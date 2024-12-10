يشمل هذا التعاون الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، ويقدم رؤى متعمقة حول العوامل التي تدفع التغيير، مع إرشاد القادة في مشهد التجزئة سريع التطور

يقدم التقرير الافتتاحي خارطة طريق لفهم الاتجاهات الرقمية في سوق الشرق الأوسط والاستفادة منها .

الرياض، أعلن منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي، المنصة العالمية الرائدة في تطوير قطاع التجزئة، ومنصة إيماركيتر، المتخصصة في تحليل السوق الرقمية، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى رصد وتحليل التحول الرقمي في قطاع تجارة التجزئة عبر الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي.

تأتي هذه الشراكة في ظل التقلبات الاقتصادية، والتطورات التكنولوجية المتسارعة، والتحولات الجيوسياسية، لتقديم رؤى أساسية تتيح فهماً شاملاً للقوى المؤثرة في تشكيل أسواق قطاع التجزئة على المستوى العالمي. وقد تم تصميم مؤشر التحول الرقمي العالمي ليكون أداة لا غنى عنها، وتدعم الشركات والمنظمات والرؤساء التنفيذيين في مواجهة تعقيدات مشهد التجزئة العالمي، واستكشاف فرص النمو، واتخاذ قرارات مدروسة في عالم يشهد تزايداً في الترابط والتغير المستمر.

ويغطي هذا المشروع الطموح أربع مناطق رئيسية، ويعكس نطاق وتنوع قطاع التجزئة العالمي، مقدماً رؤى معمقة لفهم ديناميكيات المناطق المختلفة ضمن سياق عالمي أوسع. وبفضل تقديم بيانات تفصيلية ومقارنات عالمية، يُمكّن المؤشر صانعي القرار من التكيف مع التغيير، وتطوير استراتيجياتهم، وتحقيق النجاح في بيئة سوقية ديناميكية.

ويركز التقرير الافتتاحي في سلسلة المؤشر الرقمي العالمي على دول مجلس التعاون الخليجي، ويقدم تحليلاً مفصلاً للمشهد المتطور للتسوق الرقمي في كل من البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما يسلط هذا التحليل الضوء على اتجاهات المشاركة الرقمية الفريدة في المنطقة، والتأثير المتزايد للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، والعوامل الرئيسية التي تشكل سلوك المستهلك. من خلال فحص التفاعل بين هذه العوامل، يوفر المؤشر فهماً دقيقاً لمكانة دول مجلس التعاون الخليجي في الاقتصاد الرقمي العالمي، مما يمهد الطريق لرؤى عملية وفرص استراتيجية.

وباعتباره الإصدار الأول من سلسلة المؤشر الرقمي العالمي التي أطلقها منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي بالتعاون مع منصة إيماركيتر، تم تصميم هذا التقرير لتوفير فهم أعمق للتطور الرقمي في المنطقة، ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وإثراء المبادرات السياسية، وتسليط الضوء على الفرص غير المستغلة داخل الاقتصاد الرقمي المزدهر في دول مجلس التعاون الخليجي.

وصرح بانوس ليناردوس، رئيس منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي: "في الوقت الذي يواجه فيه قطاع التجزئة تحولات غير مسبوقة، تمثل شراكتنا مع منصة إيماركيتر خطوة جريئة إلى الأمام لتزويد القادة بالرؤى التي يحتاجونها للنجاح. ومن خلال دمج خبراتنا، نعمل على إنشاء مورد لا يقتصر على كونه مناسباً، بل ضرورياً لمساعدة أصحاب المصلحة على فهم البيئة العالمية للتجزئة والتكيف معها بشكل أفضل".

وقال ماتياس براون، الرئيس التنفيذي لشركة إيماركيتر: "يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي، والتي تمثل خطوة مهمة نحو توسيع البيانات والرؤى المتاحة للقادة الرقميين في المنطقة". وأضافت زيا دانييل ويجدر، رئيس قسم المحتوى في إيماركيتر: "يقدم مؤشر التحول الرقمي العالمي الأول من نوعه رؤية فريدة للتطور الرقمي، مسلطًا الضوء ليس فقط على الدول الرائدة والمتأخرة في هذا المجال، بل أيضًا على التوقعات المستقبلية مع نضوج الأسواق مثل دول مجلس التعاون الخليجي".

سيتم الكشف عن تقرير المؤشر الرقمي العالمي: تحليل لمكانة دول مجلس التعاون الخليجي في منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي لعام 2025 الذي سيقام على مدار يومين في الرياض، في 4 و5 فبراير.

نبذه عن دائرة قادة التجزئة:

منتدى دائرة قادة التجزئة، منصة دولية تضم أكثر من 7 آلاف عضو عالمي، يدعمها معهد نيويورك لإدارة الاعمال، يهدف إلى فتح باب الحوار أمام الخبراء من الرؤساء التنفيذيين والمبتكرين في الصناعة والمؤثرين الذين لديهم القدرة على تشكيل مستقبل أجندة قطاع التجزئة. ويركز منتدى دائرة قادة التجزئة على إلهام القادة للإبتكار بشكل جماعي وإبداعي حول التقاطعات المتضاربه بين الصناعة والابتكار، دون أن يحيد عن الهدف الاساسي المتمثل في تعزيز وتحفيز تطوير النمو والشراكة.https://mena.retailleaderscircle.com/

نبذه عن إيماركيتر

إيماركيتر الشركة الرائدة في تقديم الأبحاث والبيانات والرؤى المتخصصة في مجالات التسويق والإعلانات والتجارة. تمكن توقعاتهم المعتمدة على البيانات وتحليلاتهم الدقيقة الفرق الاستراتيجية من اتخاذ قرارات مدروسة تؤدي إلى زيادة الإيرادات. ومن خلال السياق الذي يوفره المحللون الخبراء، ومصادر البيانات المدققة بعناية، ومنهجية البحث الخاصة بهم، تتيح تقارير وتوقعات ومعايير إيماركيتر للشركات العالمية التنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية بثقة في الحاضر. تُعد إيماركيتر جزءاً من شركة أكسل سبرينغر إس إي. www.emarketer.com

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