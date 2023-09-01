شهد مشاركة أكثر من 2500 شخص من مختلف أنحاء العالم وناقش أهم المواضيع المتعلقة بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية

الرياض، المملكة العربية السعودية: أُسدل الستار مساء اليوم على النسخة الثانية من منتدى العالم القادم، واختتمت بذلك فعاليات وأنشطة موسم الجيمرز: أرض الأبطال – أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم – الذي انطلق بتاريخ 6 يوليو واستمر لمدة 8 أسابيع حتى 31 أغسطس.

واحتضن اليوم الثاني والأخير من منتدى العالم القادم جلسة بعنوان "حوار القادة: محادثة بين صناع التغيير والريادة" بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان وإلى جانبه مين-ليانج تان، الرئيس التنفيذي لشركة Razer.

وجلسات أخرى بعنوان "اللاعبون يستحقون الأفضل: مستقبل مرافق الألعاب والرياضات الإلكترونية" و "الواقع الافتراضي، عواقب العالم الحقيقي: تأثير السياسة على الألعاب الإلكترونية" و "التحديات التي تواجهها النساء للوصول إلى أدوار قيادية بعالم الألعاب الإلكترونية" و "فصل جديد للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية" و "اضغط على زر الإيقاف المؤقت: تحليل الصحة العقلية والجسدية للاعبي الرياضات الإلكترونية" و "حوكمة رقمية أفضل في الميتافيرس والبلوكتشين".

وقال تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "لقد قدّم منتدى العالم القادم لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية منصة واسعة النطاق لنمو الأعمال والتقدم الذي يعزز أهدافنا في أن تصبح المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا للألعاب والرياضات الإلكترونية. قطاعنا سريع النمو بشكل استثنائي وتطرأ عليه التغييرات بشكل كبير ومستمر، وفرصة الالتقاء في الرياض طرحت أفكارًا عديدة ونقاشات هادفة وفرص عمل استثنائية. ورسالتنا مع ختام منتدى العالم القادم لهذا العام هي "هذه مجرد البداية".

وقالت رئام الخضيري، مديرة برنامج منتدى العالم القادم، ومسؤولة الاتصال المؤسسي في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "من خلال تجسيد الإبداع والابتكار والتنوع، غطّت جلسات منتدى العالم القادم أهم المواضيع في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية والصناعات المرتبطة بها. ضمّ المنتدى قادة بارزين ومتحدثين خبراء، وجذبت نسخة هذا العام أكثر من 2500 شخص من جميع أنحاء العالم، مما يعكس بشكل كامل القوة الجاذبة للقطاع عالميًا. سعى الحدث إلى طرح الأسئلة الصعبة المتعلقة بالألعاب والرياضات الإلكترونية، وبعد الكثير من الجلسات والنقاشات المثمرة على مدار اليومين الماضيين، هناك شيء واحد سيتفق عليه جميع المشاركين وهو أن منتدى العالم القادم ساعد بشكل كبير في تشكيل مستقبل صناعتنا".

واختتم المنتدى فعاليات النسخة الثانية من موسم الجيمرز: أرض الأبطال، الحدث الذي نظّمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بمدينة الرياض في بوليفارد رياض سيتي، ومنح الجماهير تجربة استثنائية مزجت بين الرياضة، والترفيه، والتعليم من خلال مجموعة من البطولات الاحترافية في أشهر الألعاب الإلكترونية بمشاركة نخبة اللاعبين وإجمالي جوائز تجاوز مبلغ 45 مليون دولار، وحفلات موسيقية لأكبر نجوم الفن العرب والعالميين، ومنافسات مجتمعية في الألعاب الإلكترونية، وبرامج تعليمية، وفعاليات ترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية. وسيختتم الموسم فعالياته بمنتدى العالم القادم الذي يجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم.

لمزيدٍ من المعلومات عن منتدى العالم القادم، يُرجى زيارة الموقع الرسمي: https://www.nextwrld.sa

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نبذة عن منتدى العالم القادم:

منتدى العالم القادم هو منتدى للألعاب والرياضات الإلكترونية يجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم ويقام على مدار يومين بداية من يوم الأربعاء بتاريخ 30 أغسطس 2023 في مدينة الرياض. وستقام النسخة الثانية من المنتدى العالمي في فندق فور سيزونز الرياض، حيث سيقوم مجتمع الرياضات الإلكترونية بمناقشة آخر مستجدات القطاع الحيوي الواعد اقتصادياً، واستعراض أحدث الأفكار والاستثمارات وتطوير المواهب، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة كدولة رائدة في القطاع. "منتدى العالم القادم" هو من تنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ويختتم أنشطة وفعاليات موسم الجيمرز: أرض الأبطال – أكبر حدث في الألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم – الممتدة لفترة 8 أسابيع في بوليفارد رياض سيتي.

