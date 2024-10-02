رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم رأس الخيمة، يسر منتدى المواطن العالمي الإعلان عن الفصل الثالث من ثلاثية تأثير الفراشة- مستقبل الثروة.

وسينطلق منتدى المواطن العالمي الحصري بالمكاتب العائلية بتنظيم من هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وبالتعاون مع شركة "بريستل آند بارتنر" (Prestel & Partner) الرائدة عالمياً في مؤتمرات ومنتديات المكاتب العائلية، يومي 4 و 5 ديسمبر 2024 في منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب، حيث سيتم توجيه الدعوة لشخصيات محددة فقط للمشاركة. وسيجتمع نخبة من خبراء التنقل والمكاتب العائلية المشهورة لاستكشاف الفوائد التي يمكن أن تحققها المواطنة العالمية في تخطيط الثروات للأجيال القادمة.

يحتفل منتدى المواطن العالمي الآن بمرور عشر سنوات على انطلاق أول دورة له، ويتميز بعلاقاته القوية والمتنوعة مع حكومات الدول، والشخصيات الشهيرة، والمفكرين البارزين في جميع أنحاء العالم، مما يتيح لرواد الأعمال التواصل مع صانعي القرار. وقد شمل الحضور في المنتديات السابقة رؤساء وزراء سانت لوسيا، وأنتيغوا وباربودا، وسانت كيتس ونيفيس. كما يشارك مسؤولون حكوميون من دول عدة بشكل منتظم لتبادل الأفكار والرؤى.

ومن بين أبرز الضيوف والمتحدثين في دوراته الماضية: الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي السابق خوسيه مانويل باروسو، والممثل والمخرج روبرت دي نيرو، والرياضية الأولمبية والناشطة يسرى مارديني، والرئيس التنفيذي السابق لشركة يونيليفر بول بولمان، والخبير الاقتصادي الشهير نورييل روبيني، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة السابقة ماريا فرناندا إسبينوزا.

وتعتبر بريستل آند بارتنر شركة رائدة في تنظيم المنتديات الخاصة بالمكاتب العائلية، حيث تدير فعاليات حول العالم تجمع بين المكاتب العائلية، ومالكي الثروات، وشركاء مختارين لبناء أفكار لإدارة المحفظة بشكل مستدام وقابل للتوسع. وتنظم بريستل آند بارتنر على مدار العام، منتديات في مدن مختلفة حول العالم. وستقدم خبرتها التي تمتد لمدة 15 عاماً لضمان أن يحقق "مستقبل الثروة" حلولاً دائمة للمشاركين.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "في ضوء استضافة رأس الخيمة لثلاث قمم ناجحة على التوالي، نتطلع إلى استضافة هذه الدورة الخاصة من منتدى المواطن العالمي. تضع إمارة رأس الخيمة القيم البيئية والاقتصادية والمجتمعية في صميم استراتيجيتها الاستثمارية والتنموية. ويتيح هذا المنتدى لرواد الأعمال الفرصة لاكتساب رؤى جديدة، والاستثمار في الإمارة، والمساهمة في تشكيل إرث دائم للمستقبل".

وقال أرماند أرتون، مؤسس ورئيس منتدى المواطن العالمي: "إن أعظم هدية يمكن أن نقدمها لأطفالنا هي الحرية لإطلاق مهاراتهم ومواهبهم في بيئة تمنحهم الفرصة للقيام بذلك. ومن خلال القوة المحفزة للمواطنة العالمية، يمكننا أن نمنح الجيل القادم هذه الحرية، ونمكنهم من تحقيق أشياء بالكاد نحلم بها".

وأضاف أرتون: "يمثل هذا المنتدى فرصة لإيجاد حلول مبتكرة لبناء حراك دائم بين الأجيال. وعلى مدار يومين، سيشارك في المنتدى نخبة من المفكرين المبدعين والقادة العالميين وصانعي الثروات المحركة للسوق. ونحن متشوقون لرؤية الحلول التي ستسفر عنها هذه القوة الإبداعية".

وقالت كاتيا مولهايم، الشريك المؤسس في بريستل آند بارتنر: "تتزايد أهمية التنقل العالمي في تخطيط الثروات للأجيال، حيث يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الفرص في مجالات مختلفة، ويقلل من المخاطر، ويضمن الحفاظ على الثروات عبر الحدود. ومن خلال اعتماد التنقل، تكتسب العائلات مرونة في تنويع استثماراتها ونمو أعمالها، والحفاظ على إرثها في عالم متغير بسرعة".

