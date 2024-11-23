أبوظبي: تشهد فعاليات "أسبوع أبوظبي للأعمال"، الذي ينظم تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنظيم "منتدى المشتريات" الذي يستهدف تقديم رؤى قيّمة حول الفرص في مجال المشتريات والمبادرات الحكومية لتحفيز بناء اقتصاد مرن ومستدام.

يوفر "منتدى المشتريات"، الذي تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، منصة ملائمة للقطاع الخاص للتعرف على الفرص الإستراتيجية في مجال المشتريات، ويعتبر من أبرز فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

ويسلط "منتدى المشتريات"، الذي يعقد يوم 5 ديسمبر 2024، الضوء على أولويات المشتريات لدى حكومة أبوظبي مع التأكيد على دور القطاع الخاص في صياغة مستقبل هذا المجال الاستراتيجي للقطاع الحكومي والمساهمة بدور فعال في دفع التحول الاقتصادي للإمارة. ويشارك في المنتدى مسؤولين حكوميين ورواد أعمال ومستثمرين دوليين وخبراء في مجال المشتريات والموردين والجهات المعنية، حيث ستتم مناقشة كيفية تحفيز جهود التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية من خلال استراتيجيات مؤثرة للمشتريات في أبوظبي.

ينطلق "منتدى المشتريات" بجلسة رئيسية تسلّط الضوء على رؤية أبوظبي لتقديم منظومة صناعية حيوية ومتنوعة، فيما ستركز الجلسات الحوارية التفاعلية على الدور الحيوي الذي تلعبه مختلف الجهات الحكومية في المشهد الاقتصادي للإمارة، وتعزيز جهود التنويع، وتعزيز الممارسات المستدامة بيئياً.

وتركز جلسة حوارية على المبادرات الاستراتيجية لمكتب أبوظبي للاستثمار مثل برنامج "المساطحة" و"إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، المصممة لتعزيز الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي، ودفع النمو الصناعي وتعزيز استدامة الأعمال ومكانة أبوظبي بوصفها وجهة استثمارية رائدة.

يقدم "منتدى المشتريات" منصة ملائمة لاستعراض العديد من الرؤى حول مختلف توجهات وتطور الأسواق، ومناقشة كيفية عمل السياسات الخاصة بأنشطة المشتريات ومن بينها مبادرات التوطين الإستراتيجي وتحفيز الإنتاج المحلي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع الاستدامة البيئية وتعزيز التعاون لدفع جهود الابتكار. وتركز جلسة حوارية على المبادرات التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل سياسات المشتريات التي تنتهجها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وجهود صندوق خليفة لتطوير المشاريع لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من المشتريات والعقود الحكومية والمساهمة في تنويع اقتصاد أبوظبي.

قال سعادة فهد سالم الكيومي وكيل دائرة التمكين الحكومي: "في إطار جهود إمارة أبوظبي ورؤيتها الاستراتيجية لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي، والتوطين، والابتكار الصناعي، بات منتدى أبوظبي للمشتريات منصة رئيسية لموائمة إستراتيجيات المشتريات مع أهداف إمارة أبوظبي الشاملة، في ظل تزايد الطلب على حلول المشتريات المتقدمة التي تدعم مسارات التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، حيث نسعى من خلال الممارسات المستدامة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء شراكات استراتيجية فعّالة، إلى تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة كمركز عالمي للاستثمار والنمو الصناعي".

وأضاف سعادته: " برامج ومشاريع إمارة أبوظبي مثل برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، بالإضافة إلى تركيزنا على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تعزز مرونة أبوظبي الاقتصادية، وتمكننا من بناء اقتصاد جاهز للمستقبل، ينعكس على رفاهية المجتمع وازدهار والأعمال في إمارة أبوظبي".

وقالت السيدة/ موزة عبيد الناصري المدير التنفيذي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي والرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: " يأتي تنظيمنا "منتدى المشتريات" ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للأعمال" من أجل اتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الأخرى الراغبة في الاستفادة من مبادراتنا في مجال المشتريات الحكومية لتعزيز النمو، حيث نعمل على تمكينها من تحقيق المزيد من النجاح والازدهار، وتعزيز دورها في بناء اقتصادنا المرن والمتنوع والمدفوع بقيم الابتكار. وسيوفر منتدى المشتريات فرصة قيّمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الخبرات وبناء علاقات عمل وشراكات جديدة، بما يمكّنها من الوصول إلى فرص أعمال جديدة، والمساهمة في دفع النمو المستدام لمنظومة أبوظبي الاقتصادية."

ويناقش المنتدى إستراتيجية المشتريات في أبوظبي من خلال تسليط الضوء على دور المشتريات الحكومية في تحفيز النمو الاقتصادي وتمكين المستثمرين من النجاح، والتوسع إلى أسواق رئيسية أخرى. ويستعرض مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، إستراتيجية توطين الصناعة في أبوظبي، مع التركيز على الجهود المبذولة لبناء قدرات التصنيع المحلية والممارسات المستدامة لترسيخ مكانة الإمارة بوصفها مركزاً إقليمياً للتصنيع والابتكار.

وقال السيد/ محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: "تدعم إستراتيجية أبوظبي الصناعية، جهود الإمارة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في مجال النمو الصناعي المستدام. ويسهم إيلاء الأولوية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية في تعزيز مرونة اقتصادنا فضلاً عن ترسيخ الأسس لتحقيق ازدهار صناعي على المدى الطويل. ويعد "منتدى المشتريات" منصة ملائمة لاستعراض ما أحرزته أبوظبي من تقدم في هذا المجال للارتقاء بمكانتها بوصفها مركزاً رئيسياً للتصنيع والابتكار والاستثمار الصناعي على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

ويعد "منتدى المشتريات" ضمن 10 فعاليات رئيسية متخصصة في "أسبوع أبوظبي للأعمال"، حيث تم تصميم كل فعالية لتعزيز تبادل المعرفة وبناء الشراكات والاطلاع على فرص الاستثمار في مختلف القطاعات مثل التنمية الصناعية والتكنولوجيا والنمو المستدام وغيرها.

نبذة عن أسبوع أبوظبي للأعمال:

يوفر "أسبوع أبوظبي للأعمال" منصة حيوية لتمكين الشركات من المساهمة في صياغة المستقبل، ويضم أكثر من 10 فعاليات تهدف إلى إلهام القادة وتعزيز التعاون في قطاع الأعمال.

تنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، "أسبوع أبوظبي للأعمال" الذي يجمع أبرز الجهات والمؤسسات في القطاعيين العام والخاص لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتسليط الضوء على النمو الاقتصادي السريع الذي تحققه الإمارة والتزامها بتعزيز منظومة الأعمال الداعمة.

يُقام “أسبوع الأعمال أبوظبي” في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2024، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) ويوفر فرصة فريدة لقادة القطاع ورواد الأعمال والمبتكرين للتعاون واستكشاف الفرص في مختلف القطاعات، ومناقشة أبرز التوجهات في الاقتصاد والاستدامة والذكاء الاصطناعي والتقنيات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية وريادة الأعمال والتغير المناخي.

-انتهى-

#بياناتحكومية