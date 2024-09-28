المنام : أعلن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة اليوم، عن انضمام الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، كشريك للمنتدى في نسخته الثالثة للعام 2025، والتي تركز على "تحريك العمل والاستثمار للمرونة المناخية والطاقة ".

وسيُعقد المنتدى في مملكة البحرين بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشئون المناخ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة، في 28-29 من شهر يناير المقبل.

وستواصل شركة (أسري)، التي تنضم إلى المنتدى كشريك للعام الثاني على التوالي، لعب دور محوري في دعم اهداف المنتدى الرامية إلى تعزيز التعاون عبر مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة للوصول إلى الحياد الكربوني الصفري على المستوى الإقليمي. وقد أثبتت (أسري)، وهي الشركة الرائدة في مجال الإصلاح والبناء البحري في منطقة الخليج العربي، دعمها المتواصل لاهداف الاستدامة البيئية من خلال استثماراتها الضخمة في المشاريع والحلول العملية المبتكرة والمسؤولة بيئيأً؛ حيث عمدت الشركة على تطبيق نهج استراتيجي متكامل للتحول نحو الممارسات الخضراء التي تقوم على دمج المعايير البيئية في الصناعة البحرية من أجل تسريع التحول نحو الحياد الكربوني الصفري.

وسينضم عدد من ممثلي إدارة شركة أسري إلى أكثر من 400 مشارك محتمل في المنتدى المزمع عقده خلال شهر يناير المقبل للمشاركة في الجلسات الحوارية المتخصصة وتبادل الآراء حول سبل تسريع عملية إزالة الكربون والتحول نحو الحياد الصفري. ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر مجموعة متنوعة من رواد الأعمال الإقليميين من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى المتخصصين الإقليميين والدوليين في مجالات الاستدامة البيئية والعمل المناخي حيث ستتم مناقشة الالتزامات الوطنية والإقليمية الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، والتاكيد على الدور الحاسم الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيقها.

وفي هذا السياق؛ علق الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أسري: "نحن فخورون بمواصلة شراكتنا مع منتدى الشرق الأوسط للاستدامة؛ حيث يعكس هذا التعاون إلتزامنا الراسخ بتبني حلول الاستدامة البيئية والتحول نحو المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة فضلاً عن اعتماد ممارسات اكثر دقة ومراعاة للإعتبارات البيئية في جميع انشطة الشركة وعملياتها." واضاف "يتيح لنا هذا المنتدى فرصة التعاون مع شركائنا من مختلف القطاعات الصناعية لتحقيق اهداف الحياد الصفري وذلك إرساءً لإقتصاد أخضر وتحقيقاً لمستقبل اكثر إستدامة".

بدورها قالت السيدة ليلا دانيش، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كومينيكيشنس، مؤسس المنتدى ومنظمه: " يسعدنا أن تنضم (أسري) من جديد كشريك محوري في المنتدى. إن التزامهم المستمر بدمج معايير الاستدامة البيئية في مختلف ممارسات الصناعة البحرية له الأثر الكبير في دعم مساعينا الهادفة إلى تعزيز الممارسات الداعمة للعمل المناخي بالمنطقة. كما تؤكد المشاركة الفاعلة لـشركة (أسري) في المنتدى على أهمية التعاون بين كافة القطاعات الإقتصادية المختلفة لمواجهة التحديات واغتنام الفرص للتحول نحو عمليات صناعية خضراء أكثر كفاءة واستدامة".

خلال الايام القليلة المقبلة؛ سيعلن المنتدى عن جدول اعماله للعام 2025، والتي تتضمن مجموعة متكاملة من المواضيع الأساسية، للمُضي بدفع الحياد الكربوني الصفري في المنطقة، بدءًا من التمويل ، مروراً بتطوير السياسات واللوائح التنظيمية، ووصولاً لاستراتيجيات الابتكار والتقدم التكنولوجي وغير ذلك من الخطوات التي ستسهم في تحقق الأهداف المنشودة.

وستتضمن النسخة الجديدة من المنتدى الذي يعقد على مدار يومين، عددًا من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية، وورش العمل التدريبية التي صُممت لرفع مستوى الوعي، ودفع التعاون وتشجيع العمل والاستثمار من اجل تعزيز المرونه في مجالات الطاقة والمناخ .

نبذة عن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة

يعتبر منتدى الشرق الأوسط للاستدامة منصة إقليمية لتعزيز الوعي وقيادة الجهود المناخية على مستوى القطاع الخاص، حيث يعد تبني حلول خفض الانبعاثات الكربونية وغيرها من تطبيقات طبيعية عنصرا مهما في مواكبة طموحات الاستدامة والحياد الكربوني الصفري لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. يستضيف المنتدى سنويا مؤتمرا مدته يومان (النسخة القادمة في يناير 2025) مع تنظيم عدة ورش عمل متخصصة وحوارات رفيعة المستوى، إضافة الى سلسلة من الطاولات المستديرة تقام في عدة مدن على مستوى المنطقة لمناقشة موضوعات مهمة لتعزيز خطى خفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة في اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

-انتهى-

#بياناتشركات