من جهته، قال توبياس بريستل، الشريك المؤسس في بريستل آند بارتنر: "نحن سعداء بالتعاون مع منتدى المواطن العالمي لتنظيم هذا الحدث، ونتطلع إلى سلسلة مثيرة من الندوات والمحادثات والأفكار التي ستعيد رسم خريطة تخطيط الثروات عبر الأجيال."

نبذة عن منتدى المواطن العالمي

يعتبر منتدى المواطن العالمي منظمة كندية غير ربحية يشرف على إدراتها ودعمها مجتمع عالمي من القادة والمحفزين الذين يعملون على تعزيز مفهوم المواطنة العالمية. ومن خلال سلسلة من الفعاليات والتجارب المميزة، يجتمع مجتمع منتدى المواطن العالمي من جميع أنحاء العالم في قمته السنوية لتعزيز الحوار واتخاذ إجراءات ملموسة تفضي إلى نتائج تتسم بالشفافية وإمكانية تتبعها وقياس تأثيرها.

نبذة عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة

تأسست هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة (RAKTDA) في مايو 2011 تحت إشراف حكومة رأس الخيمة. وتهدف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى تطوير البنية التحتية السياحية في الإمارة وترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة عالمية المستوى للسفر الترفيهي والعمل، وتوفير فرص استثمارية مستدامة وتحسين جودة الحياة لسكانها. ومن أجل تحقيق أهدافها، تتمتع الهيئة بتفويض حكومي لترخيص وتنظيم ومراقبة صناعة السياحة والضيافة في الإمارة.

نبذة عن بريستل آند بارتنر

شركة متخصصة في تنظيم مؤتمرات دولية ومنتديات مستقلة ورائدة للمكاتب العائلية، ومالكي الثروات، والخبراء المختارين في مجالات إدارة الأسرة، وإدارة الثروات، والاستثمار، حيث تعتبر من أفضل المنتديات في السوق.

نبذة عن إمارة رأس الخيمة

تقع إمارة رأس الخيمة في أقصى شمال دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشتهر بإرث تاريخي يعود إلى 7 آلاف عام من الحضارة، وبمعالمها الطبيعية المتنوعة والتي تتضمن شواطئها الساحرة الممتدة على طول 64 كيلومتراً، وصحاريها الخلابة ذات الرمال الذهبية، وتضاريسها الرائعة. وتضم الإمارة العديد من المواقع الأثرية والتاريخية، منها 4 مواقع مدرجة على القائمة الإرشادية لمواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو". وتحتضن الإمارة جبل جيس، الذي يعد أعلى جبل في دولة الإمارات، ويحتضن العديد من الوجهات السياحية، من ضمنها "جبل جيس فلايت" أطول مسار انزلاقي في العالم ، بالإضافة إلى مطعم "1484 من بورو" الأعلى في دولة الإمارات. تتميز رأس الخيمة بموقع استراتيجي يجعلها صلة وصل بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث يمكن من خلالها الوصول إلى ثلث سكان العالم في غضون 4 ساعات بالطائرة، ما يجعلها موقعاً مثالياً للشركات الراغبة في توسيع أعمالها ضمن أسواق الإمارات والشرق الوسط وقارة أفريقيا وغيرها من قارات ودول العالم. ويعد اقتصاد رأس الخيمة من ضمن الاقتصادات الأكثر تنوعاً في المنطقة، حيث لا تتعدى مساهمة أي قطاع من القطاعات الرئيسية في إجمالي الناتج المحلي للإمارة نسبة 30%، الأمر الذي يعد نقطة إيجابية تعزز من مرونة وقوة المنظومة الاقتصادية فيها. ومنذ 15 عاماً يتم تصنيف الإمارة ائتمانياً عند المستوى"A" بحسب التقارير الصادرة من وكالتي التصنيف العالميتين "فيتش" و"ستاندارد آند بورز". تحتضن رأس الخيمة طيفاً متنوعاً من الثقافات والجنسيات، ويبلغ عدد سكانها 0.4 مليون نسمة بحسب إحصائيات العام 2023، وفي ضوء مناخها المشمس على مدار العام، وتكاليف العيش المناسبة، وسهولة تأسيس المشاريع والشركات في الإمارة، تعد رأس الخيمة الوجهة المثالية للعيش والعمل والاستكشاف.

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