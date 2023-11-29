الرياض، المملكة العربية السعودية: تعقد دِل تكنولوجيز منتداها بالمملكة العربية السعودية في 29 نوفمبر 2023 في فندق الفيصلية بالرياض.

ويهدف المنتدى الذي ينعقد تحت عنوان "تحويل الأفكار إلى ابتكارات بشكل أسرع" إلى لعب دور رئيسي كعامل محفز لتمكين المؤسسات في المملكة من اغتنام الفرص الرقمية الجديدة واستكشاف أحدث حلول التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي، والسحابة المتعددة، ومراكز البيانات، والأمن السيبراني وغيرها.

ويأتي هذا المنتدى في وقت مناسب تماماً، مع استمرار التحول الرقمي في احتلال مركز الصدارة في الاهتمام بالنسبة للشركات في المملكة. ووفقاً لأحدث دراسة أدرتها شركة دِل لمؤشر الابتكار، فإن الغالبية العظمى (93%) من الشركات في المملكة العربية السعودية تسعى بنشاط لتبني تقنيات تساعدها على تحقيق هدفها في مجال الابتكار.

وسيقوم خبراء من القطاع، من المشاركين في المنتدى، بمن فيهم مارك أوريغان، الرئيس التنفيذي للتقنية بشركة دل تكنولوجيز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا و سهيل حسنين، مدير القطاع العام بالمملكة العربية السعودية في شركة دل تكنولوجيز و فراس ملا، مدير الاتصالات في شركة دل تكنولوجيز، بمشاركة رؤاهم وأفكارهم القيّمة حول تعزيز جهوزية الشركات السعودية للمستقبل الرقمي ودعم فرص نجاحها. وسيشهد المنتدى أيضاً مجموعة من ورش العمل والجلسات وحلقات النقاش، حيث ستتاح للمشاركين الفرصة للتواصل مع خبراء دِل عبر جلسات فنية مخصصة.

وتلتزم دل تكنولوجيز، انطلاقاً من حضورها طويل الأمد في المملكة، بمساعدة الشركات والمؤسسات في السعودية في إطلاق العنان لمستقبلها الرقمي.

وفي تعليقه على المنتدى، قال محمد طلعت، نائب الرئيس لمنطقة السعودية ومصر وليبيا وبلاد الشام وتركيا في دِل تكنولوجيز: "ينصب تركيزنا الأساسي على مساعدة المؤسسات في تسريع مبادرات تحويل أعمالها. ويوفر منتدى دِل تكنولوجيز فرصة مهمة لاستكشاف آفاق جديدة مع عملائنا، بالتوازي مع مواصلتنا العمل على صياغة مستقبل أفضل للجميع".

للبقاء على اطلاع على جهود الابتكار في المملكة العربية السعودية واكتشاف الآفاق التالية التي تتجه نحوها المملكة العربية السعودية، يمكنكم التسجيل الآن في المنتدى من خلال هذا الرابط.

#بياناتشركات

-انتهى-