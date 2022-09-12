المنامة : أعلن منتدى الإرشاد الشرق الأوسط الثالث عن عقده ورشة العمل الأولى، والتي تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والورش التي تسبق المنتدى المقرر عقده في 6 ديسمبر 2022، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، عضو المجلس الأعلى للمرأة ورئيس مجلس الإدارة - إنجاز البحرين.

وتحمل ورشة العمل، التي ستقام يوم 20 سبتمبر الجاري في مركز التدريب التابع لشركة "بنفت"، موضوع كيفية تصميم برامج إرشاد فعالة للمؤسسات، حيث سيجتمع مسؤولو الموارد البشرية في جلسة تعليمية تفاعلية وعملية.

وبقيادة خبراء الموارد البشرية والإرشاد الذين سيقدمون خبراتهم ضمن حلقة نقاشية أثناء الورشة، سيكتسب الحاضرون نظرة متعمقة، ويستمعون إلى روايات مباشرة حول كيفية قيام المؤسسات بالاستفادة بشكل فعال من رأس مالها البشري الداخلي، لابتكار وإدارة برامج الإرشاد الخاصة بها، بالإضافة إلى كيفية تقييم مدى تأثير برامج الإرشاد الخارجية المختلفة، وكيفية اختيار تلك التي تتماشى بشكل أفضل مع سياسات الموارد البشرية الخاصة بمؤسساتهم وأهداف تنمية المواهب.

سيتحدث في ورشة العمل كل من أحمد جناحي، مدير إدارة-العميل أولا في تمكين، ومحمد مطر، مدير أول- الموارد البشرية وتنمية المواهب في بنك البحرين الوطني. فيما ستدير الورشة كارينا تشابا، مديرة برنامج الإرشاد، قسم التنوع والشمول في أرامكو السعودية.

تعليقا على ذلك، قالت السيدة زهراء طاهر، المدير التنفيذي لشركة "فين مارك كوميونيكشنس" المؤسسة والمنظمة للمنتدى: "يسرنا الإعلان عن باكورة ورش العمل الرامية إلى دعم الهدف الأساسي للمنتدى، وهو مساعدة المنظمات على تبني قوة الإرشاد وتسخيرها. كما إننا مسرورون بانضمام نخبة من خبراء الموارد البشرية والإرشاد إلى الحدث، والذين سيشاركون تجاربهم الخاصة في كل من تطوير واستخدام مخططات الإرشاد ودمج الإرشاد في أجندة تطوير المواهب الأوسع".

وشجعت المتخصصين في الموارد البشرية إلى حضور الورشة، التي ستعقد مجاناً وبدون أي رسوم، لمعرفة المزيد حول كيفية بدء رحلة الإرشاد والتوجيه في مؤسساتهم.

يذكر أن المنتدى سيقام بدعم من الشريك الرئيسي بنك البحرين الوطني، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين والداعمين الذين سيتم الإعلان عنهم قريباً. ولمزيد من المعلومات حول المنتدى أو للرعاية أو التسجيل فيه، يرجى الاتصال على +973 17749759 أو مراسلة info@mentorshipme.com.

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حول منتدى الإرشاد الشرق الأوسط:

يعد "منتدى الإرشاد الشرق الأوسط"، في نسخته الثالثة، أول حدث من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي يركز على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه الإرشاد في تسريع تنمية رأس المال البشري في جميع أنحاء المنطقة. وقد تم تنظيم هذه الحدث لأول مرة في عام 2019 من قبل "فين مارك كوميونيكشنس"، وبدعم من مجموعة من الشركات الكبرى من دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ:

فين مارك كوميونكيشنس زهراء طاهر المدير التنفيذي هاتف: +973 38831386 البريد الالكتروني: ztaher@finmarkcoms.com