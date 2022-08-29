يستعد منتدى مستقبل العقار، لإطلاق نسخته الثانية بشراكات جديدة، محلية وعالمية وإقليمية، وذلك ضمن إطار سعي المنتدى ليكـون تجمـعاً فكـريًا وعلميًا واستراتيجيـًا ومـنـصـة عالميــة لمناقشة واقع ومستقبل القطاع العقاري، عبر أسلوب عملي مميز وباتباع منهجيـة مبتكرة تعزيزا لمستقبل هذا القطاع.

ويتوقع أن تشهد أعمال المنتدى الذي سينعقد بالرياض خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023م، تحت رعاية معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشاركة محلية ودولية حافلة، أبرزها مشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والأجانب في مختلف مجالات قطاع العقار، بالإضافة لمشاركة ممثلين وخبراء لهيئات ومنظمات ذات علاقة بالشأن العقاري، وكذلك مشاركة قادة الفكر وأصحاب الأعمال والريادة من داخل وخارج المملكة.

وأعد القائمون على أمر المنتدى عددا من المحاور الاستراتيجية، وسلسة من ورش عمل متخصصة تناقش عدد من الموضوعات الهامة للقطاع العقاري، حيث يقام معرض عقاري مصاحب للمنتدى تشارك فيه أبرز الشركات العقارية والمؤسسات والهيئات والجهات الحكومية، يُعرض فيه العديد من المشاريع وأحدث الفرص الاستثمارية إضافة الى إبراز الجوانب التقنية التي ساهمت في تطور المنظومة العقارية، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية العمرانية وأساليب البناء الحديث، وتعزيز استقطاب الاستثمارات الخارجية التي ستضخ في السوق العقارية التجارية والسكنية والعقارات المتخصصة، وتمكين الفرص الاستثمارية وتهيئتها في القطاع العقاري.

حيث أقام المنتدى مؤخرا ورشة عمل تفاعلية، وتأتي هذه الورشة استكمالاً للجهود المتواصلة المبذولة من قِبل المنظمين في سبيل توحيد الفرص والتحديات في القطاع العقاري، وتعزيز ربطها بمحاور المنتدى، فمن المتوقع أن يشغل المنتدى حيزًا واسعًا من نقاشات قادة الفكر وأصحاب الأعمال والريادة مع الزخم الكبير الذي اكتسبه.

#بياناتشركات

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