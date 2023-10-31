ينطلق غداً الأربعاء تحت رعاية محمد بن راشد آل مكتوم وتحت شعار"تحول القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية"

- يجمع المنتدى صنّاع التغيير وقادة الأعمال وخبراء القطاع والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين على مدار يومين من الجلسات الحوارية رفيعة المستوى لبحث مستقبل التجارة والاستثمار العالميين وسط المشهد الاقتصادي المتطور

- يركز جدول أعمال المنتدى على 4 محاور رئيسية هي العولمة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحول الرقمي والأسواق الناشئة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ينطلق في مدينة جميرا غداً (الأربعاء) منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه غرف دبي ويجمع مجموعة واسعة من قادة الأعمال واللاعبين الاقتصاديين العالميين.

يقام المنتدى تحت شعار "تحول القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية"، ويجمع تحت مظلته المئات من صنّاع التغيير وقادة الأعمال وخبراء القطاع والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين على مدار يومين من الجلسات الحوارية رفيعة المستوى لبحث مستقبل التجارة والاستثمار العالميين. وانسجاماً مع تركيزه على تعزيز الاستثمارات والتجارة العالمية، تشمل فعاليات المنتدى "منصة المستقبل" و TheubH Deals؛ وهما منصتان مبتكرتان لتحفز الحوار، وتسليط الضوء على قطاعات المستقبل، وتسهيل عقد الشراكات التجارية التي تبشر بتحويل مشهد قطاع الأعمال.

ويوفر برنامج "منصة المستقبل" منصة مهمة للتحاور مع متحدثين معروفين على مستوى العالم بخصوص الابتكارات الرائدة التي تقود مسار الاقتصادات الحديثة اليوم. ويضم برنامج "منصة المستقبل" جلسات رئيسية على غرار محاضرات TED تتمحور حول ستة محاور رئيسية؛ حيث سيخوض المشاركون حواراً موسعاً حول مستقبل الصناعات، ومستقبل المدن، ومستقبل الاستثمارات، ومستقبل الذكاء الاصطناعي، ومستقبل الاقتصادات، ومستقبل الروبوتات.

ومن الفعاليات المتميزة الأخرى لمنتدى دبي للأعمال The Deals Hub، وهي منصة مخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال. وتغطي هذه المبادرة كافة أنواع الصفقات بما في ذلك المشاريع المشتركة، والاكتتابات الأولية العامة، والاستثمارات الكبيرة، والعقود الحكومية، واتفاقيات التجارة العابرة للحدود التي ستشكل مستقبل الاقتصاد العالمي. ويتم توقيع هذه الاتفاقيات بحضور شخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص وسط حضور إعلامي كثيف.

يتناول برنامج منتدى دبي للأعمال أربعة محاور رئيسية تستكشف دور العولمة في إعادة صياغة بيئة الأعمال وخلق الفرص والتحديات؛ والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكيف تؤثر العديد من العوامل الرئيسية على مسارها المستقبلي؛ وآثار التحول الرقمي والتقنيات المتقدمة على مجتمع الأعمال العالمي؛ وصعود الأسواق الناشئة كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي.

يشارك في المنتدى عدد من الشخصيات الوطنية البارزة الذين سيطرحون رؤىً قيمة ضمن محاور النقاش الرئيسية بمن فيهم معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي؛ ومعالي عبد الله بن طوق المرّي، وزير الاقتصاد الإماراتي؛ ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ وسعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، وسعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ وسعادة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل؛ وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري؛ وسعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.

وتشمل قائمة المتحدثين من القطاع الخاص كلاً من شمسة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك، ورونالدو مشحور، نائب رئيس "أمازون" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وخديجة حق، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني؛ والبروفيسور إيان غولدين، أستاذ العولمة والتنمية في جامعة أكسفورد؛ وجاين بروكوب، نائب الرئيس التنفيذي لماستر كارد؛ وديباك باغلا، رئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار (وايبا)؛ وتيد ساودر، مسؤول رفيع سابق في جوجل؛ وجان كلود تريشيه، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي؛ وكاثي جونج، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "وونيس لابز"؛ وراشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة؛ ونور سويد، المدير العام في "جلوبال فنشرز"، وبريت أرميتاج، المدير التجاري لـ"كيرزنر إنترناشونال"؛ ودانيال سوسكايد، متحدث ومؤلف حول مستقبل العمل، وبروفسور زائر في كينجز كوليج لندن؛ وبدر

جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية لدى كوب 28؛ وريشاد ساونداردجي، الرئيس التنفيذي لـ"تشاينا انترناشونال كابيتال كوربوريشن"؛ وسالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي. إلى جانب نخبة من قادة الأعمال وخبراء القطاع والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.

كما يشارك في الفعالية مجموعة من أبرز المتحدثين الدوليين في منصة المستقبل مثل الدكتور باتريك نواك، المدير التنفيذي لقسم المستقبل والاستبصار والخيال في مؤسسة دبي للمستقبل؛ وكريس أندرسون، الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك لشركة "ثري دي روبوتكس"؛ وديفيد هانسون، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "هانسون روبوتكس" التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها ومبتكر الروبوت "صوفيا"، والبروفيسور هنريك فون شيل، مؤسس الثورة الصناعية الرابعة، وإيريك أغويلار، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ "أومنيترون سنسرز"؛ وجريج ليندساي، زميل أول في "نيو سيتيز"؛ وطارق فانسي، كبير مسؤولي الاستثمار العالمي للاستثمار المستدام السابق في شركة "بلاك روك".

للإطلاع على التفاصيل الكاملة لبرنامج المنتدى وقائمة المتحدثين، يمكن زيارة الموقع /https://dubaibusinessforum.com

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- انتهى -