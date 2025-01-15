دبي، الإمارات العربية المتحدة - استضافت شركة "فيناسترا"، أحد أبرز المزودين العالميين لتطبيقات البرمجيات المالية وأسواقها الإلكترونية، منتدى الخدمات المصرفية المؤسسية في دبي، حيث سلطت الضوء على سبل إحداث التحوّل في تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة الشاملة ضمن مشهد الخدمات المصرفية المؤسسية على مستوى العالم.

واستقطب الحدث أصواتًا بارزة من عالم الخدمات المصرفية والتقنيات المالية والمجالات التقنية ذات الصلة، كاشفًا عن استراتيجيات قابلة للتنفيذ يمكن عبرها التغلب على التحديات واغتنام الفرص في سوق الخدمات المصرفية دائمة التطور. وضم المتحدثون في منتدى "فيناسترا" للخدمات المصرفية المؤسسية قادة من وحدة أعمال الإقراض في "فيناسترا"، مثل مانيش جوشي وأرفيند فايرافان وكارلوس تيكسيرا ومانيكاندان غانيسان، ومسؤولين من مؤسسات مثل مؤسسة دبي للمستقبل و"كريدابل" والبنك العربي المتحد ومايكروسوفت.

وتناول المنتدى عدة مواضيع من أبرزها:

قدرة الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل مشهد الخدمات المصرفية المؤسسية بحلول عام 2030

رأى المتحدثون في المنتدى أن للذكاء الاصطناعي تأثيرًا كبيرًا في الخدمات المصرفية المؤسسية خلال العقد المقبل، حين يحل محل الأدوار التقليدية بوكلاء مستقلين قادرين على إدارة المعاملات وتقديم المشورة المالية لحظة بلحظة، وإثراء تجارب العملاء. كما أشاروا إلى قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على "التخصيص الفائق"، الذي يسمح للبنوك بتقديم توصيات تنبؤية وفق رؤية فائقة التخصيص للعملاء من الشركات، بناءً على بياناتهم التاريخية والحالية، وأن من المتوقع، بحلول عام 2030، أن يسهم الذكاء الاصطناعي بما قيمته 1.5 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، ما قد يؤدي إلى دفع النمو والابتكار بشكل كبير في القطاع المالي.

إطلاق العنان لإمكانات تمويل سلاسل التوريد في دول مجلس التعاون الخليجي

ما زالت سوق تمويل سلاسل التوريد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب المشاركين في المنتدى، دون الاستغلال الأمثل، بالرغم من وجود فرص كبيرة متاحة أمام البنوك لتعزيز الكفاءة والشمولية. ورأى المشاركون أن ضعف استغلال السوق يترك مجالًا واسعًا للمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم عمليات تمويل سلاسل التوريد، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط حلول رأس المال العامل.

أنظمة الإقراض الرقمية تضع تعريفًا جديدًا للكفاءة

وقال المشاركون في منتدى "فيناسترا" للخدمات المصرفية المؤسسية إن التحول الرقمي الشامل يتيح سبلًا أسرع لمعالجة الإقراض، والارتقاء بتجارب المستخدمين، وتحقيق الامتثال السلس للوائح مثل تلك المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية. وتجسد منصة Loan IQ من "فيناسترا" هذا التحول، مقلّلة خطوات المعاملات بنسبة تصل إلى 50% ودامجة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية لتتوافق مع أهداف التمويل المرتبطة بالاستدامة. وتسهم أنظمة التقنيات المالية التي تدعمها مبادئ التمويل المفتوح، في تسريع جهود التحول الرقمي عبر تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية وشركات التقنيات المالية لدفع الابتكار وتيسير الوصول إلى الحلول التقنية.

التقنيات الناشئة محفزات للنمو

واعتبر المنتدى أن تقنيات مثل البلوك تشين وتعلم الآلات والتعرف الضوئي على الحروف، تعزز الكفاءة التشغيلية والابتكار، وتمكن البنوك من تطوير منتجات مالية مخصصة وتحسين وظائف الخزانة وإدارة المخاطر بفاعلية أكبر.

التكامل بين الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية مسألة راسخة

كذلك حثت "فيناسترا" البنوك، خلال المنتدى، على إيلاء التمويل المرتبط بالاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أهمية أكبر، في ضوء زيادة الاستثمارات المدفوعة بهذه المعايير. وأصبح الذكاء الاصطناعي يسهم بصورة ملحوظة في تطوير الطرق التي تتتبّع عبرها المؤسسات المالية الالتزامات المرتبطة بالاستدامة، وتعد التقارير بشأنها وتنفذها، ما يساعد في معالجة مخاوف التضليل في شأن المعايير البيئية، ويسهم في تعزيز النمو المسؤول.

عن فيناسترا

"فيناسترا" هي مزود عالمي لتطبيقات برمجيات الخدمات المالية التي تغطي مجالات الإقراض، والمدفوعات، والخزانة وأسواق رأس المال، والمصرفية الشاملة (التجزئة والرقمية). تلتزم الشركة بإطلاق إمكانات الأفراد والشركات والمجتمعات في كل مكان. تهدف رؤيتها إلى تسريع مستقبل التمويل المفتوح من خلال التكنولوجيا والتعاون. بفضل نهجها الرائد، تحظى "فيناسترا" بثقة حوالي 8,100 مؤسسة مالية، بما في ذلك 45 من أكبر 50 بنكاً على مستوى العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: finastra.com.

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