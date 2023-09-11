تحت عنوان "استشرافا للمستقبل"، جمع منتدى قطر لسلامة العمليات 2023، على مدار يومين، خبراء ومختصين في المجالات ذات الصلة، حيث ناقشوا وحددوا مستقبل سلامة العمليات.

الدوحة - تماشيا مع ازدهار قطاع الطاقة في دولة قطر، يجسد المنتدى التزام الدولة بسلامة العمليات باعتبارها قيمة أساسية في حماية الأرواح والبيئة ومستقبل الصناعة المستدام.

أقيم منتدى قطر لسلامة العمليات باستضافة كل من شركة قطرغاز، وجامعة تكساس إي أند أم في دولة قطر، واحدة من الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، بالإضافة إلى شركة كونوكو فيليبس قطر، واستمر الحدث على مدار يومين من 5 إلى 6 سبتمبر 2023، حيث سجل بعض المشاركين حضورهم شخصيا، في حين حضر البعض الآخر عن بعد، وتمَّ خلاله تبادل أكثر من 40 متحدثا خبيرا في المجالات ذات الصلة ومن الأوساط الأكاديمية النقاشات حول التحديات التي تواجه سلامة العمليات وأحدث التطورات التي تحققت في هذا المجال.

أصبح الاجتماع السنوي لمنتدى سلامة العمليات في دولة قطر لقاءً هامًا لخبراء سلامة العمليات من قطاع الطاقة العالمي. وإن الهدف الأسمى لهذا الحدث هو تسليط الضوء على تأهب دولة قطر لتلبية متطلبات الطاقة العالمية المُتزايدة، وذلك من خلال توليها الريادة في مجال سلامة العمليات، وفي السياق ذاته، يحرص المنتدى السنوي على تعزيز تبادل الأفكار، والشراكات الصناعية، وتطوير أحدث الأبحاث، والثقافة الشاملة للتميز في سلامة العمليات.

ولطالما عكس برنامج المنتدى السنوي التوجهات والتطورات الحيوية داخل قطاع الطاقة، ولهذا اتخذ الحدث كشعار له هذا العام "استشرافا للمستقبل"، والذي يلقي الضوء على مدى أهمية مواصلة توقُّع وتقييم القضايا والتحديات الجديدة في مجال سلامة العمليات.

وأعرب الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى قائلًا: "إنه لشرف لنا أن نشارك في استضافة هذا الحدث مرة أخرى هذا العام، لاسيِّما أن سلامة العمليات تعدُّ من الأولويات الثابتة لقطرغاز. ويتوافق برنامج أعمال المنتدى هذا العام مع حرصنا على الالتزام بأعلى معايير السلامة والتميز التشغيلي والاستدامة، بينما نحن نعمل على توسيع نطاق العمليات التشغيلية للغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. إن التزامنا بسلامة العمليات يعكس مدى حرصنا على تعزيز سلامة وصحة أفراد كادرنا وحماية بيئتنا ومجتمعاتنا".

ومن جانبه، أشار السيد ستاينر فاج، رئيس شركة كونوكو فيليبس أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في كلمته الرئيسية "سلامة العمليات - مفتاح قطرغاز لتحقيق التقدم" إلى أهمية الحفاظ على أفضل الممارسات الصناعية في سلامة العمليات وإدارة المخاطر، وهو أمر بالغ الأهمية في ضوء المرحلة الثانية من مشاريع توسعة عمليات الغاز الطبيعي المسال التي يجري تنفيذها حاليًا في دولة قطر.

وأشاد السيد بيل أرنولد، رئيس شركة كونوكو فيليبس قطر، بنجاح النسخة الثالثة عشر لمنتدى قطر لسلامة العمليات، وعلق قائلًا: "لطالما حاول منتدى قطر لسلامة العمليات على مدار تاريخه الحافل بالنجاحات إنشاء منهجية شاملة للسلامة وتقييم المخاطر. لقد قطعت صناعة الطاقة شوطًا طويلًا في تعزيز سلامة العمليات، لكن ما زالت الأيام القادمة تحمل في طيّاتها تحديات وفرص جديدة علينا التعامل معها بالطريقة الصحيحة. لذلك، وتماشيا مع الهدف الرئيسي لمنتدى هذا العام، فإننا نتطلع إلى المستقبل مستفيدين من من الدروس التي تعلمناها من إنجازاتنا وتجاربنا السابقة، كل ذلك في كنف الالتزام الثابت بأعلى معايير السلامة والتميز التشغيلي".

وفي كلمته الترحيبية، أكّد السيد خليفة أحمد السليطي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصحة والسلامة والبيئة والجودة في شركة قطرغاز، على أهمية تعزيز ثقافة مرنة لسلامة العمليات وعلى الدور الحيوي للحفاظ على سلامة أنظمة الضوابط، وأعرب عن امتنانه وتقديره لمشاركة القادة التنفيذيين والحضور من مختلف الشركات، قائلًا: "إن حضوركم لهذا الحدث يعكس حرصكم على دفع عجلة التقدُّم، وإيجاد الحلول، واستشراف مستقبل حيث تنغرس ثقافة سلامة العمليات في شتى المجالات الصناعية وفي مختلف العمليات التشغيلية ذات الصلة".

