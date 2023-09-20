رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة– تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تستعد إمارة رأس الخيمة لاستضافة القمة السنوية لمنتدى المواطن العالمي والتي ستشهد الكشف عن الفصل الثاني المرتقب من ثلاثية "تأثير الفراشة" بعنوان "عصر الأرض". وستستضيف إمارة رأس الخيمة واحة الجمال الطبيعي في دولة الإمارات، الحدث يومي 6 و7 ديسمبر 2023، وذلك بالتزامن مع مؤتمر الأطراف (COP28)؛ والذي يساعد في توجيه أنظار العالم إلى سعي الإنسانية لتحقيق مستقبل مستدام.

تنطلق هذه التجربة على مدار يومين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبالشراكة مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة. وستستكشف العناصر التي تشكل أساس كل شيء في عالمنا: النار، الماء، الأرض، الهواء؛ بالإضافة إلى العنصر الأهم وهو الإنسانية. ومن خلال استكشاف رمزية هذه العناصر، يهدف الفصل الثاني "عصر الأرض" إلى إيقاد الشغف تجاه معالجة التحديات التي تقضّ مضجع البشرية، واستكشاف كيفية التغلب عليها معاً – مما يولّد رغبة متجددة ببناء مستقبل مستدام نفخر به أمام الأجيال القادمة.

وبهذه المناسبة قال أرماند أرتون، مؤسس منتدى المواطن العالمي "نحن المساهم الأكبر في بناء مستقبل كوكبنا. ومن خلال تشجيع استكشاف العناصر الأساسية من جديد، يمكننا الاستفادة من حكمة الطبيعة والاسترشاد بها للتواصل مع أنفسنا، ومع بعضنا البعض والعالم من حولنا. ونحن كمواطنين عالميين، نلعب دوراً جوهرياً في توجيه دفة النمو الطبيعي، مما يجعلنا مسؤولين عن مسار هذا النمو".

وستتضمن القمة، التي تسلط الضوء على الجمال الخلاب لساحل رأس الخيمة؛ مجموعة من التجارب الشاطئية الآسرة، وورش العمل التفاعلية الغامرة، وحلقات النقاش البنّاءة، وسيكون الختام مع حفل لجمع التبرعات بحضور العديد من النجوم وبالشراكة مع دار "سوثبيز" للمزادات. ومن المتوقع أيضاً أن يسطر "عصر الأرض" حدثاً لا ينسى من خلال تنظيم أولى جلساته النقاشية تحت الماء حول أهمية استعادة الشعاب المرجانية بالتعاون مع مشروع "أوشن شوت" واتحاد مدربي الغوص المحترفين "PADI"، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لدعم الجهود البيئية.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "نتطلع بشغف لاستضافة منتدى المواطن العالمي للسنة الثالثة على التوالي، وهو ما يدل على التزامنا بالمستقبل الشامل والمستدام. ونؤكد عزمنا مواصلة العمل على تطوير منظومة سياحية تلبي تطلعات المسافرين والزوار من جهة وتسهم بخلق قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع والبيئة المحيطة بنا".

وفي ختام فعاليات القمة، سيتعاون منتدى المواطن العالمي مع المهتمين لوضع بيان للمواطنين العالميين المستقبليين. ومن خلال التشديد على أهمية العمل البنّاء، والشفافية، وتغييرات السياسة المستدامة، والعدالة البيئية، والاستخدام المسؤول للموارد، سيحدد "بيان المواطن العالمي" الجوانب اللازمة لإحداث تغيير مستمر في الحاضر والمستقبل.

وفي العام الماضي، استضاف أول فصول الثلاثية – "تأثير الفراشة: التحول البشري" - ملتقى استثنائياً لأصحاب الرؤى وصناع التغيير، ليتجاوز المألوف ويشجع الحوار حول العديد من التحديات العالمية الملحّة. وبوجود أكثر من 650 مشاركاً من 90 دولة، ضمت القمة كوكبة رائعة من الرموز العالمية المعروفة، بمن فيها الفنانين الحائزين على جائزة جرامي ريكي مارتن وويكليف جين وأشانتي، والمؤلف الأكثر مبيعاً والشخصية الرائدة بمجال الطب البديل ديباك شوبرا، والمفاوض الدولي السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس فوس؛ بالإضافة إلى نجوم معروفين في المنطقة مثل مذيع راديو "فيرجن" الشهير كريس فيد، ومؤسسي العلامة التجارية "هدى بيوتي" هدى ومنى قطان.

