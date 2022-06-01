شرم الشيخ، مصر - ينظم معهد البنك الإسلامي للتنمية المنتدى العالمي السادس عشر للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي لمناقشة دور الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال في مواجهة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في الدول الأعضاء بالبنك.

ويُعقد المنتدى تحت عنوان "ريادة الأعمال الاجتماعية من أجل الرخاء المشترك" في 2 يونيو 2022م في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وذلك بالتزامن مع الاجتماع السنوي 2022م لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

يُلقي معالي الدكتور/ محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الكلمة الافتتاحية، في حين تُلقي معالي الدكتورة/ هالة حلمي السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية، الكلمة الرئيسة.

وسوف يتباحث أبرز الممارسين والخبراء في مجال الابتكار الاجتماعي خلال الجلسات الحوارية حول المشاكل الاجتماعية المستعصية التي تواجه البشرية وأفضل السبل لمواجهة التحديات الراهنة.

ونظراً لتفاقم المشكلات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم بسبب تأثير جائحة كوفيد 19، يتناول المنتدى الحالة المصرية أنموذجاً بهدف تسليط الضوء على الأساليب المبتكرة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الرخاء المشترك على مستوى العالم.

وينعقد المنتدى في جلستين حواريتين مترابطتين، حيث تسلط الأولى الضوء على سلسلة موجزات معهد البنك الإسلامي للتنمية ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، التي تم إعدادها بالعمل المشترك بين المعهد والمبادرة التابعة لجامعة أكسفورد، عبر تحليل الفقر متعدد الأبعاد في مصر باستخدام مؤشر الفقر متعدد الأبعاد العالمي. وقد ازدادت أهمية هذه الدارسات التحليلية، ولا سيما في أعقاب الانتكاسات الهائلة للمكاسب التي تحققت في الحد من الفقر نتيجة الجائحة، وذلك من أجل تقييم الوضع الراهن وتحديد الحلول الناجعة لمكافحة الفقر.

وتتناول الجلسة الحوارية الثانية دور الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية ومسببات الفقر، والحاجة المتزايدة إلى حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الناشئة لدى الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

يشارك في الجلسة الحوارية الأولى كل من الدكتورة/ سابينا ألكير، مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية؛ والدكتور/ أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية؛ والدكتور/ سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية وكبير الاقتصاديين بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ ويقوم بإدارة الجلسة الدكتور/ عارف سليمان، مدير شعبة البحوث الاقتصادية والإحصاءات بمعهد البنك الإسلامي للتنمية.

كما يشارك في الجلسة الثانية كل من معالي الدكتور/ طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية، والسيدة/ نسرين وزاني شاهدي، المدير الإداري للمركز المغربي للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية؛ والسيد/ ساهبا سوبهاني، مدير مركز اسطنبول الدولي للقطاع الخاص في التنمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ؛ والسيد/ أيمن سبع، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للمؤسسة الاجتماعية المصرية "شمسية" لحلول الرعاية الصحية المجتمعية المبتكرة؛ ويقوم بإدارة الجلسة الدكتور/ رامي عبد الكافي، قائد فريق رواد المعرفة بمعهد البنك الإسلامي للتنمية.

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