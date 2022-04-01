دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظّم منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع هذا الأسبوع جلسات نقاشية، تناولت موضوع "تعزيز المرونة المجتمعية للتقدم في مسار المساواة بين الجنسين" خلال القمة العالمية للحكومات- دبي. كما شهد المؤتمر فعاليات اختتام معرض إكسبو 2020 دبي.

واستضاف منتدى المرأة، بفضل منظومة شراكاته الدولية، 10 متحدثين رفيعي المستوى، شاركوا في القمة عبر تسليط الضوء على خبراتهم في مجال المساواة بين الجنسين، من خلال مناقشة المواضيع التالية: تمكين المجتمعات عبر تطوير المهارات المستقبلية وتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين وتعزيز مواقع المرأة في المناصب القيادية والحكومية.

وقالت أودري تشيركوف، المدير العام لمنتدى المرأة: " وفرت النقاشات التي جرى تداولها في المنتدى، منصة استثنائية لتسليط الضوء على قضايا عدم المساواة بين الجنسين، مع الدعوة إلى تعزيز التنوع. تسبب انتشار جائحة كوفيد-19 في انتكاسة جيل كامل، في وقت تعتبر فيه المساواة بين الجنسين معركة للرجال وللنساء، ومن دواعي سرورنا استقبال هذه المجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى في دبي".

وجرى في بداية القمة، عقد حلقة نقاش في جناح المرأة في إكسبو 2020 دبي، حيث تناول كل متحدث، وفقاً لخبراته الشخصية والمهنية، قضايا التوازن بين العمل والحياة والرؤى النمطية الجنسانية بالإضافة إلى قضايا التنوع الاجتماعي الأخرى في مكان العمل (الفجوة على مستوى الأجور بين الجنسين والتمييز الجنسي والتمثيل غير المتكافئ بين الجنسين على جميع المستويات). سلطت هذه الجلسة الضوء على التحديات التي تواجهها النساء في حياتهن المهنية، حيث تمت مشاركة الحلول المبتكرة التي تم اقتراحها لمواصلة التغيير طويل الأمد نحو تعزيز مبادئ المساواة والتمكين. وشكلت الأفكار التي تمت مشاركتها خلال هذه الجلسة، منظومة من الحلول والأدوات التي يمكن اعتمادها من قبل المشاركين وتطبيقها في حياتهم الشخصية والمهنية.

وتفاعل أكثر من 25 مديراً تنفيذياً على مستوى المنطقة والعالم، خلال مأدبة غداء خصصت لأبطال المساواة بين الجنسين من الرؤساء التنفيذيين. وتعتبر مبادرة الرؤساء التنفيذيين الأبطال من أهم المعالم البارزة التي ينظمها منتدى المرأة بالتعاون مع مَكِنْزِي وَشُرَكَاؤُهُ، للعام الثاني عشر على التوالي. وشارك الحاضرون أفضل الممارسات التي سيتم تطويرها داخل الشركات لتحقيق اقتصاد أكثر مساواة، مع التركيز بشكل خاص على الالتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين. وشاركت مَكِنْزِي نتائج الاستبيان الحصري الخاص بالمنطقة حول موضوع مستقبل العمل والطرق اللازمة لتعزيز مهارات النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ومن بين الضيوف والمتحدثين في المنتدى، وداد بوشماوي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام 2015 ومعالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأسرار دمدم، الرئيس التنفيذي ومؤسسUver وجان بول شوير، المدير العام في Sanofi Genzyme و MCO Lead Greater Gulf، Sanofi ؛ وماثيو لويس، العضو المنتدب في Russel Reynolds Associates Middle East ؛ وسمر الشرفا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة"هي عربية" وميمون أ. الصراوي، الرئيس التنفيذي في Rif Trust وهند العويس، نائب رئيس المشاركات الدولية في إكسبو 2020 دبي، وكيارا ريفالدي مدير كيرني الإمارات وإيزابيل نيفا، الشريكة في كيرني الإمارات.

#بياناتحكومية

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