من خلال مناقشة مواضيع هي الأولى من نوعها في القطاع

الرياض، المملكة العربية السعودية: يجتمع في "منتدى العالم القادم" رواد وخبراء قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم مطلع شهر سبتمبر المقبل في مدينة الرياض بفندق Four Seasons لمناقشة العديد من المواضيع في القطاع الحيوي الواعد اقتصادياً والتي تهدف للمساهمة في رسم مستقبله.

وسينطلق المنتدى الذي يُقام على مدار يومين بداية من يوم الأربعاء بتاريخ 7 سبتمبر 2022، بجلسة بعنوان "مستقبل السعودية" بمشاركة رفيعة المستوى من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وبحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، ومعالي محافظ الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات معالي الدكتور محمد بن سعود التميمي، والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر، وسعادة العضو المنتدب لمشروع القدية الأستاذ عبد الله الداود، والسيد براين وارد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سافي للألعاب الإلكترونية. حيث سيتم مناقشة مستقبل قطاع الألعاب الإلكترونية بالمملكة والعمل على تنمية المواهب وتعزيز الفرص الاقتصادية والتكامل بين مختلف القطاعات.

وسيعقبها العديد من الجلسات التي يقدمها نخبة من الخبراء الدوليين في مختلف المجالات المعنية بقطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، ومنها: الواقع الافتراضي والواقع المعزز والميتافيرس تحت الأضواء، ونهضة مجتمعات الألعاب الإلكترونية في العالم الواقعي، الملكية في منظومة الرياضات والألعاب الإلكترونية، دور الحكومات في تمكين المنظومة، الصحة والسلامة في العالم الرقمي.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "منتدى العالم القادم هو منصة لرسم مستقبل الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة وفي العالم. هذا الحدث فريد من نوعه، وإقامة المملكة لهذا المنتدى العالمي هو نقطة رئيسية في مسيرتنا في هذا الجانب. ومن المهم التركيز على الأفكار والحلول التي ستنبع من جميع المشاركين واستغلالها بالشكل الأمثل"

وأضاف سموه: "نحن نعيش في فترة مميزة بالنسبة لقطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، وستنشأ فرص هائلة من خلال منتدى العالم القادم. وأتطلع لمتابعة النقاشات وللخروج بنتائج وخطوات تعزز من تطور ونمو القطاع، ومن جوانب الإبداع، وفرص العمل، وريادة الأعمال، وتطوير المواهب، في العالم ككل والمملكة تحديداً".

وستعقد جلسة بعنوان "الرياضات والألعاب الإلكترونية كواجهة إعلامية" في اليوم الأول من منتدى العالم القادم في الساعة 11 صباحاً، ويديرها الدكتور أليكساندر شودي "المدير التنفيذي والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية" ويشاركه فيها كمتحدثين كل من: فلاد مارينيسكو "رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية"؛ وتشيستر كينج "نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية والرئيس التنفيذي للاتحاد البريطاني للرياضات الإلكترونية"؛ وستيفان فوكس "رئيس يونايتد ثرو سبورتس ونائب رئيس الجمعية الدولية للاتحاد الدولي للرياضة". حيث ستتم مناقشة مدى تأثير الألعاب الإلكترونية على قطاع الترفيه.

وفي اليوم الثاني وفي الساعة 9:40 صباحاً، ستُفتتح الجلسات من خلال جلسة بعنوان "الجانب المضيء والجانب المظلم للألعاب الإلكترونية" بمشاركة جوانا بيريز مارتوريل "رئيسة الشراكات في اليونيسف"؛ وحسام شاهين "رئيس شراكات القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"؛ وفلاد مارينيسكو "رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية"؛ وديزيريه كوساوو "مستشار الرياضات الإلكترونية الدولية".

وتركز الجلسة على أثر الألعاب الإلكترونية في تعزيز التفكير الاستراتيجي والعمل الجماعي والتواصل والقيادة والتطبيق عبر مجموعة واسعة من المهن بما في ذلك الطب والهندسة وغيرها. كما سيكون هناك نقاش حول الشراكة الاستراتيجية بين المفوضية والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، والتي بدأت في سبتمبر من العام الماضي. حيث تم التعاون بناءً على رؤية مشتركة لتمكين المجتمعات وتلبية الاحتياجات الإنسانية، مع لفت انتباه عشاق ومحبي الرياضات والألعاب الإلكترونية إلى القضايا الإنسانية المُلحّة كقضية اللاجئين والنزوح.

وسيشهد "مؤتمر العالم القادم" حضور ومشاركة أكثر من 1,200 شخصية بارزة في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية دولياً من وزراء الرياضة في الدول الرائدة، وكبار المستثمرين، ومطوري الألعاب، والاتحادات الرياضية والبطولات، ومقدمي الخدمات التقنية، واللاعبين، والشركات الناشئة، وممثلي القطاع العام، والعلامات التجارية، والمعلنين، والناشرين، ووسائل الإعلام.

"مؤتمر العالم القادم" هو من تنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ويختتم أنشطة وفعاليات موسم الجيمرز – أكبر حدث في الرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم – المستمرة حالياً وتمتد لفترة 8 أسابيع في بوليفارد رياض سيتي.

وللمزيد من المعلومات حول مؤتمر العالم القادم، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.nextwrld.sa

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