استعدوا لرحلة غير مسبوقة من الاستكشاف والتأمل والاستقصاء في الفصل القادم "تأثير الفراشة: عصر الأرض".

#بياناتحكومية

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حول منتدى المواطن العالمي:

يعد منتدى المواطن العالمي منظمة كندية غير ربحية يشرف على إدارتها نخبة من الرواد العالميين الذين يطلقون العنان لإمكانات المواطنة العالمية. وتضم القمة السنوية لمنتدى المواطن العالمي سلسلة من الأحداث والتجارب المميزة التي تستقطب نخبة العقول من جميع أنحاء العالم بهدف إطلاق العنان للحوارات الملهمة والعمل على توفير حلول تتسم بالشفافية وإمكانية تتبع وقياس تأثيرها.

نبذة عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة

تأسست هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في مايو عام 2011 كهيئة تابعة لحكومة رأس الخيمة. وتسعى الهيئة إلى تطوير البنى السياحية التحتية للإمارة وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية مرموقة للمسافرين بقصد الترفيه والأعمال، وإيجاد الفرص الاستثمارية المستدامة وتحسين نوعية حياة سكانها. ولتحقيق هذه الأهداف، حصلت الهيئة على تفويض حكومي يتيح لها إصدار التراخيص وتنظيم ومراقبة قطاع السياحة والضيافة في الإمارة.

نبذة عن إمارة رأس الخيمة:

تقع إمارة رأس الخيمة في أقصى شمال دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشتهر بتاريخها الغني الذي يعود إلى 7 آلاف عام من الحضارة، وبمعالمها الطبيعية المتنوعة بدءاً من شواطئها الساحرة الممتدة على طول 64 كيلومتراً، مروراً بصحاريها الخلابة ذات الرمال الذهبية، وانتهاءً بتضاريسها الرائعة. وتضم الإمارة العديد من المواقع الأثرية والتاريخية، منها 4 مواقع مدرجة على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو». وتحتضن جبل جيس - الأعلى في دولة الإمارات - والذي يضم العديد من وجهات الجذب السياحي، من ضمنها "جبل جيس فلايت" أطول مسار انزلاقي في العالم بطول 2.83 كيلومتر، بالإضافة إلى مطعم "1484 من بورو" الأعلى في دولة الإمارات. تتميز رأس الخيمة بموقع استراتيجي يجعلها صلة وصل بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث يمكن من خلالها الوصول إلى ثلث سكان العالم في غضون 4 ساعات طيران، ما يجعلها موقعاً مثالياً للشركات الراغبة في توسيع أعمالها ضمن أسواق الإمارات والشرق الوسط وقارة أفريقيا وغيرها من قارات ودول العالم. ويعد اقتصاد رأس الخيمة من ضمن الأكثر تنوعاً على مستوى المنطقة، حيث لا تتعدى مساهمة أي قطاع من القطاعات الرئيسية في إجمالي الناتج المحلي للإمارة نسبة 30%، الأمر الذي يعد نقطة إيجابية تعزز من مرونة وقوة المنظومة الاقتصادية فيها. ومنذ 15 عاماً يتم تصنيف الإمارة ائتمانياً عند المستوى"A" بحسب التقارير الصادرة من وكالتي التصنيف العالميتين "فيتش" و"ستاندارد آند بورز". تحتضن رأس الخيمة طيفاً متنوعاً من الثقافات والجنسيات، ويبلغ عدد سكانها 0.4 مليون نسمة بحسب إحصاءات العام 2023، ومع مناخها المشمس على مدار العام، وتكلفة المعيشة المعقولة، وسهولة تأسيس المشاريع والشركات في الإمارة، تعد رأس الخيمة الوجهة المثالية للعيش والعمل والاستكشاف.