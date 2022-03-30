نظمت مجلة عالم الاقتصاد النسخة العاشرة لمنتدى عمان وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة رحمة بنت ابراهيم المحروقية – وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بحضور معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني وعدد من اصحاب السعادة ورجال ورواد الأعمال واصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجمع من المدعويين وذلك بفندق قصر البستان – الريتز كارلتون ، وتناولت الدورة الجديدة للمنتدى جاهزية سلطنة عمان للانتقال إلى مجتمع ممكن معرفيا، واقتصاد قائم على الابتكار

وتتناغم اهداف الدورة القادمة من المنتدى مع جهود السلطنة في تأسيس مجتمع معرفي واقتصاد قائم على الابتكار بهدف تعزيز القدرات التنافسية للسلطنة للاندماج مع الاقتصاد العالمي والنهوض بدور فاعل في التجارة العالمية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وتضمن المنتدى اوراق عمل وعروض مرئية، وجلسات نقاشية تبحث في الإجراءات والسياسات الإستراتيجية التي اتخذتها السلطنة لتلبية الاحتياجات قصيرة المدى والتحديات الاقتصادية، والمواءمة بين الأولويات الوطنية قصيرة وطويلة المدى، كما ستسلط الضوء على اهمية التحول إلى اقتصاد قائم على الابتكار من أجل تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وتمكين القطاع الخاص، واهمية تطوير بيئة ملائمة لتطور ريادة الأعمال، وسيستعرض المشاركون الجهود المبذولة لبناء القدرات الوطنية واهمية تزويدها بالمهارات الضرورية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للنمو المستدام، وذلك بمشاركة مسؤوليين وخبراء ومختصين من القطاعين العام والخاص ومؤسسات أخرى.

كما بحث المنتدى في جلسة دردشة شارك فيها خبراء ومختصين بنظم وسياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية؛ اهمية تبني واعتماد مثل هذه النظم.

وأقيمت على هامش المنتدى ورشة عمل حول اهمية تبني الشركات لممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تركز على: التوجهات العالمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، واهمية الالتزام بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، واهمية إشراك أصحاب العلاقة في المؤسسة وخارجها، وتأثير تطبيق مبادئ الحوكمة، وتحديد سياسة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وصياغة الخطط وإنشاء معايير قابلة للقيا، وإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

كما تم على هامش المنتدى تقديم جائزة عالم الاقتصاد للاستدامة، والتي تم منحها للشركات والمؤسسات غير الربحية والشخصيات التي نجحت في تنفيذ مبادرات متميزة في مجال الاستدامة في مختلف المجالات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وذلك بهدف تكريم تلك النماذج الرائدة التي تساهم في نشر وتطبيق مفاهيم الاستدامة، كما تهدف الجائزة إلى إبراز المؤسسات والأعمال كوسيلة لتبادل أفضل الممارسات، وتسهم في دعم مساعي سلطنة عمان نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ضمن أولويات رؤية عمان 2040 تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق –حفظه الله ورعاه -.

يذكر ان المنتدى استطاع خلال دوراته السابقة ان يبحث في العديد من القضايا، علاوة على طرح العديد من القضايا التي تهم شرائح مختلفة في المجتمع، واستطاع ان يجمع الاطراف المعنية تحت منصته والخروج بالعديد من النتائج والتوصيات.

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