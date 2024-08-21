انطلقت مؤخرا اعمال النسخة الثانية من منتدى ظفار السنوي الذي تنظمه مجلة عالم الاقتصاد تحت عنوان "آفاق التنمية الاقتصادية في محافظة ظفار: مرحلة التكامل والشراكة " وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار بفندق ميلينيوم صلالة، بحضور عدد من أصحاب المعالي والمكرمين وأصحاب السعادة ورجال الاعمال وجمع من المدعوين.

يأتي تنظيم منتدى ظفار في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية محافظة ظفار وتعزيز قدراتها التنافسية. كما يأتي ذلك في ظل المساعي المستمرة لتطوير المحافظة كوجهة استثمارية في ظل ما تزخر به من بيئة ومناخ جاذب لتعزيز مساهمتها بما يتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040.

وبحث المنتدى في دورته الجديدة أهمية التكامل الاقتصادي والشراكة بين القطاعات المختلفة في دعم الجهود التي تبذلها مختلف الجهات ذات العلاقة لتعزيز تنافسية محافظة ظفار والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظة، لدعم العمل التنموي والاقتصادي بما يحقق اهداف رؤية عمان 2040.

كما استعرض المنتدى أبرز التطورات والاستراتيجيات المرتبطة بتنمية المحافظات والخطط والبرامج التي يمكن ان تسهم في استثمار المزايا النسبية في محافظة ظفار وتسخيرها بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظة، واهمية التكامل والشراكة بين مختلف القطاعات في تحقيق آفاق التنمية الاقتصادية، والدور المنتظر من القطاع الخاص في هذه المرحلة لدعم العمل الحكومي وتنفيذ الخطط والبرامج الوطنية الطموحة.

وألقى سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني، رئيس بلدية ظفار، الكلمة الرئيسية للمنتدى، استعرض خلالها أبرز التطورات والجهود المبذولة لتعزيز وتنمية المحافظة، بالإضافة إلى أبرز المشاريع التطويرية وخططها التنفيذية.

وقد تضمن المنتدى القاء العديد من الكلمات الرئيسية واوراق العمل والعروض المرئية كما شهد جلسة حوارية موسعة بعنوان "أهمية الشراكة والتكامل في دعم التنمية الاقتصادية في محافظة ظفار"تناولت دور هذه القطاعات في تعزيز تنافسية المحافظة واحتياجات منظومة الأعمال المحلية لتعزيز مساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي. كما تناولت أهمية المدن الصناعية، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى دور التحول إلى اقتصاد قائم على الابتكار لتحقيق تنمية شاملة. وتم التأكيد على ضرورة بناء القدرات الوطنية وتزويدها بالمهارات اللازمة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للنمو المستدام، بمشاركة خبراء ومسؤولين حكوميين من القطاعين العام والخاص.

شارك في الجلسة عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص وشملت القائمة كل من المهندس سعيد المنذري الرئيس التنفيذي لمجموعة إذكاء والدكتور هلال الضامري الرئيس التنفيذي لشركة ريسوت للاسمنت والشيخ خليل الحارثي الرئيس التنفيذي لشركة كريدت عمان وحامد بن علي بيت سعيد مدير دائرة خدمات المستثمرين بمنطقة ريسوت الصناعية ويونس الحراصي الرئيس التنفيذي لشركة تبيان رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية وعبدالله بن محمد العبري مدير عام وحدة التخصيص والشراكة بوزارة المالية وسعود بن أحمد السيابي الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة عمان للإستثمارات والتمويل (خدمة)، وأدار الجلسة خلفان بن سالم الرحبي رئيس تحرير مجلة عالم الاقتصاد

وشهد المنتدى أيضًا تقديم عروض مرئية وأوراق عمل، حيث قدم عبدالله بن محمد العبري، مدير عام وحدة الشراكة والتخصيص بوزارة المالية، ورقة عمل بعنوان "آفاق التنمية الاقتصادية في محافظة ظفار: مرحلة التكامل والشراكة". استعرض خلالها أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشددًا على الدور الحيوي الذي يلعبه كل منهم في دفع عجلة التنمية. وأشار إلى أن الشراكات الاستراتيجية تساهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز الابتكار، وتوفير فرص العمل، مما يعزز من تنافسية المحافظة كوجهة اقتصادية رائدة.

كما شملت قائمة المتحدثين كل من غازي بن سعيد الحمر مدير فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار ، وحامد بن علي بيت سعيد مدير دائرة خدمات المستثمرين بمنطقة ريسوت للاسمنت. والدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانية. وسعيد بن سالم بن احمد نائب رئيس مجلس ادارة مركز الخليج الأخضر للتدوير. واحمد الفارسي اخصائي اعلام اول بكريدت عمان . والمهندسة سمو بنت عامر تبوك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Sumw Design Studio.

كما جرى على هامش المنتدى تكريم بعض الجهات والمؤسسات. واستقطب المنتدى أكثر من 150 ممثلاً عن المؤسسات والوحدات الحكومية والشركات العامة وقطاعات الأعمال المختلفة، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المهنية الاخرى.

ويأتي تنظيم منتدى ظفار بدعم عدد من الجهات وهي بلدية ظفار، وغرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة ظفار، ومدائن، ومجموعة اذكاء، وجمعية الصناعيين العمانية، بالشراكة مع عدد من الرعاة وهم الشريك العقاري مشروع أجواء من تبيان والشريك الاستراتيجي مجموعة مسقط اوفرسيز، والشركاء المساعدون شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار، وخدمة، وشركة ظفار للتأمين، وبيمة، وكريدت عمان، وفطر عمان، وشريك السيارات "شانجان اوتو".

-انتهى-

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