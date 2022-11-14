يقام تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة

(المنامة): أعلن منتدى الإرشاد الشرق الأوسط عن جدول أعماله والخبراء المتحدثين في ورش العمل والجلسات النقاشية للنسخة الثالثة من المنتدى الذي سيعقد تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وذلك يوم 6 ديسمبر 2022 في فندق "الدبلومات راديسون بلو" بمملكة البحرين.

ويتألف المنتدى، الذي يقام تحت عنوان "غرس الإرشاد في الثقافة المؤسسية"، من الكلمات الرئيسية وجلسات نقاشية وورش عمل لتعزيز تبادل الخبرات واكتساب المعرفة التي يمكن للمشاركين نقلها وتقديمها لمؤسساتهم لاعتماد أو إضفاء المزيد من الطابع الرسمي والمهني على استخدامهم للإرشاد.

ومن المتوقع أن يستقطب نحو 300 من خبراء الموارد البشرية والإرشاد الإقليميين والدوليين، إلى جانب قادة الأعمال والمسؤولين التنفيذيين والمهنيين الصاعدين، حيث يمكن المشاركة في المنتدى إما عبر الحضور الشخصي أو متابعته من خلال النقل المباشر عبر الإنترنت.

وستقدم سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين الكلمة الرئيسية في حفل افتتاح المنتدى. كما سيشهد المنتدى حواراً مفتوحا مع سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي حول عنوان المنتدى "غرس الإرشاد في الثقافة المؤسسية".

ويتألف جدول أعمال المنتدى من ورشة عمل حول كيفية تصميم برامج إرشاد فعالة للمؤسسات، تقدمها كارينا تشابا، مديرة برنامج الإرشاد بقسم التنوع والشمول في أرامكو السعودية، وورشة عمل ثانية حول كيفية بناء شبكة العلاقات وتطوير الحياة المهنية على منصة "لينكدإن"، تقدمها لميس عمار، مدير الحسابات الرئيسي ومحامي التكنولوجيا في "لينكدإن".

كما يقدم المنتدى عددا من الجلسات النقاشية الهادفة إلى مساعدة المؤسسات على تحقيق أهداف تنمية المواهب بشكل أكثر فعالية من خلال توظيف قوة الإرشاد، من بينها الإرشاد في مجال التوظيف، والفرق ما بين الإرشاد والتدريب، والإرشاد لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما سيختتم جدول أعماله الذي يستمر حتى المساء بمنح المشاركين فرصة الحصول على الإرشاد الفعلي والمكثف من كبار الخبراء المتحدثين في ورش العمل والجلسات النقاشية.

ومن بين الخبراء المتحدثين في منتدى الإرشاد الشرق الأوسط الثالث فرح فستق الرئيس التنفيذي لشركة لازارد الخليج المحدودة، وإلهام حسن مستشار استراتيجية الأعمال في ممتلكات ، وجمال فخرو الشريك الإداري في KPMG ودانة بوحجي رئيس تنفيذي– الموارد البشرية والاستدامة لمجموعة بنك البحرين الوطني، وعلي موسى الرئيس التنفيذي في بنك جي بي مورغان البحرين وليلى القصاب رئيس الشؤون المالية في شبكة البحرين الإلكترونية الوطنية للمعاملات المالية "بنفت".

وتقدمت السيدة زهراء طاهر، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونكيشنس، مؤسس المنتدى ومنظمه، ببالغ الشكر والتقدير إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على رعايتها الكريمة لمنتدى الإرشاد الشرق الأوسط الثالث.

وأكدت أن رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لفعاليات المنتدى سيعزز من أهمية الإرشاد والتوجيه، ويؤكد دور مملكة البحرين الريادي في المنطقة في تطوير الموارد البشرية، إذ يركز المنتدى على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه الإرشاد في تسريع نمو رأس المال البشري في مملكة البحرين والمنطقة بشكل عام.

وأضافت: "يسرنا استضافة كوكبة من الخبراء من مملكة البحرين والعالم في منتدى الإرشاد الشرق الأوسط الثالث الذين نتطلع للاستفادة من خبراتهم في هذا المنتدى التفاعلي. لقد أصبحت المؤسسات اليوم تولي اهتماما بتبني برامج الإرشاد لأنها تضيف قيمة لها وللموظفين، حيث يمكن أن تكون برامج الإرشاد استراتيجية قوية لتطوير الموظفين، إذ تسمح لهم بالتواصل مع أشخاص أكثر خبرة ممكن يمكنهم التعلم والاستفادة منهم، وبالتالي تحقيق أهدافهم المهنية من خلال تحديد نقاط قوتهم وضعفهم ومجالات نموهم. كما تساعد برامج الإرشاد

المؤسسات على إنشاء قوة عاملة شاملة، وبناء العلاقات في مكان العمل لأنها تتيح للموظفين رؤية الأمور من وجهات نظر مختلفة".

يذكر أن منتدى الإرشاد الشرق الأوسط الثالث يقام بدعم من الشريك الرئيسي بنك البحرين الوطني، إلى جانب مجموعة من الرعاة والداعمين مثل "لينكدإن" و"تمكين" و"بنك الخليج الدولي" و"فولاذ" و"بنفت" و"سفريات دادباي" و"سوليدرتي" و"ريتش" و"برايتس التعليمية" وجمعية مصارف البحرين. لمزيد من المعلومات حول المنتدى أو للرعاية أو التسجيل فيه، يرجى الاتصال على 0097317749759

أو مراسلة info@mentorshipme.com.

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حول منتدى الإرشاد الشرق الأوسط:

يعد "منتدى الإرشاد الشرق الأوسط"، في نسخته الثالثة، أول حدث من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي يركز على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه الإرشاد في تسريع تنمية رأس المال البشري في جميع أنحاء المنطقة. وقد تم تنظيم هذه الحدث لأول مرة في عام 2019 من قبل "فين مارك كوميونيكشنس"، وبدعم من مجموعة من الشركات الكبرى من دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ:

فين مارك كوميونكيشنس هاتف: 973 38831386 البريد الالكتروني: info@mentorshipme.com