانبية مع قادة القطاع، الى جانب تنظيم جلستين حواريتين رئيسيتين تحملان عنوان: "الطريق ما بعد الامتثال - الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كمحفز للابتكار والنمو المستدام"، و "الدور الرئيسي للتكنولوجيا المالية (الفنتك) في تسريع تبني الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الخدمات المالية الإسلامية".

وقد تم تحديد محاور نقاشات منتدى هذه السنة من قبل اللجنة الاستشارية 2023، والتي تضم مجموعة من خبراء القطاع المصرفي ممن يقودون عملية تطوير برنامج المنتدى هذه السنة لضمان تنظيم يوم مليء بتبادل التجارب والخبرات والمعلومات القيّمة بما يخدم تطوير القطاع. وتضم عضوية اللجنة كل من: السيد ياسر الشريفي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الاسلامي الذي يرأس اللجنة، السيدة ياسمين آل شرف مدير وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار في مصرف البحرين المركزي، السيد بليك غود الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل والاستثمار المسؤول RFI، السيد أشار نظيم المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة آيون ديجيتال، السيد مجتبى خالد رئيس مركز التمويل الاسلامي في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، السيدة وجيهة حسين عوض الرئيس الرقمي لمجموعة البركة، و السيدة ياسمين الصفار، مديرة البحوث والمبادرات في غرفة تجارة البحرين.

وفي معرض تعليقه على المنتدى، صرح السيد ياسر الشريفي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي: "مع الطلب المتزايد من المستثمرين والزبائن على تسريع وتبني الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في أطر العمل التشغيلية وثقافة الأعمال على مستوى مختلف القطاعات، فإننا نتطلع قدماً للمشاركة في يوم حافل بالمناقشات القيّمة لتعزيز جهود التبني الشامل والسريع في قطاع الصيرفة الاسلامية والتمويل الاسلامي. إننا في بنك البحرين الاسلامي فخورون بالخطوات الكبيرة التي اتخذناها لنكون رواداً ومتميزين في هذا المجال، ونحن مسرورون بعقد هذه الشراكة مع منتدى يوم الابتكار العالمي السنوي في التمويل الإسلامي لدعم مثل هذه الفعاليات المهمة. بمشاركة نخبة من الزملاء في القطاع، لن تقتصر مناقشات النخبة من الزملاء المشاركين في المنتدى إلى الاستراتيجيات الخاصة بتنفيذ الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات فقط، بل ستشمل كذلك كيفية الاستفادة من هذا التبني كفرصة لقيادة الابتكار ووضع الأسس الصلبة المناسبة لتحقيق النمو المستدام والمسؤول اجتماعيا، حيث يتمركز هذا المبدأ في صلب التمويل الاسلامي ورسالته الرئيسية".

من جانبه، قال السيد بليك غود الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل والاستثمار المسؤول RFI: "يشكل التركيز المتزايد بخطى متسارعة على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن التمويل الاسلامي خلال العامين الماضيين دليلا قاطعا على مدى اهتمام القطاع وحاجته الماسة للارتقاء بمستوى اداءه عبر التمويل المسؤول. في الوقت الذي تركز فيه المؤسسات المالية الاسلامية بصورة متزايدة على استكشاف الاستخدامات المبتكرة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتكنولوجيا المالية، من الأهمية بمكان اكثر من اي وقت مضى إقامة منتديات مثل منتدى يوم الابتكار العالمي السنوي بنسخته الرابعة لمناقشة كيف يمكن للتمويل الاسلامي والتكنولوجيا المالية والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مجتمعة ان تبرز الوسائل الأنجح للمؤسسات في الصيرفة الاسلامية لتهيئة مستقبل أكثر اعتمادية وشمولية واستدامة".

للمزيد من المعلومات عن كيفية الشراكة مع منتدى يوم الابتكار العالمي السنوي والمشاركة بفعالياته، يرجى التواصل مع فين مارك كوميونيكيشنس: 86 13+973 3883 أو عبر البريد الإلكتروني: Info@finmarkcoms.com.

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- انتهى -