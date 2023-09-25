الرياض والمنامة: أعلن اليوم منتدى الشرق الأوسط للاستدامة تعاونه مع شركة ديلويت لاستضافة طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول "تحول التنقل ومسارات الحياد الصفري" في العاصمة السعودية الرياض بتاريخ 9 أكتوبر 2023، لتكون ثاني لقاء ضمن لقاءات الطاولة المستديرة للمنتدى والمتخصصة بإزالة الكربون.

وستجمع الفعالية خبراء المواصلات والاستدامة على مستوى المنطقة على هامش أسبوع الشرق الأوسط وشمال افريقيا للمناخ والذي تنظمه حكومة المملكة العربية السعودية في الرياض خلال الفترة 8-12 أكتوبر 2023 بدعم من برنامج الأمم المتحدة لتغير المناخ، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرها من منظمات.

ويعتبر إزالة الكربون من قطاع النقل أحد أبرز الموضوعات المطروحة في أسبوع الشرق الأوسط وشمال افريقيا للمناخ هذه السنة، والذي يعد واحد من الأسابيع الأربعة الإقليمية المقامة في 2023 لبناء زخم تحضيرا للمؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في دبي وختام أول "تقييم عالمي" لمراقبة تنفيذ الأهداف الرئيسية في اتفاقية باريس للمناخ.

وستركز نقاشات الطاولة المستديرة على الحاجة الملحة لتسريع خطى التحول في أنظمة النقل وطرق التنقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المينا) كجزء من الجهود الإقليمية المبذولة لتحقيق الحياد الكربوني الصفري. وسيبحث الخبراء في الحلول والآليات الضرورية واوجه التعاون المناسبة لخفض الانبعاثات في قطاع النقل وأساليب تنقل الناس والسلع، الى جانب مواصلة تعزيز ودعم النمو والتطور الاقتصادي.

كما ستتناول المناقشات الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بما فيها التقنيات الجديدة والمصادر البديلة لتمكين وسائل النقل منخفضة الكربون، لتشمل مناقشات حول المركبات الكهربائية والتطورات الحاصلة في الوقود الالكتروني ووقود الملاحة المستدامة، وبروز القطارات الهيدروجينية وبناء وإعادة تصور المدن حول التصاميم المحايدة كربونيا.

وسيشارك في مناقشات الطاولة المستديرة خبراء في قطاع المواصلات والاستدامة ابرزهم: السيد عبدالله الجبران نائب الرئيس التنفيذي لشركة آكوا باور، السيد علي ريزفي، رئيس إدارة البرنامج للشرق الأوسط في شركة Lucid، السيد ايان مكالوم المدير التنفيذي للشؤون المستدامة في بنك ABC، السيد كريم الجسر المدير التنفيذي لأداء الاستدامة والاعتمادية في شركة رد سي جلوبال، السيد محمد الغيلاني مدير سياسة الاستدامة الدولية والشراكات للشرق الأوسط وتركيا وافريقيا في شركة بوينغ، السيدة ريهام الجزي الرئيس التنفيذي في شركة أسواق الكربون الطوعية الإقليمية، وممثل من شركة أرامكو. وسيدير نقاشات الطاولة المستديرة السيد دانيال غريبين مدير استشارة مخاطر الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في شركة ديلويت.

وفي معرض تعليقها على هذا التعاون، صرحت السيدة ليلا دانيش مدير منتدى الشرق الأوسط للاستدامة بالقول: "نحن مسرورون بشراكتنا مع شركة ديلويت خلال هذ الأسبوع المهم للجهود المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لإيجاد حلول لوسائل نقل أكثر نظافة وكفاءة في الطاقة، حيث يشكل هذا القطاع ربع الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم. ونتطلع قدماً للترحيب بمجموعة مرموقة من القادة للنظر بصورة شمولية في واقع المنطقة وأنواع التغيير والشراكات المطلوبة بين أنظمة النقل المختلفة ومزودي التقنيات وشركات الطاقة واللاعبين الرئيسيين في القطاع المالي لقيادة وتمويل التحول نحو الحياد الكربوني الصفري".

من جانبه، قال السيد دانيال غريبين قائد الاستدامة في شركة ديلويت الشرق الأوسط: "نحن في شركة ديلويت ملتزمون بقيادة الاستدامة على مستوى جميع القطاعات والصناعات، بما فيها مستقبل التنقل. وما زلنا نتطلع للتعاون مع شركاء آخرين لتعميق فهم تحديات اليوم على مستوى المنطقة والتوجه نحو مستقبل حيادي كربونيا. ونحن سعداء لاستضافة مناقشات الطاولة المستديرة لتعظيم الجهود المبذولة في سبيل تسريع التحول نحو مستقبل الحياد الصفري".

وسيطلق منتدى الشرق الأوسط للاستدامة نسخته السنوية المرتقبة بتاريخ 9 يناير 2024 في مملكة البحرين تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ.

وقد تم تأسيس منتدى الاستدامة الشرق الأوسط كمنصة متخصصة لدعم مبادرات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى المنطقة وما يرتبط من التزامات إقليمية مع التركيز على تعزيز الوعي والتعليم للقطاع الخاص وتسهيل الانخراط والتعاون بين المؤسسات والحكومات لدعم خطى الوصول الى طموحات الحياد الكربوني الصفري لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المينا).

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