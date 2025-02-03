اختتمت النسخة الثالثة من منتدى الاستدامة في الشرق الأوسط اليوم الأول من فعالياتها بحفل استقبال رفيع المستوى في 28 يناير 2025 في المنامة، حيث كان محور الحدث " قيادة المرأة في المناخ والاستدامة – تعزيز دور صانعات التغيير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ". تم تنظيم الحدث بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة في البحرين والمجلس الأعلى للبيئة، وجمع الحدث كبار قادة الأعمال وصانعي القرار وخبراء المناخ والاستدامة لتسليط الضوء على الدور الحيوي للقيادة النسائية في تشكيل السياسات المناخية ودفع الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سلط الحدث الضوء على التركيز المتزايد على المستوى العالمي والإقليمي لدمج المساواة بين الجنسين في استراتيجيات العمل المناخي، وأهمية تعزيز أصوات ومساهمات النساء في قيادة الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون وأكثر استدامة.

افتتحت الأمسية سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي، عضو المجلس الأعلى للمرأة، التي أكدت على التزام البحرين بدمج النساء في الاستراتيجيات الوطنية للمناخ، وضمان مشاركتهن الفاعلة في اتخاذ القرارات البيئية، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

خاطبت سعادة الدكتورة الجشي الحضور قائلة: "النساء البحرينيات هن رائدات في حماية البيئة وأمن المناخ، حيث يتقدمن في مجال البحث وتطوير الاستراتيجيات والمبادرات المستدامة عبر القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء وإدارة الموارد. من خلال السياسات والمبادرات الوطنية، تواصل البحرين تمكين النساء للعب دور مؤثر في تشكيل العمل المناخي، وتعزيز الابتكار، ودفع التنمية المستدامة"."

استأنف الحدث بكلمة رئيسية ألقتها السيدة سارة البطوطي، السفيرة العالمية للرواد المناخيين رفيعي المستوى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تحدثت عن دور النساء في قيادة الانتقال العادل نحو مستقبل مستدام. وأكدت قائلة: "النساء لسن مجرد مشاركات في حركة الاستدامة-بل هن قائدات لها. من صنع السياسات إلى الابتكار وريادة الأعمال، تتصدر النساء الجهود في تشكيل مستقبل أكثر شمولية ومرونة. إن ضمان الوصول العادل إلى الموارد والتمويل وفرص القيادة أمر أساسي لتسريع العمل المناخي الفعّال".

من أبرز فعاليات الأمسية الحلقة النقاشية التي ركزت على " تمويل المستقبل: تمكين المرأة كقائدات في الاقتصاد الأخضر"، التي استعرضت دور النساء في تشكيل الاقتصاد منخفض الكربون، والعقبات التي يواجهنها في الوصول إلى التمويل والاستثمار، والاستراتيجيات اللازمة لدفع المبادرات المستدامة الشاملة للجنسين. أدار النقاش السيدة جيسيكا روبنسون، وشارك في النقاش كل من: ريهام الجيزي، الرئيس التنفيذي لشركة سوق الكربون الطوعي، أفنان راشد الزياني عضو المجلس الأعلى للمرأة، فيكتوريا بارون، رئيسة قسم الاستدامة في بنك الخليج الدولي، هلل انجنير، المدير العام في انفيرونمنت أريبيا.

تناول المتحدثون الحاجة الملحة لمعالجة الانحيازات النظامية في قرارات التمويل، والتحديات التنظيمية والاجتماعية التي تؤثر على رائدات الأعمال، وأهمية استراتيجيات الاستثمار الشاملة للجنسين. كما ناقشوا كيف يمكن للإصلاحات السياسية والمبادرات المؤسسية أن تساهم في تعزيز بيئة أكثر شمولية لقيادات المناخ من النساء، مما يساعد على استغلال كامل إمكانيات النساء في قطاع الاستدامة.

وتحظى النسخة الثالثة للمنتدى لهذا العام 2025، بشركاء استراتيجيون وهم: بنك البحرين الوطني وبنك ستاندرد تشارترد، وشركاء المنتدى: ألمنيوم البحرين (ألبا)، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، غرفة التجارة الأمريكية في البحرين، شركة العرين القابضة، بابكو إنرجيز، شركة بنفت، مجموعة بوسطن للاستشارات، انفيرونمنت اريبيا، فيرست موتورز، شركة فولاذ القابضة، طيران الخليج، بنك الخليج الدولي ش.م.ب، طلبات. داعمو المنتدى: شركة اي بي ام تيرمينالز البحرين، سِناد، وشريك التعليم: إمباكت ليرننج أند ديفيلوبمنت، وشركاء الإعلام: اقتصاد الشرق مع بلومبرغ، وبي إف تي ميديا، أو جي أن وسستينبل فايننس ديلي.

لمزيد من المعلومات حول المنتدى وكيفية الشراكة أو المشاركة، يرجى مراسلتنا على: info@sustainmideast.com او الاتصال على +973 17 749759 .



نبذة عن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة

تعتبر منتدى الشرق الأوسط للاستدامة منصة إقليمية لتعزيز الوعي وقيادة الجهود المناخية على مستوى القطاع الخاص، حيث يعد تبني حلول خفض الانبعاثات الكربونية وغيرها من تطبيقات طبيعية عنصرا مهما في مواكبة طموحات الاستدامة والحياد الكربوني الصفري لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. يستضيف المنتدى سنويا مؤتمرا على مدار يومين (النسخة القادمة في يناير 2025) يتضمن تنظيم عدة ورش عمل متخصصة وحوارات رفيعة المستوى، بالإضافة الى سلسلة من الطاولات المستديرة؛ تقام في عدة مدن على مستوى المنطقة، لمناقشة موضوعات مهمة لتعزيز خطى خفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

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