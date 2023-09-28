المنامة - أعلن اليوم منتدى الشرق الأوسط للاستدامة عن تشكيل لجنة استشارية مكونة من خبراء الاستدامة وقادة الأعمال مهمتها تطوير الأجندة السنوية للمنتدى من فعاليات تركز على الحياد الكربوني، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى التي انعقدت في مملكة البحرين بتاريخ 12 يناير 2023، حيث ستنطلق فعاليات النسخة الثانية بتاريخ 9 يناير 2024 تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ.

وتضم اللجنة الاستشارية للمنتدى كبار ممثلي شركاء المنتدى بنسختيه 2023 و 2024 وغيرها من مؤسسات ملتزمة بالتصدي لتحديات المناخ، من بينهم: السيد عبدالله سعيد الجبران نائب الرئيس التنفيذي في شركة أكوا باور، السيد إيان ماك كالوم المدير التنفيذي للاستدامة في بنك ABC، السيدة جيسيكا روبنسون مدير التمويل المستدام لمنطقة المينا في شركة إي واي بارثينون، السيد كال سوبرامانيان مدير التسويق والخدمات الاستشارية وإدارة التغيير والموارد البشرية في شركة كيه بي ام جي البحرين، المهندسة ليلى سبيل مديرة التخطيط البيئية في المجلس الأعلى للبيئة، السيدة ليلا دانيش المدير التنفيذي في شركة فين مارك كوميونيكيشنس، السيد اوكان اوغورلو خبير تغير المناخ في مديرية تغير المناخ في الجمهورية التركية، السيد رائد البسيط المدير التنفيذي للبيئة والاستدامة في شركة البحر الأحمر الدولية، السيدة ريهام الجيزي الرئيس التنفيذي لسوق الكربون الطوعي الأقليمية، و السيدة فينيتيا بيل المديرة التنفيذية للاستدامة لمجموعة بنك الخليج الدولي.

وسيقدم أعضاء اللجنة الاستشارية خبراتهم المتراكمة لتطوير جدول أعمال منتدى 2024 مع التركيز على عنوان "تحقيق الحياد الكربوني الصفري – طرق تسريع التنفيذ". وسيشارك في المنتدى أكثر من 500 صانع قرار ورائد استدامة على مستوى المنطقة، إضافة الى تواجد خبراء المناخ الدوليين لمناقشة التزامات الحياد الكربوني الصفري على مستوى المنطقة والعالم وإيجاد السبل الكفيلة بتسريع خطى الحياد الكربوني بمساعدة القطاع الخاص.

كما سيطور أعضاء اللجنة سلسلة من اللقاءات المتخصصة بالحياد الكربوني في المنتدى، حيث تم تنظيم عدة لقاءات واجتماعات رفيعة المستوى على مستوى المنطقة لمناقشة عدة موضوعات ذات أهمية، وقد تم تنظيم اول اللقاءات في مايو 2023 في المنامة، والتي ناقش فيها مجموعة من خبراء الاستدامة والطاقة والتمويل من مؤسسات حكومية وشركات من القطاع الخاص على مستوى المنطقة أهمية تطوير "أسواق الكربون – تسريع وتمويل الطريق نحو الحياد الكربوني الصفري". وسيتم تنظيم الفعالية الثانية من سلسلة اللقاءات في الرياض بشهر سبتمبر 2023 مع تسليط الضوء على "التحول السريع وطرق الوصول الى الحياد الكربوني الصفري".

وعلقت السيدة ليلا دانيش المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس، المؤسس والمنظم للمنتدى بالقول: "نحن مسرورون بالإعلان عن تشكيل اللجنة الاستشارية، لقد أبدت هذه المجموعة المرموقة من قادة الاعمال وخبراء الاستدامة التزامها الكبير تجاه أهداف الاستدامة الوطنية والإقليمية والدولية الى جانب مؤسساتهم التي تقود دفة الريادة في الاستدامة. ونحن ممتنون للغاية لتخصيص وقتهم الثمين وخبراتهم الغنية ونتطلع قدماً لابتكار سلسلة من الفعاليات خلال السنة القادمة لزيادة الوعي والمساهمة في تسريع خطى الاستدامة البيئية على مستوى الشركات والمؤسسات على مستوى المنطقة".

وقد تم تأسيس منتدى الاستدامة الشرق الأوسط كمنصة متخصصة لدعم مبادرات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى المنطقة وما يرتبط من التزامات إقليمية مع التركيز على تعزيز الوعي والتعليم للقطاع الخاص وتسهيل الانخراط والتعاون بين المؤسسات والحكومات لدعم خطى الوصول الى طموحات الحياد الكربوني الصفري لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المينا).

ويأتي تنظيم المنتدى في وقت استراتيجي بالانسجام مع استضافة المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ‏(COP27) المنعقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في نوفمبر 2022، مما يعكس الدور المهم والفريد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المساعي العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية. ومع قرب انعقاد أعمال المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ‏(COP28) الذي ستنطلق فعالياته في نوفمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيستعرض المنتدى نتائج الاجتماع الأممي السنوي بشأن تغير المناخ والطريق نحو الحياد الكربوني الصفري والتي تشمل الحلول والاستراتيجيات الجديدة لخفض الانبعاثات الكربونية على مستوى المنطقة والآليات الكفيلة بتسريع خطى التنفيذ.

ويمنح المنتدى وسلسلة لقاءاته الأولوية لمشاركة المعرفة والتعلم المباشر والتي تهدف الى تشجيع ودعم الشركات ومجتمعات الاعمال لتطوير استراتيجيات فعالة وخطط عملية لتدشين مبادراتهم الكربونية وتبني نماذج اعمال تخدم جهود الحياد الكربوني الصفري.

للمزيد من المعلومات حول كيفية دعم المنتدى والمشاركة بفعالياته، يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني: info@sustainmideast.com

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