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نبذة عن "موسم الجيمرز: أرض الأبطال":

موسم الجيمرز هو أكبر تجمّع للألعاب والرياضات الإلكترونية، ووجهة لنخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية، وعشاق الألعاب من جميع أنحاء العالم والوجهة التنافسيّة الأقوى لأفضل الفرق واللاعبين للوصول إلى المجد والسيّر نحو القمة في أضخم ظاهرة رياضيّة للألعاب والرياضات الإلكترونية حول العالم. في قلب المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض، تجتمع أقوى الأندية العالميّة من مختلف أنحاء العالم على مدى ثمانية أسابيع انطلاقًا من يوليو وحتى سبتمبر؛ يتنافس فيها الأبطال من أجلِ اعتلاء القمة الأكبر لأضخم تجمّع للألعاب والرياضات الإلكترونية حوّل العالم. شاهد أفضل فرق الرياضات الإلكترونية حول العالم، تتنافس للحصول على أقوى بطولات الرياضات الإلكترونية في العالم، واستمتع بتجارب وعروض موسيقيّة مقدمة من أروع فنانيّ الموسيقى حوّل العالم، وعش مغامرة تجربة ألعابك المفضلة، لتتعرف على الألغاز الكامنة وراء إنشاء العديد من الألعاب الإلكترونية. موسم الجيمرز: عالمك الخاص ومغامرتك المختارة.

يرتكز الموسم على 4 محاور رئيسية؛ منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية، والعروض الترفيهية، والحفلات الموسيقية، و"منتدى العالم القادم" الذي يجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم. وبعد النجاح الهائل الذي حققته النسخة الأولى في العام الماضي التي شهدت حضور حوالي 1.4 مليون زائر ومشاهدة حوالي 132 مليون شخص حول العالم لمنافسات الرياضات الالكترونية الاحترافية، تأتي النسخة الثانية بشكل أكبر وأضخم وأكثر تنوعًا، إن كان من ناحية عدد بطولات الرياضات الإلكترونية أو الحفلات الموسيقية أو الفعاليات الترفيهية المتنوعّة. كما أن مجموع الجوائز سيكون الأكبر في العالم في مجال الرياضات الإلكترونية حيث ستتخطّى الجوائز حاجز 30 مليون دولار (حوالي 112 مليون ريال سعودي)، ما يُعادل تقريبًا ضعف إجمالي جوائز الموسم الماضي.

وكان الموسم الأوّل قد شهد مشاركة 113 فريقًا محترفًا عالميًا و391 لاعبًا محترفًا من 61 دولة في بطولات متعدّدة في أقوى الألعاب الإلكترونية الشهيرة عالميًا مثل Rocket league وDota 2 وFortnite وPUBG Mobile وTom Clancy’s Rainbow Six Siege والتي قدّمت جوائز للفرق الفائزة بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، وسيشهد الموسم الجديد العديد من الألعاب الجديدة التي سيتم إضافتها إلى البطولات. كما ستتنوّع فعاليات الموسم لتشمل حفلات موسيقية يحييها أبرز الفنانين العرب والعالميين طيلة 8 أسابيع بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية وتثقيفية ومجتمعية تناسب جميع أفراد المجتمع ومختلف الفئات العمرية، وذلك في بوليفارد رياض سيتي. ويختتم الموسم فعالياته بمنتدى العالم القادم الذي يجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم.

للمزيد من المعلومات وآخر الأخبار حول الموسم، الرجاء متابعة الحسابات والمواقع التالية:

الموقع الإلكتروني: https://gamers8.gg/

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تويتر: https://twitter.com/Gamers8_AR

فيسبوك: https://www.facebook.com/Gamers8GG/

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انستاجرام: https://www.instagram.com/gamers8gg_ar/

تويتش: https://www.twitch.tv/gamers8_ar

نبذة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية:

الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الألعاب الإلكترونية في المملكة، ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية السعوديين.

تصنف أنشطة الاتحاد إلى قسمين متكاملين؛ حيث يصب الأول في تطوير جميع مستويات اللاعبين المتنافسين بدءًا من المستوى المجتمعي ووصولاً إلى الرياضيين المحترفين الذين يمكنهم تحقيق التميز العالمي، فيما يصب الثاني من الاعمال على تطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال تحفيز القطاع، وتمكين المواهب.

منذ أن تأسيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في أواخر 2017، نظم العديد من البطولات والفعاليات المحلية والدولية بأعلى المعايير، كما استقطبت استثمارات قيمة من القطاع الخاص في المملكة، فضلاً عن العمل مع مطورين دوليين على تطوير المحتوى المحلي في السعودية.

الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية:

https://saudiesports.sa/ar/

تويتر:

https://twitter.com/saudi_esports

فيسبوك:

https://www.facebook.com/SaudiEsports/

يوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UC6h42-fNpHCzm2hFR6_hbdg

انستاجرام:

https://www.instagram.com/saudi_esports/