إن التعاون على مستوى الصناعة في هذا المجال هو أمر في غاية الأهمية لتحقيق التميز في سلامة العمليات، وهذا ما تبين بوضوح في مشاركة ممثلين من مختلف الشركات الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة، بما في ذلك قطر للطاقة، وإكسون موبيل، وقابكو، وقطر شل، والشركة العربية للبتروكيماويات، وشركة البترول الوطنية الكويتية وغيرها.

وتعليقا على أهمية الشراكة بين القطاعات الصناعية والأوساط الأكاديمية في تحقيق التميز في سلامة العمليات، قال الدكتور سيزار مالافي، عميد جامعة تكساس إي أند أم في قطر: "أعتقد أن العلاقة بين المجالات الصناعية والأوساط الأكاديمية أمر هام عندما يتعلق الأمر بسلامة العمليات، حيث إننا نعمل على تخريج قادة متميزين في مجال الطاقة في المستقبل، وبالتالي فإن القدرة الطبيعية للأوساط الأكاديمية في الربط بين المعرفة الفنية وغير الفنية على حد السواء أمر بالغ الأهمية في تكوين بيئة آمنة ومرنة لقطاع الطاقة".

ومن جهته ، تطرق السيد نافذ بسيسو، رئيس مجموعة المشاريع الرئيسية بقطرغاز، في كلمته الرئيسية إلى لمحة عامة حول مشاريع التوسعة الرئيسية الجارية في مجال الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، كما أشار إلى العوامل الرئيسية التي ترتكز عليها سلامة العمليات ضمن نطاق مشاريع التوسعة تلك. وتشتمل هذه العوامل على هندسة السلامة وضمان الجودة والأفراد، وتعدُّ جميعها جزءًا لا يتجزأ من مراحل تصميم وتنفيذ هذه المشاريع، ممَّا يضمن سلامة وموثوقية العمليات التشغيلية للمرافق المستقبلية.

وعلاوةً على ذلك، تم خلال المنتدى تقديم جائزة التميز في سلامة العمليات في قطر إلى عمر شهاب شهيد من قابكو وأحمد عبد الله راشد آل خليفة من قطر للطاقة.

هذا ولا يزال المنتدى السنوي لسلامة العمليات حدثًا رئيسيًا في تقويم قطاع الطاقة. إذ رسم منتدى هذا العام مسار المناقشات النيِّرة التي ستستمر في تشكيل مستقبل سلامة العمليات في قطاع الطاقة.

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نبذة عن كونوكو فيليبس:

كونوكو فيليبس هي واحدة من شركات التنقيب والانتاج الرائدة في العالم، حيث ترتكز عملياتها على الإنتاج والاحتياطيات، وتمتلك سجلّ أصول عالمي متنوع. يقع المقر الرئيسي لشركة كونوكو فيليبس في هيوستن، بولاية تكساس، وتنتشر عملياتها وأنشطتها عبر 13 دولة، وتمتلك ما يقدر بـ 90 مليار دولار من إجمالي الأصول، و تضم حوالي 9700 موظف وفقاً لبيانات 30 يونيو 2023. وخلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023 بلغ متوسط الإنتاج 1798 برميل نفط مكافئ يوميًّا، وبلغت الاحتياطيات 6.6 مليار برميل نفط بحلول 31 ديسمبر 2022.

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نبذة حول قطرغاز:

تأسَّست شركة قطرغاز عام 1984، وهي رائدة صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. وتعدُّ قطرغاز اليوم أكبر شركة مُنتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 77 مليون طن سنوياً من منشآتها ذات المستوى العالمي في مدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر. وقد نجحت قطرغاز منذ باكورة إنتاجها في عام 1996 في شحن الغاز الطبيعي المسال إلى 31 دولة حول العالم، وهي ملتزمة بتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة بأمان وموثوقية. ومن خلال تميُّزها في العمليات التشغيلية، تضيف قطرغاز قيمة إلى سلسلة إنتاجها المُتكاملة بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من أجل ضمان كفاءة إمدادات الطاقة للدولة وإيجاد أسواق جديدة والمساهمة في رفاهية المجتمع المحلي. وإلى جانب إدارة مرافق الغاز الطبيعي المسال، تقوم شركة قطرغاز بتشغيل مصفاة لفان (وهي من أكبر مصافي المكثفات في العالم)، وشركة غاز الخليج ومشروع غاز برزان ومصانع الهيليوم الثلاثة وإدارة محطة راس لفان بالنيابة عن جميع الشركات المساهمة.

عن جامعة تكساس إي أند أم في قطر:

منذ عام 2003 تقدم جامعة تكساس إي أند أم في قطر برامج البكالوريوس في اختصاصات الهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية وهندسة البترول في المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر ، وبرنامج الماجستير في الهندسة الكيميائية منذ 2011. وقد تخرج من جامعة تكساس إي أند أم في قطر اكثر من 1,500 مهندس و مهندسة. الاختصاصات الهندسية الأربعة التي يتم تقديمها في جامعة تكساس إي أند أم في قطر هي معتمدة من قبل لجنة الاعتماد الهندسية في مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا. تعمل جامعة تكساس إي أند أم في قطر على جذب أعضاء هيئة تدريس من كافة أنحاء العالم، لتوفير هذه التجربة التعليمية الفريدة، وللمشاركة في نشاطات البحوث التي تقدّر قيمتها بأكثر من284.3 مليون دولار أمريكي، والتي تعالج مسائل مهمة لدولة قطر. للمزيد يرجى زيارة الموقع: www.qatar.tamu.edu.