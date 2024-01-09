تحت شعار "تحويل الأفكار إلى ابتكارات بشكل أسرع"، ينعقد منتدى دِل تكنولوجيز في الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 11 يناير 2024، وذلك في كوكا كولا أرينا بدبي.

وسيوفر المنتدى منصة تجمع تحت سقفها الاتجاهات الناشئة والتقنيات المتطورة ومتحدثين سيقدمون رؤى عملية تساعد في دفع وتعزيز الابتكار للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المتحدثين المشاركين في المنتدى خبراء إقليميون ومحليون من شركة دِل، مثل سام جروكوت، نائب الرئيس الأول لتسويق المنتجات، ومحمد أمين، النائب الأول لرئيس شركة "دِل تكنولوجيز" في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، وفانجيليس لاغوساكوس، المدير الأول لمبيعات قنوات التوزيع في دِل تكنولوجيز، أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، ووليد يحيى، مدير عام دل تكنولوجيز في الإمارات العربية المتحدة. وسيتطرق هؤلاء المسؤولين إلى العديد من موضوعات التي تغطي الذكاء الاصطناعي والسحابة المتعددة ومراكز البيانات والأمن السيبراني وما إلى ذلك.

ويأتي انعقاد هذا المنتدى في وقت مناسب تماماً، مع استمرار التحول الرقمي في احتلال مركز الصدارة في الاهتمام بالنسبة للشركات في الإمارات العربية المتحدة. ووفقاً لأحدث دراسة أدرتها شركة دِل لمؤشر الابتكار، فإن الغالبية العظمى (88%) من الشركات في الإمارات تسعى بنشاط لتبني تقنيات تساعدها على تحقيق هدفها في مجال الابتكار. وتهدف شركة دِل من خلال مجموعة واسعة من التقنيات والخدمات التي تقدمها، إلى مساعدة المؤسسات والشركات على مواءمة استراتيجياتها الرقمية والتجارية مع رؤية الإمارات التي ترمي إلى بناء اقتصاد مستدام وقائم على الابتكار.

وفي تعليقٍ له على المنتدى، قال وليد يحيى، المدير العام لشركة دِل تكنولوجيز في الإمارات: "في إطار جهودنا لدعم أجندة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل دِل مساعيها لدعم المؤسسات والشركات للاستفادة بشكل كامل من إمكانات أحدث الابتكارات التقنية. ونحن سعداء للغاية بعقد منتدى دِل تكنولوجيز هذا العام، والذي سنقوم من خلاله بتسليط الضوء على اتجاهات التكنولوجيا الناشئة التي ستمهد الطريق أمام الشركات للابتكار والازدهار في العام الجديد".

لمعرفة ما يخبئه المشهد التكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة والبقاء على اطلاع على جهود الابتكار في الدولة، يمكنكم التسجيل الآن في المنتدى من خلال هذا الرابط.

#بياناتشركات

-انتهى-